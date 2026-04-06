Ciencia

🔴 Artemis II EN VIVO: trayectoria, horarios y últimas noticias de su paso por la Luna este 6 de abril

La tripulación tuvo que realizar una maniobra de corrección durante el trayecto con el objetivo de optimizar la ruta hacia la Luna, garantizando que la nave alcance el punto exacto para ejecutar el sobrevuelo.

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Redacción Tecnología
6 de abril de 2026, 9:39 a. m.

El mundo ha sido testigo de uno de los hitos históricos más importantes de los últimos tiempos: el regreso de cuatro astronautas a la órbita lunar. El lanzamiento se llevó a cabo con éxito el pasado miércoles 1 de abril, hacia las 5:30 de la tarde, un momento que mantuvo en vilo a millones de personas en todo el mundo, quienes se conectaron a través de plataformas digitales para presenciar este acontecimiento.

El regreso a la Luna ya está en marcha: la misión Artemis II avanza con éxito y se aproxima a su entrada en órbita lunar

Desde entonces, la misión ha transcurrido con total normalidad, sin contratiempos que afecten la trayectoria de la nave Orión. Tanto así que este lunes 6 de abril está previsto el esperado sobrevuelo lunar. No obstante, los equipos de control y la tripulación de Artemis II realizaron recientemente una breve maniobra de corrección para ajustar con precisión el rumbo de la nave hacia la Luna.

La misión Artemis II representa un hito histórico al llevar nuevamente astronautas a la órbita lunar.
La misión Artemis II representa un hito histórico al llevar nuevamente astronautas a la órbita lunar. Foto: Anadolu via Getty Images

Durante la jornada, los astronautas completaron con éxito pruebas clave del traje OCSS, verificando su funcionamiento, seguridad y movilidad en distintas condiciones. Además, la nave ingresó en la esfera de influencia lunar, el punto en el que la gravedad de la Luna pasa a dominar su trayectoria, un paso fundamental antes del sobrevuelo por la cara oculta del satélite.

Siga aquí la transmisión oficial de la trayectoria de Artemis II

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Misión Artemis II sobrevuela la Luna este lunes 6 de abril

En Vivo

9:00 a. m.

¿A qué hora pasará la tripulación por la Luna?

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8:00 a. m.

Inicia la fase final de aproximación a la Luna

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9:00 a. m.

¿A qué hora pasará la tripulación por la Luna?

La cobertura oficial de este momento comenzará hoy, 6 de abril, a la 1:00 p. m. (hora del Este), es decir, a las 17:00 UTC. Durante esta fase, Orión se acercará a la Luna, ofreciendo una oportunidad única para observar su superficie y continuar recopilando datos clave para futuras misiones.

8:00 a. m.

Inicia la fase final de aproximación a la Luna

Los astronautas de Artemis II comenzaron la fase final de su llegada al alcanzar el punto en el que la gravedad lunar supera a la terrestre. Aprovechando esta fuerza, la nave Orión realizará un sobrevuelo que impulsará a la tripulación a una distancia récord, más lejos que cualquier ser humano haya llegado hasta ahora.