Momento clave para la ciencia: El día 6 del regreso de la humanidad a la Luna pasará algo que jamás se había vivido

La noticia más importante de astronomía del año podría serlo de momento el lanzamiento la misión Artemis II, misión en que volverá a llevar a la humanidad a la luna después de décadas.

Esta misión liderada por la Nasa representa el retorno tras décadas de ausencia y pondrá a prueba nuevas formas de explorar el espacio profundo.

A bordo de la nave Orion spacecraft viajará una tripulación internacional conformada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen, representante de la Canadian Space Agency.

El plan contempla un vuelo cercano a los diez días, en el que rodearán la Luna sin aterrizar y regresarán a la Tierra, mientras verifican el comportamiento de todos los sistemas de la nave en condiciones reales.

Aunque cada jornada tendrá tareas clave, hay una en particular que concentra la atención de la comunidad científica: el sexto día de la misión.

Sexto día: la tripulación estará más lejos que nunca

Durante esa jornada, la nave alcanzará el punto más distante de la Tierra en todo el viaje.

Dependiendo del momento exacto del despegue, incluso podría superar la marca histórica establecida en la misión Apollo 13 mission en 1970, convirtiéndose en el trayecto más lejano que haya realizado una tripulación humana, algo nunca vivido, “superando el récord actual de 248.655 millas, establecido en 1970 por la tripulación del Apolo 13″, explica la NASA.

Our Artemis II crew will be going around the Moon, but they'll always find their way back home 🌎



During this complex journey, the four astronauts will travel ~685,000 miles on a trajectory around the Moon and back to Earth.



See their daily agenda: https://t.co/172PVtri2Z pic.twitter.com/zsK5i6pirj — NASA Artemis (@NASAArtemis) March 25, 2026

En ese mismo periodo, los astronautas pasarán a 4.000 y 6.000 millas de kilómetros de la superficie lunar, una distancia lo suficientemente cercana como para observar detalles con una claridad nunca antes experimentada por el ojo humano en esa zona del satélite.

Desde allí, registrarán imágenes y videos mientras documentan lo que ven, algo que sería clave para investigaciones científicas, valiosa para futuras misiones.

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El momento que puede ser el más complejo

Sin embargo, uno de los momentos más complejos ocurrirá cuando la nave pase por el lado oculto de la Luna.

En ese instante, la comunicación con la Tierra se interrumpirá durante 30 a 50 minutos, siendo un lapso en el que la tripulación dependerá únicamente de su entrenamiento y de la tecnología a bordo, sin contacto con los equipos en tierra, algo que no se experimentaba desde la era Apolo.

“De esta manera, sus observaciones podrán vincularse posteriormente con las imágenes exactas que capturaron”, explica la Nasa.

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Observación en tiempo real: un reto científico sin margen de error

El sexto día no solo será desafiante por la distancia o la desconexión, sino también por la exigencia científica. Los astronautas deberán analizar y capturar información del terreno lunar en condiciones que no pueden predecirse con exactitud.

La iluminación, cambiará constantemente según la posición del Sol. En algunos momentos, la superficie podría verse plana por la falta de sombras; en otros, las formaciones geológicas se destacarán con mayor profundidad gracias a contrastes más marcados.

El paso detrás de la Luna no detendrá el trabajo: las observaciones seguirán en tiempo real. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este cambio podría obligar a la tripulación a adaptarse sobre la marcha para identificar cráteres, pendientes y otras características clave.

A pesar de la interrupción en las comunicaciones, los tripulantes seguirán registrando sus observaciones para luego sincronizarlas con las imágenes captadas.

Esta observación será fundamental para comprender mejor el entorno lunar y preparar futuras misiones, incluyendo aquellas que sí contemplan descensos en la superficie.