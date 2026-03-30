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Científicos anuncian que la humanidad está a 48 horas de un cambio que podría transformar la historia

La cercanía de un evento sin precedentes mantiene en vilo a la comunidad internacional y a millones de personas.

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Redacción Tecnología
30 de marzo de 2026, 4:29 p. m.
Un nuevo capítulo podría comenzar en breve, según anticipan especialistas que siguen de cerca este avance.
Un nuevo capítulo podría comenzar en breve, según anticipan especialistas que siguen de cerca este avance. Foto: NASA via Getty Images

A solo dos días (48 horas) de un evento que podría marcar un antes y un después en la exploración espacial, la NASA confirmó nuevos detalles sobre el lanzamiento de Artemis II, una misión que llevará nuevamente astronautas a las inmediaciones de la Luna este miércoles 1 de abril.

El anuncio, divulgado a través de sus canales oficiales, encendió la expectativa global y también reforzó la idea de que la humanidad se acerca a una nueva etapa fuera de la Tierra.

A diferencia de intentos previos que debieron posponerse, esta vez el panorama señalado por la NASA es:

“Un 80% de probabilidades de que se produzcan condiciones meteorológicas favorables para el lanzamiento de Artemis II; la cuenta atrás comenzará pronto”.

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La misión tiene como objetivo probar todos los sistemas necesarios para futuras expediciones tripuladas y abrir el camino hacia Artemis III, donde sí se espera que los astronautas pisen nuevamente la superficie lunar.

Este vuelo funcionará como una especie de ensayo general en órbita lunar, pues, si todo sale según lo planeado, será la base sobre la que se construirá una presencia humana más estable en el satélite natural de la Tierra, incluyendo la idea de establecer una base permanente.

Los trajes para los cuatro astronautas a bordo de la misión ya están listos.
El objetivo principal es poner a prueba la tecnología que permitirá misiones más ambiciosas en el futuro cercano. Foto: NASA

En este contexto, la agencia estadounidense también ha reorientado su estrategia; anteriormente se había hablado del proyecto Gateway, una estación espacial pensada para orbitar la Luna, pero ahora ha cambiado, pues los esfuerzos y recursos serán enfocados en una base lunar.

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Cómo seguir en vivo este momento histórico

El interés global por este lanzamiento se reflejará en su amplia cobertura. La transmisión comenzará desde horas antes del despegue, mostrando cada etapa del proceso, desde los preparativos hasta los momentos posteriores al inicio del viaje.

El evento podrá seguirse a través de la plataforma oficial NASA+, donde la emisión arrancará a las 11:40 a.m. Posteriormente, la señal continuará en los canales digitales de la agencia, incluyendo YouTube, una vez que la nave Orion despliegue sus paneles solares en el espacio.

La llegada marca el inicio de los preparativos finales antes del despegue.
La jornada comenzará con una emisión anticipada que permitirá observar los preparativos antes del momento clave. Foto: Getty Images

Sobre las 3:45 p.m. se dará paso a la transmisión principal en directo, que acompañará el lanzamiento en tiempo real y se extenderá unos minutos después del despegue, permitiendo a millones de personas seguir cada detalle de este hito.