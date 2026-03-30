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🔴| EN VIVO Artemis II: inicia la cuenta regresiva para el despegue de la misión que marcará el regreso del hombre a la Luna

La NASA ofrecerá transmisión en vivo de todos los eventos relacionados con Artemis II.

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Redacción Tecnología
30 de marzo de 2026, 6:47 a. m.
La misión no es un aterrizaje, sino un vuelo de prueba tripulado alrededor de la Luna.
La misión no es un aterrizaje, sino un vuelo de prueba tripulado alrededor de la Luna. Foto: Getty Images

Uno de los momentos más esperados en los últimos 50 años está a punto de llegar: el despegue de Artemis II, la misión encargada de llevar a cuatro astronautas alrededor de la Luna. Si todo transcurre sin imprevistos, el lanzamiento podría realizarse el miércoles 1 de abril.

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Aunque inicialmente se habían considerado fechas tentativas en febrero, problemas técnicos y otros ajustes con la nave pospusieron la misión. Finalmente, todo está listo para que se lleve a cabo esta semana. La misión tendrá una duración aproximada de 10 días.

La tripulación está formada por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen. Este grupo marca un hito histórico, ya que incluye a la primera mujer, la primera persona negra y el primer astronauta no estadounidense en participar en una misión de este tipo, en contraste con las históricas misiones del programa Apolo.

La NASA transmitirá en vivo todos los eventos relacionados con Artemis II, desde los preparativos hasta el lanzamiento y las actividades alrededor de la Luna. El lanzamiento está previsto no antes del miércoles 1 de abril a las 6:24 p.m. EDT, con ventanas adicionales hasta el 6 de abril.

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Artemis II es el primer vuelo tripulado de la campaña Artemis de la NASA, que busca retomar la exploración humana de la Luna.
Artemis II es el primer vuelo tripulado de la campaña Artemis de la NASA, que busca retomar la exploración humana de la Luna. Foto: NurPhoto via Getty Images

La misión probará por primera vez los sistemas de soporte vital de la nave Orion con humanos a bordo, como preparación para futuras exploraciones lunares. Toda la cobertura, incluyendo sesiones informativas, transmisiones del lanzamiento, sobrevuelo lunar y amerizaje, estará disponible en el canal de YouTube de la NASA, NASA+, Amazon Prime y otras plataformas digitales y redes sociales.

Siga aquí la transmisión oficial de la misión Artemis II

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Es importante tener en cuenta que la programación puede sufrir modificaciones, por lo que la fecha y hora anunciadas podrían cambiar. Todos los horarios corresponden a la hora del este de Estados Unidos (EST), por lo que quienes estén en otras zonas horarias deberán ajustar los tiempos según su ubicación.

La agenda de eventos prevista es la siguiente:

Martes 31 de marzo - 1:00 p.m.

La NASA llevará a cabo una conferencia de prensa previa al lanzamiento para actualizar sobre la cuenta regresiva, con participación del equipo de lanzamiento y de Mark Burger, oficial meteorológico del 45.º.

Lunes 30 de marzo – 5:00 p.m.

Conferencia de prensa tras reunión clave de la misión, con actualización de los preparativos.

La NASA ha establecido nuevas fechas para el lanzamiento de Artemis II.
La NASA ha programado el lanzamiento oficial de Artemis II para el 1 de abril. Foto: Getty Images

Domingo 29 de marzo – 2:00 p.m.

Rueda de prensa de la NASA sobre los preparativos del lanzamiento.

Viernes 27 de marzo – 2:30 p.m.

Llegada de la tripulación de Artemis II al Centro Kennedy y sesión de preguntas con medios, junto a directivos de la NASA y la CSA.