Ciencia

Los cuatro astronautas de Artemis II llegan al sitio de lanzamiento y se alistan para un histórico viaje a la Luna

La NASA transmitirá el evento en vivo, brindando al mundo la oportunidad de presenciar un acontecimiento esperado durante más de 50 años.

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Redacción Tecnología
28 de marzo de 2026, 7:54 p. m.
Los cuatro astronautas de Artemis 2 llegaron el 27 de marzo al Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida.
Los cuatro astronautas de Artemis 2 llegaron el 27 de marzo al Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. Foto: Getty Images

Los cuatro astronautas que viajarán alrededor de la Luna llegaron el viernes 27 de marzo al Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, para los preparativos finales antes de la misión.

La tripulación está compuesta por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, y se encuentran listos para despegar tan pronto como el 1 de abril.

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Desde el mes pasado, los astronautas comenzaron una cuarentena en Houston, que mantendrán mientras esperan la luz verde para la misión lunar Artemis 2, que ha enfrentado desafíos tecnológicos y varios retrasos.

“¡Vamos a la Luna!”, exclamó Wiseman, comandante de la misión, al llegar junto a su equipo.

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El viaje, previsto para durar aproximadamente 10 días, llevará a los astronautas en una trayectoria alrededor de la Luna, aunque no aterrizarán en su superficie.

Se busca probar y validar los sistemas de la nave Orion, del cohete SLS y de los sistemas de apoyo en tierra, asegurando que sean seguros y eficientes para futuras misiones.
La misión durará aproximadamente 10 días. Foto: NurPhoto via Getty Images

La misión marcará varios hitos históricos: será el primer vuelo tripulado hacia la Luna en más de medio siglo, la primera misión lunar con participación de una mujer, una persona negra y un ciudadano no estadounidense, y el vuelo inaugural con tripulación del nuevo cohete lunar de la NASA, el SLS.

Este enorme cohete está diseñado para que Estados Unidos pueda regresar de manera recurrente a la Luna en los próximos años, con el objetivo final de establecer una base permanente que sirva como plataforma para una exploración más profunda del espacio.

La llegada marca el inicio de los preparativos finales antes del despegue.
La llegada marca el inicio de los preparativos finales antes del despegue. Foto: Getty Images

Originalmente, Artemis 2 estaba programada para despegar en febrero, pero diversos contratiempos obligaron incluso a devolver el cohete a su hangar para análisis y reparaciones. La NASA ha identificado posibles ventanas de lanzamiento del 1 al 6 de abril.

Esta segunda fase del programa Artemis sigue a la misión de 2022, cuando una nave no tripulada sobrevoló la Luna. La agencia espacial planea transmitir en directo este histórico viaje, con la esperanza de despertar el mismo entusiasmo por la exploración lunar que generó el programa Apolo en la década de 1960 y principios de 1970.

*Con información de AFP