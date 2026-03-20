Tecnología

Cuenta regresiva: científicos de la NASA anuncian un evento que podría marcar la historia en abril

Luego de un exitoso simulacro, los equipos identificaron el problema que impedía el despegue y la ejecución de la misión Artemis II.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
20 de marzo de 2026, 12:30 p. m.
La NASA prepara para su lanzamiento el cohete que llevará a cuatro astronautas de nuevo a la Luna.
La NASA prepara para su lanzamiento el cohete que llevará a cuatro astronautas de nuevo a la Luna. Foto: NurPhoto via Getty Images

La NASA lanzó el traslado del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orion de la misión Artemis II de la NASA, destinados a enviar a cuatro astronautas alrededor de la Luna, a la Plataforma de Lanzamiento 39B, desde donde está previsto que despegue el próximo 1 de abril.

Las operaciones de despliegue en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida se retrasaron a primera hora del día debido a los fuertes vientos en la zona.

La Misión Artemis II busca que el ser humano vuelva a pisar la Luna.
La Misión Artemis II busca que el ser humano vuelva a pisar la Luna. Foto: AFP

El trayecto hasta la plataforma dura hasta 12 horas, ya que el transportador de orugas 2 de la NASA traslada cuidadosamente el cohete sobre el lanzador móvil a lo largo de aproximadamente 6,4 kilómetros por la vía de rodadura.

Tras un exitoso simulacro de cuenta atrás con carga de combustible (wet dress rehearsal) el 21 de febrero, los equipos identificaron un problema que impedía el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete, lo que motivó el regreso al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB), donde se reparó la avería.

Tecnología

Estados Unidos prueba por primera vez su nuevo misil táctico: es capaz de atacar buques en movimiento a kilómetros de distancia

Tecnología

¿Por qué nunca debe limpiar sus pantallas con limpiavidrios? El error común que estaría dañando su celular y televisor

Tecnología

El ‘Google Earth’ del cuerpo humano ya existe: puede ver órganos y células en 3D desde casa

Tecnología

Nunca responda estas dos preguntas prohibidas al contestar una llamada spam: podría perder su dinero en segundos

Estados Unidos

Bailaba hasta que todo se salió de control: el robot viral en Cupertino, California, que desató el caos en restaurante

Tecnología

Google refuerza su seguridad: así funcionará el nuevo sistema de Android para evitar estafas al instalar aplicaciones

Tecnología

El mensaje que podría dejarlo sin dinero en sus cuentas bancarias: si lo recibe, bloquéelo para evitar estafas

Tecnología

Bola de fuego iluminó el cielo: un meteoro de gran tamaño provocó un fuerte estruendo y desató pánico por su alta velocidad

Tecnología

X-59 está de regreso: el avión supersónico de la NASA se prepara para un silencioso vuelo que podría cambiar el futuro

Medioambiente

Buena noticia para la humanidad, tortugas gigantes al borde de la extinción podrán regresar a su hábitat

¿Qué comen los astronautas en el espacio? Este será el menú durante la misión Artemis II de la NASA

Mientras el cohete y la nave estaban en el VAB, los ingenieros también actualizaron y volvieron a probar varios sistemas. Se activó un nuevo juego de baterías del sistema de terminación de vuelo, se reemplazaron otras baterías en la etapa superior, la etapa central y los propulsores de combustible sólido, y se cargaron las baterías del sistema de aborto de lanzamiento de la Orion.

Además, se sustituyó una junta en la línea de alimentación de oxígeno líquido de la etapa central y se volvió a ensamblar y probar la placa umbilical del mástil de servicio de cola de oxígeno para confirmar un sellado hermético.

Tripulación de Crew-12 espera en cuarentena mientras se ajusta el lanzamiento hacia la Estación Espacial.
Mientras el cohete y la nave estaban en el VAB, los ingenieros también actualizaron y volvieron a probar varios sistemas. Foto: Getty Images

Artemis II enviará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, en una misión de aproximadamente diez días alrededor de la Luna y de regreso, marcando el primer vuelo tripulado del programa Artemis.

*Con información de Europa Press.