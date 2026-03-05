¿Qué comen los astronautas en el espacio? Este será el menú durante la misión Artemis II de la NASA

Mientras la NASA intenta resolver varios problemas técnicos antes del lanzamiento de la misión Artemis II, la agencia ya reveló algunos detalles de la vida cotidiana que tendrán los cuatro astronautas a bordo de la nave Orión.

El vuelo espacial —que buscará allanar el camino para el regreso humano a la Luna— estaba previsto inicialmente para los primeros días de febrero, pero fue aplazado nuevamente para “no antes de abril”.

Mientras continúan los ajustes en el cohete y la nave, la agencia espacial ha dado a conocer un aspecto que suele despertar curiosidad: qué comerán los astronautas durante los diez días que durará la misión alrededor de la Luna.

Se han definido cinco oportunidades de lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: Getty Images

Alimentos no perecederos al espacio

Los tripulantes viajarán en la nave Orión, que no cuenta con un gran espacio de almacenamiento ni con un sistema de refrigeración. Por esa razón, el menú estará compuesto exclusivamente por alimentos no perecederos.

“Los alimentos no perecederos ayudan a gestionar la seguridad y la calidad alimentaria durante todo el periodo de conservación previsto en una nave espacial compacta y autónoma, al tiempo que reducen el riesgo de migas o partículas en microgravedad”, explica la NASA en un comunicado.

El problema de las migas no es menor. En misiones anteriores, los sándwiches implicaron algunos riesgos: se ponían rancios y las pequeñas partículas flotaban en microgravedad, con el peligro de ingresar en equipos sensibles o incluso en los pulmones de los astronautas.

Tortillas, granola y salsas picantes

El menú contempla una variedad mayor a la que tuvieron los astronautas en misiones pasadas. Habrá diez tipos de bebidas, entre ellas café, té verde, limonada y cacao.

También se incluyen productos secos como granola, nueces, almendras y 58 unidades de tortillas, el alimento principal.

Además, los astronautas podrán condimentar sus comidas con hasta cinco tipos distintos de salsa picante. A eso se le suman jarabe de arce, mostaza, mantequilla de maní, miel o canela. El menú también contempla “antojos” dulces como chocolates, galletas, pudín y pasteles.

Los astronautas de misiones anteriores han dicho que la comida en el espacio no tiene un buen sabor. Foto: DW

“La comida que se llevará a bordo del Artemis II está diseñada para favorecer la salud y el rendimiento de la tripulación durante la misión alrededor de la Luna. Sin posibilidad de reabastecimiento, refrigeración o carga tardía, todas las comidas deben seleccionarse cuidadosamente para que sean seguras, se conserven bien y sean fáciles de preparar y consumir en la nave espacial Orión“, subraya el reporte.

En el caso de las bebidas, a cada astronauta “se le asignan dos bebidas con sabor al día, que pueden incluir café. Las opciones de bebidas son limitadas debido a las restricciones de masa, que limitan la cantidad de alimentos y bebidas que se pueden llevar a bordo”, explica la NASA.

¿Cómo se preparan las comidas en el espacio?

Durante los diez días de misión, los astronautas tendrán tiempo para desayunar, almorzar y cenar, aunque no contarán con ningún tipo de reabastecimiento adicional.

La NASA reveló el menú que tendrán los astronautas de Artemis II durante su viaje de diez días alrededor de la Luna. Foto: Grok

Los alimentos viajarán casi listos para su consumo y algunos requerirán preparación mínima. “La comida a bordo del Orión está lista para consumir, es rehidratable, termoestabilizada o irradiada. La tripulación utiliza el dispensador de agua potable del Orión para rehidratar alimentos y bebidas, y un calentador de comida compacto, tipo maletín, para calentar las comidas según sea necesario”, detalla la agencia.

De los tubos de comida a los menús espaciales

El sistema de alimentación espacial ha evolucionado enormemente desde las primeras misiones. Programas como Apolo dependían de tecnologías alimentarias mucho más limitadas.

El medio especializado IFLScience recuerda que algunos astronautas debían comer pasta de hígado y carne desde tubos, con salsa de chocolate como postre. Otros consumían cubitos diminutos, polvos liofilizados o mezclas semilíquidas en envases de aluminio.

“John Glenn, el primer hombre estadounidense que comió algo en el ambiente casi sin gravedad de la órbita terrestre, encontró la tarea de comer bastante fácil, pero el menú limitado”, afirma la NASA en otro informe.

Hoy la situación es distinta. En la Estación Espacial Internacional (EEI), por ejemplo, los astronautas incluso pueden recibir alimentos frescos ocasionales, pero muchos de ellos reconocen la comida no sabe igual en el espacio.

¿Cuándo se lanzaría finalmente la misión?

Mientras tanto, los equipos continúan trabajando para lanzar la misión lo antes posible: “El trabajo en el cohete y la nave espacial continuará en las próximas semanas mientras la NASA se prepara para desplegar el cohete en la plataforma de lanzamiento nuevamente a finales de este mes, antes de un posible lanzamiento en abril”, dice la última actualización de la agencia.

Las fechas que se barajan actualmente son el 1 de abril, entre el 3 y el 6 de abril, y el 30 de ese mismo mes.

