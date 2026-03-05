Ciencia

Científicos alertan sobre amenaza que pondría en riesgo la vida en la Tierra y cambiaría el futuro del planeta

Los expertos advierten que la Tierra muestra señales de transformación relacionadas con distintos factores que pondrían en riesgo las condiciones que permiten la vida.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de marzo de 2026, 10:29 a. m.
Lo que va a pasar podría ser inminente y preocupa a los científicos.
Lo que va a pasar podría ser inminente y preocupa a los científicos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Han surgido numerosas teorías en torno a cuánto tiempo le queda a la Tierra antes de enfrentar transformaciones irreversibles. Ante este panorama, recientemente un grupo de investigadores intentó estimar ese plazo.

Según análisis científicos y proyecciones elaboradas por expertos y agencias espaciales como la NASA, el planeta podría experimentar cambios profundos en un futuro lejano que pondrían en riesgo las condiciones que hoy permiten la vida. Plantean escenarios que hasta hace algunos años parecían lejanos o poco probables.

Científicos descubren una nueva especie marina en aguas profundas del Pacífico: sorprende por su resistencia extrema

Los expertos advierten que la Tierra muestra señales de transformación relacionadas con distintos factores, entre ellos el crecimiento constante de la población y la presión sobre los recursos naturales.

En este contexto, la exploración espacial cobra cada vez mayor relevancia, pues proyectos impulsados por la NASA buscan ampliar las posibilidades de la humanidad más allá de su planeta de origen. Estas investigaciones pretenden comprender mejor el destino del mundo actual y preparar a la humanidad para los desafíos que podrían surgir en el futuro.

Tecnología

Inesperada alteración en el nivel del mar enciende las alarmas de científicos: millones de personas podrían estar en riesgo

Tecnología

La función de su celular que debería mantener activa para protegerse de un ‘paseo millonario’

Tecnología

Un fenómeno solar extremo que sacudió Marte dejó efectos sin precedentes y puso en alerta a los científicos

Tecnología

Aplicaciones para ver fútbol gratis: si tiene alguna instalada en el celular, revise este pequeño detalle para no ser estafado

Tecnología

Estudio revela por qué las mujeres comprenden mejor las emociones ajenas que las propias

Tecnología

Científicos de la NASA revelan el origen de un extraño sonido captado en Marte: “Es muy sorprendente”

Tecnología

Sale a la luz peligrosa estafa que vacía cuentas bancarias en segundos con una supuesta revisión de Google

Tecnología

El regreso a la Luna se retrasa: científicos de la NASA anuncian nueva fecha para un hito que no ocurre desde hace más de 50 años

Tecnología

¿Podría sobrevivir la Tierra? Científicos alertan sobre una amenaza sin precedentes que alteraría el futuro del planeta

Tecnología

NASA confirma falla técnica que aplaza el esperado e histórico sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna

¿Cuál es el mejor país del mundo?
Los expertos advierten que la Tierra ya muestra señales de transformación relacionadas con distintos factores. Foto: Getty Images

De acuerdo con análisis divulgados por la revista especializada Zamin, estudios publicados en la Nature Geoscience señalan que, con el paso de los millones de años, la atmósfera del planeta podría experimentar cambios que afectarían directamente la presencia de oxígeno, un elemento esencial para la mayoría de los seres vivos.

Para llegar a estas conclusiones, investigadores vinculados a la NASA y a la Toho University, en Japón, realizaron cerca de 400.000 simulaciones por computador. Estos modelos permitieron estudiar la evolución a largo plazo de la atmósfera terrestre y sugieren que, dentro de aproximadamente mil millones de años, los niveles de oxígeno podrían disminuir de forma drástica debido a transformaciones relacionadas con el Sol.

Se analizaron vibraciones internas del Sol (ondas sonoras atrapadas) para inferir condiciones bajo su superficie.
Los niveles de oxígeno podrían disminuir de forma drástica debido a transformaciones relacionadas el Sol. Foto: Getty Images

Según las proyecciones, uno de los factores clave sería la progresiva alteración de la capa de ozono. A medida que este escudo natural se debilite, el oxígeno en la atmósfera tendería a reducirse gradualmente, lo que provocaría la desaparición del entorno adecuado para la mayoría de las formas de vida que dependen de este gas para sobrevivir.

En un escenario así, los científicos plantean que solo ciertos microorganismos capaces de vivir sin oxígeno, conocidos como bacterias anaeróbicas, podrían persistir. En contraste, la mayoría de los animales, plantas y otros organismos complejos dejarían de existir al no poder adaptarse a esas nuevas condiciones atmosféricas.

Científicos alertan por una amenaza sin precedentes que podría intensificarse en los próximos días

Sin embargo, algunos expertos advierten que la habitabilidad del planeta podría verse afectada mucho antes. Investigadores de la University of Bristol plantearon, mediante simulaciones con supercomputadoras, que factores como el cambio climático extremo, grandes erupciones volcánicas, impactos de asteroides u otros fenómenos naturales podrían volver inhabitable la Tierra en unos 250 millones de años.

Frente a estos escenarios, los científicos destacan que el avance tecnológico y la exploración espacial podrían ofrecer alternativas para preservar el futuro de la humanidad.

Más de Tecnología

Muchos estudios sobre el aumento del nivel del mar han calculado incorrectamente el riesgo de inundaciones costeras.

Inesperada alteración en el nivel del mar enciende las alarmas de científicos: millones de personas podrían estar en riesgo

Estas funciones en su celular podrían protegerlo de robos.

La función de su celular que debería mantener activa para protegerse de un ‘paseo millonario’

La tormenta provocó un incremento significativo de electrones en dos capas de la atmósfera de Marte.

Un fenómeno solar extremo que sacudió Marte dejó efectos sin precedentes y puso en alerta a los científicos

Muchas personas recurren a aplicaciones no oficiales para ver fútbol gratis porque buscan evitar los costos de las plataformas de suscripción.

Aplicaciones para ver fútbol gratis: si tiene alguna instalada en el celular, revise este pequeño detalle para no ser estafado

Mujeres

Estudio revela por qué las mujeres comprenden mejor las emociones ajenas que las propias

Descubren que vientos de Marte son más feroces de lo pensado. (Imagen de referencia)

Científicos de la NASA revelan el origen de un extraño sonido captado en Marte: “Es muy sorprendente”

Una estafa digital es un tipo de fraude que se comete a través de internet.

Sale a la luz peligrosa estafa que vacía cuentas bancarias en segundos con una supuesta revisión de Google

Meta ha lanzado funciones en versión beta para sus gafas inteligentes Ray-Ban.

¿Lo están grabando sin saberlo? Alertan sobre riesgos de privacidad con gafas inteligentes de Meta

MacBook Neo llega con Apple Intelligence y batería de hasta 16 horas.

Apple apuesta por un portátil de gama económica con inteligencia artificial: detalles, funciones y precio del MacBook Neo

Noticias Destacadas