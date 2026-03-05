Científicos alertan sobre amenaza que pondría en riesgo la vida en la Tierra y cambiaría el futuro del planeta

Han surgido numerosas teorías en torno a cuánto tiempo le queda a la Tierra antes de enfrentar transformaciones irreversibles. Ante este panorama, recientemente un grupo de investigadores intentó estimar ese plazo.

Según análisis científicos y proyecciones elaboradas por expertos y agencias espaciales como la NASA, el planeta podría experimentar cambios profundos en un futuro lejano que pondrían en riesgo las condiciones que hoy permiten la vida. Plantean escenarios que hasta hace algunos años parecían lejanos o poco probables.

Los expertos advierten que la Tierra muestra señales de transformación relacionadas con distintos factores, entre ellos el crecimiento constante de la población y la presión sobre los recursos naturales.

En este contexto, la exploración espacial cobra cada vez mayor relevancia, pues proyectos impulsados por la NASA buscan ampliar las posibilidades de la humanidad más allá de su planeta de origen. Estas investigaciones pretenden comprender mejor el destino del mundo actual y preparar a la humanidad para los desafíos que podrían surgir en el futuro.

Los expertos advierten que la Tierra ya muestra señales de transformación relacionadas con distintos factores. Foto: Getty Images

De acuerdo con análisis divulgados por la revista especializada Zamin, estudios publicados en la Nature Geoscience señalan que, con el paso de los millones de años, la atmósfera del planeta podría experimentar cambios que afectarían directamente la presencia de oxígeno, un elemento esencial para la mayoría de los seres vivos.

Para llegar a estas conclusiones, investigadores vinculados a la NASA y a la Toho University, en Japón, realizaron cerca de 400.000 simulaciones por computador. Estos modelos permitieron estudiar la evolución a largo plazo de la atmósfera terrestre y sugieren que, dentro de aproximadamente mil millones de años, los niveles de oxígeno podrían disminuir de forma drástica debido a transformaciones relacionadas con el Sol.

Los niveles de oxígeno podrían disminuir de forma drástica debido a transformaciones relacionadas el Sol. Foto: Getty Images

Según las proyecciones, uno de los factores clave sería la progresiva alteración de la capa de ozono. A medida que este escudo natural se debilite, el oxígeno en la atmósfera tendería a reducirse gradualmente, lo que provocaría la desaparición del entorno adecuado para la mayoría de las formas de vida que dependen de este gas para sobrevivir.

En un escenario así, los científicos plantean que solo ciertos microorganismos capaces de vivir sin oxígeno, conocidos como bacterias anaeróbicas, podrían persistir. En contraste, la mayoría de los animales, plantas y otros organismos complejos dejarían de existir al no poder adaptarse a esas nuevas condiciones atmosféricas.

Sin embargo, algunos expertos advierten que la habitabilidad del planeta podría verse afectada mucho antes. Investigadores de la University of Bristol plantearon, mediante simulaciones con supercomputadoras, que factores como el cambio climático extremo, grandes erupciones volcánicas, impactos de asteroides u otros fenómenos naturales podrían volver inhabitable la Tierra en unos 250 millones de años.

Frente a estos escenarios, los científicos destacan que el avance tecnológico y la exploración espacial podrían ofrecer alternativas para preservar el futuro de la humanidad.