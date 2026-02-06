Ciencia

Científicos alertan por una amenaza sin precedentes que podría intensificarse en los próximos días

La situación podría marcar un cambio importante en la dinámica del océano, con efectos aún inciertos y fenómenos difíciles de prever.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
6 de febrero de 2026, 2:39 p. m.
Los científicos siguen de cerca la rápida evolución de estas variaciones.
Los científicos siguen de cerca la rápida evolución de estas variaciones. Foto: Getty Images

Un comportamiento inusual del océano estaría generando sorpresa en la comunidad científica. Se trata de la forma en que se aparta de los patrones habituales, lo que evidenciaría transformaciones atípicas. Los cambios que se avecinan apuntan a un escenario muy distinto al previsto, que podría intensificarse en los próximos días y exigir preparación ante posibles escenarios adversos.

Estudio lanzó advertencia sobre las regiones que podrían calentarse mucho más rápido de lo previsto por el cambio climático

Ante este panorama, los científicos siguen de cerca la rápida evolución de estas variaciones, que avanzan a un ritmo inesperado y podrían marcar un punto de inflexión. La situación abre la puerta a un giro significativo en la dinámica oceánica, con efectos aún inciertos, pero que podrían ser el inicio de una nueva etapa caracterizada por fenómenos inéditos y difíciles de anticipar.

getty
Se trata de la forma en que logra apartarse de los patrones habituales, lo que estaría mostrando transformaciones inusuales. Foto: Getty Images

Un estudio reciente ha generado alarma entre los científicos, al revelar cambios profundos y sorprendentes en el comportamiento del océano. De acuerdo con un análisis publicado por CNN, los océanos no presentan una superficie uniforme, ya que las masas de agua se desplazan constantemente influenciadas por los vientos, la gravedad y las grandes corrientes marinas.

Eclipse ‘vestirá’ a la Luna de una tonalidad rojiza: ¿cuándo será y desde dónde se podrá ver?

“Los mares se acumulan en algunos lugares, empujados por vientos alisios o tirados por la gravedad hacia cosas grandes como capas de hielo. En medio de todo, en el extremo occidental de las grandes cuencas oceánicas, las corrientes superficiales más rápidas, venas de agua caliente, corren hacia los polos, causando pendientes adicionales en la superficie”, dice el análisis publicado.

Tecnología

Científicos advierten y llaman a estos países a prepararse para un eclipse solar inédito que iluminará el cielo dentro de poco

Tecnología

Si escribe estos mensajes por WhatsApp, tenga cuidado: parecen inofensivos pero podrían meterlo en problemas

Tecnología

Utilizar la lavadora durante estas horas del día es un error crítico porque el consumo de energía en el hogar puede dispararse

Tecnología

Mark Zuckerberg cuestionó el impacto de las investigaciones internas en la imagen de Meta: “Creo que deberíamos ser elogiados”

Tecnología

Si quiere evitar la proliferación de bacterias en su microondas, esta es la mejor forma de limpiarlo y conservarlo en buen estado

Tecnología

¿La carga inalámbrica arruina por completo la batería del celular? Esta es la verdad sobre este método cada vez más popular

Tecnología

Por primera vez, astronautas de la NASA podrán llevar teléfonos móviles al espacio durante el histórico regreso del hombre a la Luna

Tecnología

Comunidad científica advirtió de un preocupante máximo histórico: la temperatura de los océanos marca un nuevo récord

Tecnología

Alerta científica: África se está partiendo en dos y así podría cambiar el mapa del planeta para siempre

Noticias Estados Unidos

Miles de personas en 4 estados de EE. UU. podrían perder su vivienda por condiciones peligrosas del agua. Piden tomar precauciones

El oficial naval retirado duró 93 días sumergido en una cápsula al interior del Océano Atlántico.
Las consecuencias ya se hacen sentir tanto en los ecosistemas marinos como en tierra firme. Foto: Getty Images

En determinadas zonas, el nivel del mar aumenta, mientras que en otras desciende rápidamente, formando patrones de elevaciones y depresiones. Un caso especialmente llamativo se registra frente a la costa de Japón, donde una región del océano ha subido de forma sostenida, mientras áreas cercanas experimentan el efecto contrario.

Este fenómeno está vinculado al desplazamiento del Kuroshio, una de las corrientes marinas más poderosas del mundo, cuyo cambio de trayectoria ha provocado temperaturas oceánicas récord.

Ilustración del planeta Tierra creada por una inteligencia artificial.
Ilustración del planeta Tierra creada por una inteligencia artificial. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Las consecuencias ya se hacen sentir tanto en los ecosistemas marinos como en tierra firme, afectando la pesca tradicional japonesa y potenciando episodios de calor extremo y lluvias intensas. Para los científicos, estos efectos podrían ser solo el comienzo de alteraciones aún más profundas en el clima y los océanos.

“Es difícil predecir el futuro, pero dados los datos que tenemos hasta ahora, solo puedo ver que la intensidad es cada vez mayor”, señaló Bo Qiu, un experto destacado en Kuroshio de la Universidad de Hawai en Mānoa.

Más de Tecnología

En este tipo de eclipse, la Luna no cubre completamente el Sol, dejando visible un anillo brillante alrededor de su borde.

Científicos advierten y llaman a estos países a prepararse para un eclipse solar inédito que iluminará el cielo dentro de poco

Cuando los mensajes afectan la honra, el buen nombre o la reputación de alguien, podrían constituir delitos.

Si escribe estos mensajes por WhatsApp, tenga cuidado: parecen inofensivos pero podrían meterlo en problemas

El consumo de electricidad se ha convertido en uno de los factores que más impacta la economía familiar.

Utilizar la lavadora durante estas horas del día es un error crítico porque el consumo de energía en el hogar puede dispararse

Las víctimas le reclamaron al CEO de Meta por las pocas medidas que hay en las redes sociales.

Mark Zuckerberg cuestionó el impacto de las investigaciones internas en la imagen de Meta: “Creo que deberíamos ser elogiados”

El objeto generó gran asombro entre los investigadores que quedaron horrorizados.

Científicos alertan por una amenaza sin precedentes que podría intensificarse en los próximos días

Microondas

Si quiere evitar la proliferación de bacterias en su microondas, esta es la mejor forma de limpiarlo y conservarlo en buen estado

El uso intensivo del celular puede hacer que la batería se agote más rápido de lo esperado, especialmente cuando no hay una toma de corriente disponible.

¿La carga inalámbrica arruina por completo la batería del celular? Esta es la verdad sobre este método cada vez más popular

La decisión implicó revisar procesos de certificación muy antiguos y validar hardware moderno en un tiempo récord.

Por primera vez, astronautas de la NASA podrán llevar teléfonos móviles al espacio durante el histórico regreso del hombre a la Luna

Los usuarios no deben recibir ayuda de extraños si tienen problemas al retirar en el cajero automático.

Si al retirar dinero el cajero automático presenta estas señales, no inserte la tarjeta porque podría sufrir una millonaria estafa

Desde la red social que compró en 2022, Musk compartió una reflexión personal.

“El dinero no puede comprar la felicidad”: publicó Elon Musk, el hombre más rico del mundo

Noticias Destacadas