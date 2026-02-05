Eclipse ‘vestirá’ a la Luna de una tonalidad rojiza: ¿cuándo será y desde dónde se podrá ver?

El cielo se prepara para ofrecer un espectáculo astronómico poco habitual. Aunque se tratará de un fenómeno de visibilidad limitada, para la comunidad hispana —tradicionalmente vinculada a la observación de los eventos celestes— la noche del 3 de marzo de 2026 tendrá un significado especial y no pasará desapercibida.

Durante esa jornada, las personas podrán observar el fenómeno conocido como “Luna de sangre”, que ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra directamente sobre el satélite natural.

Este eclipse total lunar será destacado porque la Luna quedará completamente inmersa en la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre. A diferencia de los eclipses solares, su observación no representa ningún riesgo para la vista.

Además, el característico color rojizo se produce porque la atmósfera del planeta bloquea las longitudes de onda azules y deja pasar los tonos rojos y anaranjados, que terminan iluminando la superficie lunar.

La NASA explica que la refracción de la luz hará que la Luna se vea roja. (imagen de referencia hecha con IA) Foto: Generada con Gemini

¿Desde dónde se podrá ver?

El eclipse lunar podrá observarse desde distintas zonas del planeta, incluyendo amplias regiones del continente americano, Asia y Australia. En Estados Unidos, el evento contará con condiciones favorables, aunque la experiencia variará según la ubicación.

Aunque el evento puede apreciarse a simple vista, el uso de binoculares o telescopios permitirá distinguir mejor los matices de color y los detalles de la superficie lunar durante los aproximadamente 58 minutos que durará el fenómeno.

El uso de binoculares o telescopios permitirá distinguir mejor los matices de color. Foto: AFP

En países como Colombia, aunque el uso de binoculares o telescopios podría mejorar la experiencia, especialmente durante la madrugada, el astrónomo Mauricio Medina explicó a Uniminuto que, si bien el fenómeno podría apreciarse bajo estas condiciones, no se observará con la intensa tonalidad rojiza que sí será visible en otras regiones del mundo.

Además, personas de distintas partes del mundo podrán seguir en tiempo real todas las etapas del eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 mediante transmisiones en línea ofrecidas por sitios especializados, entre ellos Time and Date, que ya tiene prevista una cobertura especial para quienes deseen observar este evento astronómico.