Astronomía

Eclipse ‘vestirá’ a la Luna de una tonalidad rojiza: ¿cuándo será y desde dónde se podrá ver?

Durante esa jornada, las personas podrán observar el fenómeno conocido como “Luna de sangre”.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de febrero de 2026, 2:59 p. m.
¿Cuándo y dónde se verá la próxima ‘luna de sangre’?
¿Cuándo y dónde se verá la próxima ‘luna de sangre’? Foto: Getty Images

El cielo se prepara para ofrecer un espectáculo astronómico poco habitual. Aunque se tratará de un fenómeno de visibilidad limitada, para la comunidad hispana —tradicionalmente vinculada a la observación de los eventos celestes— la noche del 3 de marzo de 2026 tendrá un significado especial y no pasará desapercibida.

Durante esa jornada, las personas podrán observar el fenómeno conocido como “Luna de sangre”, que ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra directamente sobre el satélite natural.

Cinco fenómenos astronómicos asombrosos que iluminarán el cielo en 2026, con un eclipse solar total entre los más esperados

Este eclipse total lunar será destacado porque la Luna quedará completamente inmersa en la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre. A diferencia de los eclipses solares, su observación no representa ningún riesgo para la vista.

Además, el característico color rojizo se produce porque la atmósfera del planeta bloquea las longitudes de onda azules y deja pasar los tonos rojos y anaranjados, que terminan iluminando la superficie lunar.

Tecnología

Las cucarachas tienen su refugio favorito: este es el aparato de la cocina donde más se esconden y hacen nidos

Tecnología

Hypatia III: la misión a Marte que científicas españolas buscan recrear en uno de los entornos más extremos del planeta

Tecnología

Febrero ilumina el cielo con seis espectáculos astronómicos imperdibles: fechas clave y consejos para disfrutarlos al máximo

Tecnología

Después de retirar dinero en el cajero automático, verifique este detalle crucial antes de irse para evitar ser víctima de fraude

Tecnología

No es oro ni diamantes: esta es la razón del astronómico precio del material más caro del mundo

Tecnología

El ‘spearphishing’ ya no es una estafa de correos cualquiera: ahora investigan a las víctimas como nunca

Tecnología

Bill Gates rompe el silencio y lamenta sus encuentros con Jeffrey Epstein, esto dijo el filántropo

Tecnología

Cinco fenómenos astronómicos asombrosos que iluminarán el cielo en 2026, con un eclipse solar total entre los más esperados

Tecnología

2026, un año decisivo: los eventos clave que marcarán un antes y un después en la exploración espacial

Tecnología

¿El fenómeno se vivirá en Colombia? Listado de países donde se verá el eclipse más largo del mundo; quedarán sumidos en la oscuridad

Millones de personas presenciarán un eclipse que convertirá la Luna en un disco rojizo.
La NASA explica que la refracción de la luz hará que la Luna se vea roja. (imagen de referencia hecha con IA) Foto: Generada con Gemini

¿Desde dónde se podrá ver?

El eclipse lunar podrá observarse desde distintas zonas del planeta, incluyendo amplias regiones del continente americano, Asia y Australia. En Estados Unidos, el evento contará con condiciones favorables, aunque la experiencia variará según la ubicación.

Aunque el evento puede apreciarse a simple vista, el uso de binoculares o telescopios permitirá distinguir mejor los matices de color y los detalles de la superficie lunar durante los aproximadamente 58 minutos que durará el fenómeno.

Luna De Sangre
El uso de binoculares o telescopios permitirá distinguir mejor los matices de color. Foto: AFP

En países como Colombia, aunque el uso de binoculares o telescopios podría mejorar la experiencia, especialmente durante la madrugada, el astrónomo Mauricio Medina explicó a Uniminuto que, si bien el fenómeno podría apreciarse bajo estas condiciones, no se observará con la intensa tonalidad rojiza que sí será visible en otras regiones del mundo.

Además, personas de distintas partes del mundo podrán seguir en tiempo real todas las etapas del eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 mediante transmisiones en línea ofrecidas por sitios especializados, entre ellos Time and Date, que ya tiene prevista una cobertura especial para quienes deseen observar este evento astronómico.

Más de Tecnología

¿Cuándo y dónde se verá la próxima ‘luna de sangre’?

Eclipse ‘vestirá’ a la Luna de una tonalidad rojiza: ¿cuándo será y desde dónde se podrá ver?

Este es el electrodoméstico de la cocina que más atrae a las cucarachas para hacer sus nidos.

Las cucarachas tienen su refugio favorito: este es el aparato de la cocina donde más se esconden y hacen nidos

Aunque se trate de una misión análoga, los experimentos que se desarrollarán son científicos y aplicables al mundo real.

Hypatia III: la misión a Marte que científicas españolas buscan recrear en uno de los entornos más extremos del planeta

Estos son los seis fenómenos astronómicos que iluminarán el cielo en febrero.

Febrero ilumina el cielo con seis espectáculos astronómicos imperdibles: fechas clave y consejos para disfrutarlos al máximo

Los cajeros automáticos puede ser empleados para cometer estafas y fraudes.

Después de retirar dinero en el cajero automático, verifique este detalle crucial antes de irse para evitar ser víctima de fraude

Su uso en salud y energía justifica un precio que pocos materiales pueden alcanzar.

No es oro ni diamantes: esta es la razón del astronómico precio del material más caro del mundo

Mensajes aparentemente legítimos hoy esconden engaños diseñados con datos reales de sus víctimas.

El ‘spearphishing’ ya no es una estafa de correos cualquiera: ahora investigan a las víctimas como nunca

El fundador de Microsoft respondió a las menciones de su nombre en correos revelados por autoridades estadounidenses.

Bill Gates rompe el silencio y lamenta sus encuentros con Jeffrey Epstein, esto dijo el filántropo

El chatbot Grok amplía su alcance y llega a Android, donde los usuarios pueden registrarse antes de su lanzamiento oficial.

Anuncian actualización de Grok Imagine 1.0: estas son sus novedades

El éxito del empresario estaría ligado a una disciplina personal aplicada durante años.

La técnica psicológica que perfectamente utiliza Elon Musk: su exesposa dice que está asociada con su éxito

Noticias Destacadas