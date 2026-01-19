Astronomía

Cinco fenómenos astronómicos asombrosos que iluminarán el cielo en 2026, con un eclipse solar total entre los más esperados

El calendario astronómico anual permite a científicos, observatorios y aficionados planificar sus actividades para aprovechar al máximo cada evento celestial.

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

19 de enero de 2026, 6:19 p. m.
Cada año se publica un calendario de eventos astronómicos destacados con fechas y condiciones de observación.
Foto: Getty Images

Los fenómenos astronómicos capturan la atención no solo por su espectacularidad, sino también por lo que revelan sobre el universo. A través de estos eventos, los científicos pueden comprender cómo funcionan los cuerpos celestes y cómo cambian con el tiempo.

La observación de estos fenómenos permite a los astrónomos analizar el comportamiento de planetas y estrellas, medir distancias, estudiar su composición y poner a prueba teorías sobre la evolución del cosmos. Eventos como eclipses solares o tránsitos planetarios ofrecen oportunidades únicas para recopilar datos que no podrían obtenerse en condiciones normales.

No todos los fenómenos ocurren de manera espontánea o son visibles desde cualquier lugar del planeta. Por eso, cada año se publica un calendario con los eventos astronómicos más destacados, indicando fechas y condiciones de observación. Esto permite a científicos, observatorios y aficionados planificar con anticipación, organizar actividades y aprovechar al máximo cada acontecimiento.

Cada año, entre finales de julio y principios de agosto, el cielo nocturno ofrece uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes.
Foto: Getty Images

National Geographic ha recopilado algunos de los eventos más relevantes de 2026. Entre ellos, destacan un eclipse solar total a mitad de año, una lluvia de Perseidas sin interferencia lunar y nuevas alineaciones planetarias, que prometen un año repleto de espectáculos astronómicos.

No debe descartarse que 3I/ATLAS sea un artefacto tecnológico: Avi Loeb lanza advertencia por inusuales anomalías detectadas

Alineación planetaria vespertina

Durante la última semana de febrero se podrá observar un desfile planetario al atardecer, con seis planetas visibles. Venus, Mercurio y Saturno aparecerán juntos, bajos en el horizonte occidental, visibles a simple vista, mientras que Neptuno requerirá telescopio. Júpiter brillará más alto en el sur, cerca de la Luna, y Urano se ubicará próximo a las Pléyades, observable solo con ayuda óptica.

Eclipse lunar total

En la madrugada del 3 de marzo ocurrirá un eclipse lunar total, conocido como “luna de sangre”, durante el cual la Luna adquirirá tonos rojizos debido a la filtración de la luz solar a través de la atmósfera terrestre. El fenómeno será visible en gran parte de América, el Pacífico, Asia y Oceanía, con mejores condiciones de observación en el oeste de Estados Unidos, Canadá, las islas del Pacífico y Nueva Zelanda.

Auroras boreales

El equinoccio de primavera en el hemisferio norte favorece la aparición de auroras boreales, un fenómeno que se verá intensificado por el aumento de la actividad solar entre 2024 y 2026. Marzo es, en particular, un mes ideal para observarlas en Alaska, gracias a cielos despejados y una mayor frecuencia de actividad solar.

El eclipse solar tendrá visibilidad en diversas partes del mundo.
Foto: Montaje de SEMANA

Eclipse solar total

El 12 de agosto se producirá un eclipse solar total cuya trayectoria cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia, una franja de Portugal y el norte de España. Durante uno o dos minutos, la Luna cubrirá por completo el Sol, oscureciendo el día y generando un crepúsculo temporal. Aunque el fenómeno completo dura aproximadamente cinco horas, la fase de totalidad será el momento más impactante para los observadores.

Lluvia de meteoritos Perseidas

La lluvia de meteoritos Perseidas de 2026 ofrecerá condiciones óptimas de observación. Su máximo, entre el 12 y 13 de agosto, coincidirá con luna nueva, permitiendo ver hasta 90 meteoros por hora sin interferencia de luz lunar.

Esta selección de cinco eventos astronómicos destacados permite a las personas aprender, disfrutar del universo, capturar fotografías y contar con todo lo necesario para aprovechar al máximo cada espectáculo celestial.

Cada año se publica un calendario de eventos astronómicos destacados con fechas y condiciones de observación.

