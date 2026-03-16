NASA confirma fecha del eclipse solar más largo del siglo que marcará la historia

Un evento astronómico poco común ya tiene día marcado en el calendario. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció la fecha en la que ocurrirá el eclipse solar total que tendrá la mayor duración registrada durante el siglo XXI, un fenómeno que no solo despierta el interés de la comunidad científica, sino también de quienes lo relacionan con interpretaciones simbólicas o místicas.

El anuncio volvió a poner en conversación a la famosa vidente búlgara Baba Vanga, cuyas supuestas predicciones suelen circular en redes sociales cada vez que se aproxima un acontecimiento astronómico relevante. Sin embargo, desde el ámbito científico, el enfoque está puesto en lo que permitirá observar este eclipse desde la Tierra.

Según los cálculos divulgados por la NASA, el fenómeno se producirá el lunes 2 de agosto de 2027 y su duración lo convertirá en el eclipse solar total más prolongado del siglo.

Un eclipse excepcional con más de seis minutos de oscuridad

La agencia espacial explicó que la estimación proviene de las predicciones de eclipses elaboradas por el astrofísico Fred Espenak, investigador vinculado al Centro Espacial Goddard de la NASA, cuyos cálculos han sido referencia durante décadas para estudiar este tipo de eventos.

De acuerdo con estos análisis, el momento de oscuridad total alcanzará 6 minutos y 23,2 segundos, una duración considerable si se compara con otros eclipses solares totales, que generalmente se extienden apenas por unos pocos minutos.

Los cálculos del astrofísico Fred Espenak, citados por la NASA, indican que la fase total del eclipse superará los seis minutos. Foto: Getty Images

Durante ese lapso, la Luna cubrirá completamente el disco solar, generando un breve período de penumbra que permitirá observar detalles del Sol que normalmente permanecen ocultos por su intenso brillo.

La trayectoria del eclipse permitirá su observación principalmente en:

Algunas zonas del sur de Europa

Varias regiones del norte de África

Sectores del Oriente Medio

En estos lugares se tendrá la mejor visibilidad del fenómeno, especialmente en los puntos donde la franja de totalidad sea más amplia.

La estrella que se oscureció como nunca antes: perdió el 97% de su brillo por casi 200 días

Una oportunidad única para estudiar el Sol

Más allá del impacto visual, el eclipse representa una oportunidad científica importante. Investigadores aprovecharán el evento para analizar con mayor precisión la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol.

Durante el eclipse, investigadores podrán observar procesos del Sol que normalmente quedan ocultos por su intensa luz. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Este tipo de observaciones resulta complejo en condiciones normales, ya que la intensa luminosidad del astro dificulta detectar ciertos procesos que ocurren a su alrededor. Cuando la Luna bloquea la luz directa, se abre una ventana de observación que permite estudiar con mayor claridad estructuras y dinámicas solares.

Además, los especialistas también podrán examinar fenómenos atmosféricos relacionados con la interacción entre la radiación solar y la Tierra.