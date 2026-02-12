La estrella que se oscureció como nunca antes: perdió el 97% de su brillo por casi 200 días

Un equipo científico internacional, en el que participa la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), identificó recientemente la causa de un oscurecimiento inusualmente prolongado observado en una estrella distante. El fenómeno se explica por el paso de un objeto subestelar con un sistema de anillos gigante, similar a un “platillo cósmico”, por delante de la estrella anfitriona.

La estrella, denominada ASASSN-24fw, se encuentra en la constelación de Monoceros, a unos 3.000 años luz de la Tierra. La estrella fue perdiendo brillo de forma gradual durante más de nueve meses, entre finales de 2024 y mediados de 2025, hasta alcanzar una atenuación de aproximadamente el 97%, antes de recuperar su luminosidad habitual.

Recuerda el IAC en una nota que estos eclipses estelares son extremadamente raros. De hecho, la mayoría de ellos duran sólo unos pocos días o semanas, pero esta atenuación continuó durante casi 200 días, lo que la convierte en una de las más largas jamás observadas.

Así, ASASSN-24fw es aproximadamente un 50% más masivo que nuestro sol y aproximadamente el doble de grande. Se sabe que la estrella en sí es estable y no es propensa a cambios bruscos. Esto descarta la actividad estelar interna como la causa de la extraña atenuación. En cambio, un análisis detallado publicado recientemente de varias observaciones respalda que el fenómeno fue causado por un gran objeto compañero que cruzó la línea de visión hacia la estrella, bloqueando su luz durante un periodo de tiempo excepcionalmente prolongado.

“Primero se detectó una profunda caída en la curva de luz (intensidad en función del tiempo) de ASASSN-24fw obtenida con el All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN). Este evento nos llamó la atención y observamos esta estrella con distintos instrumentos, además de reunir información adicional. Así pudimos realizar la caracterización estelar y modelar el tránsito, que resultó ser extraordinariamente largo, revelando algunos ‘tesoros’ ocultos en los alrededores de esta fascinante estrella”, explica Carlos del Burgo, investigador participante de la ULL y el IAC.

Sistema de anillos

Sistema de anillos

Varios modelos realizados por la investigación muestran que la explicación más probable para la atenuación es el cruce de una enana marrón (un objeto con una masa intermedia entre la de un planeta y una estrella) rodeada por un vasto y denso sistema de anillos. Esta enana marrón con su disco orbita la estrella“, señala Sarang Shah, investigador postdoctoral del Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA; Pune) que ha coliderado el estudio.

“Casos de oscurecimiento tan duraderos como este son excepcionales ya que requieren alineaciones muy perfectas. El oscurecimiento comenzó gradualmente ya que las partes exteriores de los anillos son delgadas, y sólo se hizo evidente cuando las regiones más densas pasaron frente a la estrella”, añadió.

El análisis de los estudios fotométricos y espectroscópicos del evento sugiere que el objeto compañero tiene una masa de más de tres veces la de Júpiter. Su sistema de anillos es notablemente grande y se extiende hasta aproximadamente 0,17 unidades astronómicas, comparable a la mitad de la distancia entre el Sol y Mercurio. El análisis muestra que la propia ASASSN-24fw también tiene material (posiblemente restos de colisiones planetarias pasadas o en curso) muy cerca de ella, lo cual es inusual para una estrella de su edad (alrededor de unos pocos miles de millones de años).

“Se esperan grandes sistemas de anillos alrededor de objetos masivos, pero son muy difíciles de observar directamente para determinar sus características”, añade Jonathan Marshall, investigador independiente afiliado a Academia Sinica (Taiwán) que ha coliderado el estudio. “Este raro evento nos permite estudiar un sistema tan complejo con notable detalle. De hecho, mientras estudiamos esta atenuación, descubrimos por casualidad que ASASSN-24fw tiene una estrella enana roja en sus proximidades”.



Objetos subestelares

Según el IAC, este descubrimiento proporciona una oportunidad para comprender mejor a los compañeros subestelares, como las enanas marrones, los sistemas de anillos masivos y cómo se forman y evolucionan tales estructuras alrededor de estrellas. El equipo planea observaciones futuras para estudiar este sistema en detalle utilizando grandes telescopios como JWST, ALMA o VLT, entre otros.

Este trabajo utilizó los datos disponibles públicamente del All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN), una red global de telescopios robóticos diseñados para obtener imágenes de todo el cielo visible cada noche con el fin de detectar transitorios brillantes y estrellas variables. También utilizó datos del Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), el sistema robótico de alerta temprana de asteroides de la NASA.

Además, el equipo también obtuvo datos fotométricos y espectroscópicos propios de instalaciones de renombre como el Observatorio W. M. Keck, el Telescopio Magallanes y el Telescopio Global del Observatorio Las Cumbres (LCOGT).

