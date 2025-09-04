El significado de que una persona lleve un anillo en el dedo pulgar

¿Sabía que dependiendo del dedo en el que se ponga un anillo tiene un significado distinto? Desde la antigüedad y en diferentes culturas, los anillos han sido una forma importante de expresar identidad, estatus y significados personales, aunque muchas personas lo desconocen y lo llevan simplemente por su función estética.

Sin embargo, la elección del dedo en el que se lleva un anillo puede transmitir mensajes simbólicos de gran valor, convirtiendo estos pequeños accesorios en una “señal” capaz de comunicar mucho más de lo que imaginamos.

En caso de llevar un anillo en el dedo pulgar, según explica el portal español Perodri, estos dedos tienen uno de los simbolismos más ricos e interesantes, ya que numerosas culturas le han dado un significado específico.

No obstante, simboliza principalmente fuerza de voluntad, fortaleza de carácter, libertad de pensamiento y autoafirmación.

En la antigüedad, tanto griegos como romanos, solían portar anillos en los pulgares como símbolo de autoridad y estatus. Para estas civilizaciones, este dedo estaba vinculado a la fuerza, en parte por su grosor y su relevancia dentro de la mano.

Este dedo, por ser menos común para llevar anillos, suele causar una gran impresión y reflejar una personalidad destacada y decidida. Además, la filosofía china indica que el pulgar izquierdo es el ying (asertividad), mientras que el pulgar derecho simboliza el yang (flexibilidad).

Actualmente, son muchas las personas las que consideran que un anillo en el pulgar representa independencia y libertad.

Por otro lado, en los países anglosajones suele verse como un símbolo de amistad, debido a que se relaciona con el gesto del pulgar hacia arriba.

Teniendo en cuenta esto, el sitio web Joyería Sánchez, indica la importancia de elegir bien dónde se lleva el anillo (si en el pulgar de la mano izquierda o derecha), ya que dependiendo la elección se está enviando un mensaje claro y poderoso sobre la personalidad.

Es así como esta decisión puede influir en la percepción que los demás tienen de una persona en específico, por lo que es importante tener claro que el pulgar se asocia comúnmente con la voluntad y la determinación.

Además, representa la capacidad de tomar decisiones y dirigir la vida, por lo que al elegir llevar un anillo en el pulgar, se está comunicando ese deseo de destacar y controlar el destino.

De acuerdo con el portal Trendhim de España, en algunas culturas los hombres llevan anillos en los pulgares como símbolo de riqueza e influencia y cuanto más brillo tenga este elemento, refleja que la riqueza es mayor.