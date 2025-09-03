Luego de se termina una relación que duró bastante tiempo y que significó mucho por todos los momentos vividos, las personas, la gran mayoría, sienten la necesidad de realizar cambios visibles en su aspecto físico. Estos cambios se realizan con el fin de reflejar una nueva etapa que se está viviendo tras terminar con una pajera.

En ese contexto, uno de los cambios más comunes entre las personas, sobre todo entre las mujeres, es cortarse el cabello, una acción que tiene un significado muy profundo, que va más allá de un cambio en el aspecto físico. Este es un fenómeno que ha ido en aumento, por lo tanto, desde la psicología trataron de dar una explicación a este acto.

Cortarse el cabello tras una separación puede ser un símbolo de transformación, de soltar el pasado y de reafirmar la identidad. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Según la información compartida por el portal Psicología y Mente, especialistas en cuidado de la salud mental, cortarse el cabello tras una separación puede ser un símbolo de transformación, de soltar el pasado y de reafirmar la identidad. Por otra parte, esta acción puede verse como un deseo de renovación, de tomar control sobre la vida y de mostrar que se ha iniciado con un nuevo capítulo en la vida.

El portal también mencionó otras interpretaciones sobre la acción de cortarse el cabello tras una ruptura amorosa.

Cerrar un ciclo y empezar de nuevo : según el portal, el cabello puede representar el pasado y la historia compartida con esa expareja.

: según el portal, el cabello puede representar el pasado y la historia compartida con esa expareja. Liberación emocional : cortarse el cabello puede tomarse como una fuerte metáfora de soltar cargas emocionales, recuerdos o vínculos del pasado que no tienen cabida en la actualidad o futuro.

: cortarse el cabello puede tomarse como una fuerte metáfora de soltar cargas emocionales, recuerdos o vínculos del pasado que no tienen cabida en la actualidad o futuro. Refuerzo de la autoestima: Otra interpretación de la psicología es que esta acción es para reforzar la autoestima, ganar confianza y proyectar una seguridad que pudo haberse perdido en esa relación fallida.

Otros beneficios de cortarse el cabello

Por otra parte, el portal estadounidense Therapy Hair Studio mencionó varios beneficios de cortarse el cabello y destacó que no solo se trata de un cambio de apariencia. En el sitio web aseguraron que cortarse el cabello ayuda a fortalecer el pelo.

Cortarse el cabello puede tener un significado profundo, más allá de un simple cambio físico. | Foto: Getty Images

Asimismo, indicaron que esta acción entrega otros beneficios: