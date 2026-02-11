Más de 400 vacantes para psicólogos en Colombia: postulación 100 % virtual

Las oportunidades laborales para profesionales de la psicología continúan ampliándose en el país, impulsadas por la necesidad de fortalecer programas de salud mental, bienestar organizacional y acompañamiento psicosocial en instituciones públicas y privadas.

Esta dinámica ha favorecido la apertura constante de convocatorias dirigidas a especialistas en diferentes áreas de la disciplina. Actualmente, hay más de 400 vacantes disponibles para psicólogos con distintos niveles de experiencia, tanto en el ámbito clínico como organizacional, educativo y comunitario, lo que amplía las posibilidades de vinculación laboral en diferentes regiones de Colombia.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional de manera gratuita y aplicar a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. El proceso es completamente virtual y permite participar en múltiples convocatorias activas a nivel nacional.

Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Analista de gestión humana – Medellín

Empresa: Demetalicos S.A.S

Salario: 3.000.000 a 3.500.000

En este rol, será fundamental para atraer y seleccionar al mejor personal, así como para liderar iniciativas de bienestar laboral y onboarding que impacten directamente en la cultura de la empresa.

Responsabilidades:

Liderar procesos de selección de personal.

Diseñar y ejecutar planes de bienestar laboral.

Gestionar el proceso de onboarding para nuevos empleados.

Colaborar en la mejora continua de procesos de recursos humanos.

Apoyar la estrategia de desarrollo de la cultura organizacional

Requerimientos:

Título en Psicología, Administración o campos relacionados.

Mínimo 3 años de experiencia en selección y gestión de personas.

Conocimiento en estrategia de bienestar laboral.

Experiencia en desarrollo de cultura organizacional.

¡Aplique acá!

Consultor(a) comercial RRHH – Medellín

Empresa: Plenitud Corporativa

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Si tiene la capacidad para fidelizar la cartera actual y la visión para abrir nuevos mercados corporativos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes, siendo el punto de contacto principal entre ellos y la compañía.

Abrir nuevos mercados y fortalecer relaciones con clientes actuales.

Comprender las necesidades de cada cliente para ofrecer soluciones personalizadas que respondan a sus objetivos en Gestión Humana.

Promover y comercializar nuestro portafolio de evaluaciones psicológicas, programas de desarrollo y servicios de consultoría

Asesorar a las empresas mediante el portafolio de productos y servicios disponible, como soluciones eficientes para sus procesos de selección, clima organizacional, desempeño y desarrollo de personal.

Identificar oportunidades de crecimiento dentro de las cuentas asignadas, impulsando su desarrollo y participación en el mercado.

Mantenerse actualizado sobre las tendencias y desarrollos del sector para brindar información relevante y oportuna a los clientes.

Cumplir metas y objetivos de ventas, demostrando habilidades en planeación, negociación, persuasión, orientación al logro, servicio al cliente y trabajo en equipo.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo, Psicología, Negocios o áreas afines.

Experiencia comprobada mínima de 5 a 6 años en cargos de consultor(a) comercial o similares, en entidades privadas o públicas.

Experiencia en la comercialización de servicios de consultoría, formación, evaluación psicológica, gestión del talento o desarrollo organizacional.

Manejo de herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook y PowerPoint).

Conocimiento o experiencia en CRM, preferiblemente HubSpot (no excluyente).

¡Aplique acá!

Practicante de psicología – Medellín

Empresa: ARUS

Salario: 1.750.905

Si es estudiante de Psicología y quiere poner en práctica sus conocimientos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Apoyar el proceso de reclutamiento.

Realizar entrevistas a candidatos.

Elaborar informes psicológicos.

Acompañar pruebas técnicas.

Comunicación directa con líderes.

Acompañar el proceso de adaptación de aprendices y practicantes.

Requerimientos:

Estudiante activo/a de Psicología habilitado para realizar sus prácticas profesionales mediante contrato de aprendizaje.

¡Aplique acá!

Psicólogo educativo medio tiempo – Barranquilla

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

Si tiene experiencia y es un orientador educativo con destrezas para enriquecer el entorno escolar, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Brindar orientación psicológica a estudiantes.

Diseñar e implementar programas de apoyo educativo.

Colaborar con docentes para mejorar el ambiente escolar.

Evaluar y asesorar casos individuales de estudiantes.

Realizar seguimiento a planes de intervención psicológica.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Mínimo dos años de experiencia como psicólogo educativo.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar medio tiempo.

¡Aplique acá!

Psicólogo especialista en SST – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo S.A.S.

Salario: A convenir

En este rol desafiante, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo, donde podrá utilizar sus habilidades para facilitar talleres y medir el clima laboral.

Responsabilidades:

Liderar proyectos relacionados con gestión humana y riesgo psicosocial.

Facilitar talleres sobre seguridad y salud en el trabajo.

Medir y analizar el riesgo psicosocial y el clima laboral.

Desarrollar estrategias para mejorar el bienestar de los empleados.

Coordinar con equipos multidisciplinarios para implementar soluciones efectivas.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología con especialización en SST.

Mínimo 3 años de experiencia relevante en el campo.

Experiencia demostrada en liderazgo de proyectos y facilitación de talleres.

Conocimientos sólidos en medición de riesgo psicosocial y clima laboral.

Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para trabajar en un entorno dinámico.

¡Aplique acá!

Psicólogo educativo – Bogotá D.C.

Empresa: Kuepa Edutech

Salario: A convenir

¿Quiere hacer parte de un espacio donde su trabajo tenga impacto real y humano? Esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Realizar sesiones psicológicas según requerimiento.

Acompañar procesos educativos y emocionales.

Trabajar de manera presencial.

Requerimientos:

Psicólogos/as educativos/as recién egresados/as.

Personas empáticas, responsables y con buena disposición para el trabajo con población educativa.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.