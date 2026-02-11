Más de 400 vacantes para psicólogos en Colombia: postulación 100 % virtual

Las oportunidades laborales para profesionales de la psicología continúan ampliándose en el país, impulsadas por la necesidad de fortalecer programas de salud mental, bienestar organizacional y acompañamiento psicosocial en instituciones públicas y privadas.
Esta dinámica ha favorecido la apertura constante de convocatorias dirigidas a especialistas en diferentes áreas de la disciplina. Actualmente, hay más de 400 vacantes disponibles para psicólogos con distintos niveles de experiencia, tanto en el ámbito clínico como organizacional, educativo y comunitario, lo que amplía las posibilidades de vinculación laboral en diferentes regiones de Colombia.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional de manera gratuita y aplicar a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. El proceso es completamente virtual y permite participar en múltiples convocatorias activas a nivel nacional.
Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Analista de gestión humana – Medellín
Empresa: Demetalicos S.A.S
Salario: 3.000.000 a 3.500.000
En este rol, será fundamental para atraer y seleccionar al mejor personal, así como para liderar iniciativas de bienestar laboral y onboarding que impacten directamente en la cultura de la empresa.
Responsabilidades:
- Liderar procesos de selección de personal.
- Diseñar y ejecutar planes de bienestar laboral.
- Gestionar el proceso de onboarding para nuevos empleados.
- Colaborar en la mejora continua de procesos de recursos humanos.
- Apoyar la estrategia de desarrollo de la cultura organizacional
Requerimientos:
- Título en Psicología, Administración o campos relacionados.
- Mínimo 3 años de experiencia en selección y gestión de personas.
- Conocimiento en estrategia de bienestar laboral.
- Experiencia en desarrollo de cultura organizacional.
Consultor(a) comercial RRHH – Medellín
Empresa: Plenitud Corporativa
Salario: 2.500.000 a 3.000.000
Si tiene la capacidad para fidelizar la cartera actual y la visión para abrir nuevos mercados corporativos, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes, siendo el punto de contacto principal entre ellos y la compañía.
- Abrir nuevos mercados y fortalecer relaciones con clientes actuales.
- Comprender las necesidades de cada cliente para ofrecer soluciones personalizadas que respondan a sus objetivos en Gestión Humana.
- Promover y comercializar nuestro portafolio de evaluaciones psicológicas, programas de desarrollo y servicios de consultoría
- Asesorar a las empresas mediante el portafolio de productos y servicios disponible, como soluciones eficientes para sus procesos de selección, clima organizacional, desempeño y desarrollo de personal.
- Identificar oportunidades de crecimiento dentro de las cuentas asignadas, impulsando su desarrollo y participación en el mercado.
- Mantenerse actualizado sobre las tendencias y desarrollos del sector para brindar información relevante y oportuna a los clientes.
- Cumplir metas y objetivos de ventas, demostrando habilidades en planeación, negociación, persuasión, orientación al logro, servicio al cliente y trabajo en equipo.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo, Psicología, Negocios o áreas afines.
- Experiencia comprobada mínima de 5 a 6 años en cargos de consultor(a) comercial o similares, en entidades privadas o públicas.
- Experiencia en la comercialización de servicios de consultoría, formación, evaluación psicológica, gestión del talento o desarrollo organizacional.
- Manejo de herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook y PowerPoint).
- Conocimiento o experiencia en CRM, preferiblemente HubSpot (no excluyente).
Practicante de psicología – Medellín
Empresa: ARUS
Salario: 1.750.905
Si es estudiante de Psicología y quiere poner en práctica sus conocimientos, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Apoyar el proceso de reclutamiento.
- Realizar entrevistas a candidatos.
- Elaborar informes psicológicos.
- Acompañar pruebas técnicas.
- Comunicación directa con líderes.
- Acompañar el proceso de adaptación de aprendices y practicantes.
Requerimientos:
- Estudiante activo/a de Psicología habilitado para realizar sus prácticas profesionales mediante contrato de aprendizaje.
Psicólogo educativo medio tiempo – Barranquilla
Empresa: Aspaen
Salario: A convenir
Si tiene experiencia y es un orientador educativo con destrezas para enriquecer el entorno escolar, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Brindar orientación psicológica a estudiantes.
- Diseñar e implementar programas de apoyo educativo.
- Colaborar con docentes para mejorar el ambiente escolar.
- Evaluar y asesorar casos individuales de estudiantes.
- Realizar seguimiento a planes de intervención psicológica.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Mínimo dos años de experiencia como psicólogo educativo.
- Habilidades de comunicación efectiva.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad para trabajar medio tiempo.
Psicólogo especialista en SST – Medellín
Empresa: Recurso Humano Positivo S.A.S.
Salario: A convenir
En este rol desafiante, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo, donde podrá utilizar sus habilidades para facilitar talleres y medir el clima laboral.
Responsabilidades:
- Liderar proyectos relacionados con gestión humana y riesgo psicosocial.
- Facilitar talleres sobre seguridad y salud en el trabajo.
- Medir y analizar el riesgo psicosocial y el clima laboral.
- Desarrollar estrategias para mejorar el bienestar de los empleados.
- Coordinar con equipos multidisciplinarios para implementar soluciones efectivas.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología con especialización en SST.
- Mínimo 3 años de experiencia relevante en el campo.
- Experiencia demostrada en liderazgo de proyectos y facilitación de talleres.
- Conocimientos sólidos en medición de riesgo psicosocial y clima laboral.
- Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para trabajar en un entorno dinámico.
Psicólogo educativo – Bogotá D.C.
Empresa: Kuepa Edutech
Salario: A convenir
¿Quiere hacer parte de un espacio donde su trabajo tenga impacto real y humano? Esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Realizar sesiones psicológicas según requerimiento.
- Acompañar procesos educativos y emocionales.
- Trabajar de manera presencial.
Requerimientos:
- Psicólogos/as educativos/as recién egresados/as.
- Personas empáticas, responsables y con buena disposición para el trabajo con población educativa.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.