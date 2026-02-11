Ofertas de trabajo para médicos desde los $4 millones de pesos. Conozca todos los detalles

La demanda de profesionales de la salud continúa en aumento en distintas regiones del país, impulsando la apertura de nuevas convocatorias laborales dirigidas a médicos generales y especialistas. Estas oportunidades buscan fortalecer la atención en instituciones hospitalarias, clínicas y centros médicos que mantienen procesos de contratación activos para responder a las necesidades del sistema de salud.

Actualmente, diversas entidades ofrecen vacantes con salarios que parten desde los 4 millones de pesos mensuales, además de beneficios adicionales asociados al tipo de contrato, la experiencia requerida y la ubicación del cargo. Estas condiciones representan una alternativa atractiva para profesionales que buscan estabilidad laboral o desean avanzar en su trayectoria dentro del sector.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional de manera gratuita y aplicar a las vacantes disponibles que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas. El proceso de postulación es virtual y permite participar en diferentes convocatorias activas a nivel nacional.

Médico general – Bogotá D.C.

Empresa: Unión Médica del Norte S.A.S.

Salario: 4.000.000 a 5.000.000

Si es un profesional de la salud con 12 meses de experiencia y cuenta con la documentación necesaria al día, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Proporcionar atención primaria de calidad a los pacientes.

Realizar valoraciones integrales del paciente.

Diagnosticar y manejar inicialmente patologías frecuentes.

Asegurar la atención humanizada y la seguridad del paciente.

Cumplir con los estándares de calidad de la IPS.

Requerimientos:

Título universitario en Medicina.

12 meses de experiencia en atención primaria.

Documentación vigente: Rethus Resolución y esquema de vacunación completo.

Conocimiento en valoración integral y manejo de patologías comunes.

Orientación hacia la atención humanizada y cumplimiento de estándares de calidad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico general paliativo – Medellín

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: 5.000.000 a 5.400.000

Este rol es vital para evaluar y diagnosticar a pacientes bajo un enfoque de cuidados paliativos, asegurando que cada intervención contribuya al bienestar del paciente y su familia.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar pacientes con necesidades paliativas.

Brindar atención médica integral y humanizada.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para el manejo del paciente.

Realizar seguimientos y ajustes en los planes de cuidado paliativo.

Documentar diligentemente la historia clínica del paciente.

Requerimientos:

Profesional en Medicina.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia obligatoria en el área de cuidados paliativos.

Cursos vigentes en: RCP básico y avanzado, violencia sexual, manejo pacientes víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV, manejo del duelo.

Curso obligatorio en cuidados paliativos y/o dolor (120 horas)

Conocimientos técnicos en valoración clínica integral, manejo de pacientes en condiciones complejas, atención humanizada y diligenciamiento adecuado de historia clínica.

Orientación al servicio, empatía, comunicación asertiva y trabajo colaborativo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador médico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 8.926.600

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Medico seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.

Empresa: DAVIbank

Salario: 7.000.000 a 7.500.000

En DAVIbank buscan un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo para liderar iniciativas que fortalezcan la salud y seguridad de los colaboradores.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.

Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.

Monitorear y gestionar riesgos laborales.

Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.

Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.

Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.

Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.

Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.

Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico general – Cartagena

Empresa: Zentria

Salario: 4.620.000

Importante empresa del sector salud se encuentra en la búsqueda de profesionales comprometidos y apasionados por el bienestar de la comunidad.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con tarjeta profesional vigente.

cursos normativos vigentes

Mínimo 1 año de experiencia en hospitalización habilidades en resolución de problemas, trabajo en equipo y habilidades clínicas sólidas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

