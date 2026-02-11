Ofertas de trabajo para médicos desde los $4 millones de pesos. Conozca todos los detalles

La demanda de profesionales de la salud continúa en aumento en distintas regiones del país, impulsando la apertura de nuevas convocatorias laborales dirigidas a médicos generales y especialistas. Estas oportunidades buscan fortalecer la atención en instituciones hospitalarias, clínicas y centros médicos que mantienen procesos de contratación activos para responder a las necesidades del sistema de salud.
Actualmente, diversas entidades ofrecen vacantes con salarios que parten desde los 4 millones de pesos mensuales, además de beneficios adicionales asociados al tipo de contrato, la experiencia requerida y la ubicación del cargo. Estas condiciones representan una alternativa atractiva para profesionales que buscan estabilidad laboral o desean avanzar en su trayectoria dentro del sector.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional de manera gratuita y aplicar a las vacantes disponibles que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas. El proceso de postulación es virtual y permite participar en diferentes convocatorias activas a nivel nacional.
Médico general – Bogotá D.C.
Empresa: Unión Médica del Norte S.A.S.
Salario: 4.000.000 a 5.000.000
Si es un profesional de la salud con 12 meses de experiencia y cuenta con la documentación necesaria al día, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Proporcionar atención primaria de calidad a los pacientes.
- Realizar valoraciones integrales del paciente.
- Diagnosticar y manejar inicialmente patologías frecuentes.
- Asegurar la atención humanizada y la seguridad del paciente.
- Cumplir con los estándares de calidad de la IPS.
Requerimientos:
- Título universitario en Medicina.
- 12 meses de experiencia en atención primaria.
- Documentación vigente: Rethus Resolución y esquema de vacunación completo.
- Conocimiento en valoración integral y manejo de patologías comunes.
- Orientación hacia la atención humanizada y cumplimiento de estándares de calidad.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Médico general paliativo – Medellín
Empresa: Keralty S.A.S.
Salario: 5.000.000 a 5.400.000
Este rol es vital para evaluar y diagnosticar a pacientes bajo un enfoque de cuidados paliativos, asegurando que cada intervención contribuya al bienestar del paciente y su familia.
Responsabilidades:
- Evaluar y diagnosticar pacientes con necesidades paliativas.
- Brindar atención médica integral y humanizada.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para el manejo del paciente.
- Realizar seguimientos y ajustes en los planes de cuidado paliativo.
- Documentar diligentemente la historia clínica del paciente.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina.
- Experiencia mínima de 2 años como médico general.
- Experiencia obligatoria en el área de cuidados paliativos.
- Cursos vigentes en: RCP básico y avanzado, violencia sexual, manejo pacientes víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV, manejo del duelo.
- Curso obligatorio en cuidados paliativos y/o dolor (120 horas)
- Conocimientos técnicos en valoración clínica integral, manejo de pacientes en condiciones complejas, atención humanizada y diligenciamiento adecuado de historia clínica.
- Orientación al servicio, empatía, comunicación asertiva y trabajo colaborativo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Coordinador médico – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 8.926.600
Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.
Responsabilidades:
- Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.
- Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.
- Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.
- Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.
- Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.
- Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.
- Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.
- Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.
- Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.
- Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.
- Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Medico seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.
Empresa: DAVIbank
Salario: 7.000.000 a 7.500.000
En DAVIbank buscan un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo para liderar iniciativas que fortalezcan la salud y seguridad de los colaboradores.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.
- Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
- Monitorear y gestionar riesgos laborales.
- Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.
- Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.
- Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.
- Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.
- Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.
- Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Médico general – Cartagena
Empresa: Zentria
Salario: 4.620.000
Importante empresa del sector salud se encuentra en la búsqueda de profesionales comprometidos y apasionados por el bienestar de la comunidad.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina con tarjeta profesional vigente.
- cursos normativos vigentes
- Mínimo 1 año de experiencia en hospitalización habilidades en resolución de problemas, trabajo en equipo y habilidades clínicas sólidas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.