MinSalud alertó por ofertas de empleo falsas que circulan por redes sociales

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió un comunicado oficial en respuesta a la reciente circulación de información engañosa relacionada con ofertas laborales que supuestamente estaría ofreciendo la institución por medio de redes sociales.

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La entidad detectó que las ofertas laborales ficticias se propagan principalmente a través de la cuenta de TikTok denominada ‘Convocatorias Colombia’.

En este perfil se publican diversos anuncios sobre supuestas vacantes dirigidas específicamente al personal del sector de la salud. Entre los perfiles requeridos en la publicación engañosa se encuentran médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, administradores en salud, farmacéuticos e inspectores sanitarios.

El Ministerio señaló que no ha realizado ningún tipo de convocatoria para que este tipo de profesionales formen parte de la entidad gubernamental.

Canales oficiales de contratación

Para evitar que los ciudadanos sean víctimas de fraudes cibernéticos, la cartera de salud explicó sus métodos formales de selección de personal. El Ministerio de Salud y Protección Social reitera que no realiza procesos de contratación ni convocatorias laborales a través de redes sociales no oficiales.

MinSalud aclaró que no realiza convocatorias laborales por medio de redes sociales. Foto: Getty Images

Asimismo, la institución subrayó que dentro de sus protocolos de vinculación laboral no se solicita información personal, pagos previos, ni el uso de intermediarios por medio de plataformas de video o mensajería instantánea.

Cualquier proceso legal de contratación, concurso de méritos o convocatoria pública se comunica única y exclusivamente a través de los canales institucionales. Para ello, los aspirantes deben consultar la página web oficial del Ministerio y las plataformas gubernamentales autorizadas para el empleo público en el país, garantizando así la transparencia de los procesos.

#Comunicado | #Minsalud alerta a la ciudadanía sobre la circulación de información engañosa en plataformas digitales, donde cuentas no oficiales están difundiendo supuestas convocatorias de empleo atribuidas de manera fraudulenta a la entidad. pic.twitter.com/wBMYXXuJLB — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) April 23, 2026

Cómo evitar este tipo de estafas

Ante la proliferación de estas modalidades de engaño, el Gobierno Nacional hizo un llamado a los profesionales de la salud y a la población en general para actuar con precaución frente a publicaciones no verificadas. Se hace un llamado a la ciudadanía a verificar siempre la autenticidad de la información y abstenerse de compartir datos personales en sitios o cuentas no verificadas.

El Ministerio aclaró que, en medio de su proceso de vinculación, no se solicita ningún tipo de información relacionada con pagos electrónicos. Foto: Getty Images

Finalmente, el Ministerio de Salud instó a los usuarios de internet a denunciar este tipo de contenidos engañosos directamente ante las autoridades competentes y a utilizar las herramientas de reporte que ofrecen las mismas plataformas digitales.

La entidad aseguró que continuará adelantando las acciones de monitoreo necesarias para proteger a la ciudadanía, recordando que la verificación directa en fuentes gubernamentales es el método principal para evitar estafas.