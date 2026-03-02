Medellín

Evite estafas: alerta en Rionegro por falsas jornadas médicas y cobros ilegales

Las estafas pueden llegar hasta los 2 millones de pesos, siendo los adultos mayores las principales víctimas.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

2 de marzo de 2026, 3:03 p. m.
Nueva modalidad de fraude enciende alerta en Rionegro.
Nueva modalidad de fraude enciende alerta en Rionegro.

En los últimos días, la Secretaría de Salud del municipio de Rionegro, Antioquia, emitió una advertencia pública dirigida a la comunidad y, en especial, a los adultos mayores, ante la aparición de una nueva modalidad de fraude vinculada al sector salud. La alerta fue dada a conocer debido a múltiples reportes ciudadanos que señalan ofertas engañosas relacionadas con falsas campañas médicas.

Según el comunicado oficial, individuos inescrupulosos se hacen pasar por representantes de entidades del sistema de salud, presentándose como personal de supuestas IPS o como funcionarios de instituciones públicas, para ganar la confianza de las personas que buscan engañar. Dentro del accionar de los criminales están: contactos por llamadas telefónicas, mensajes o abordajes directos, con promesas de consultas, exámenes gratuitos y supuestas jornadas de promoción y prevención.

Una vez que las víctimas acuden a los lugares indicados, los estafadores hacen pruebas médicas, descritas en la mayoría de los casos como “bioescáneres”, en los cuales, supuestamente, aparecen problemas de salud graves. Posteriormente, ofrecen tratamientos o productos a precios muy altos, bajo el argumento de descuentos “únicos por ese día”, lo que ha llevado a personas confiadas a asumir costos elevados o incluso tramitar préstamos para poder pagarlos.

Las EPS le deben dineros a los centros asistenciales, El Club Noel es una de las instituciones afectadas por estos retrasos.
Los estafadores realizan “bioescáneres”, en los cuales, supuestamente apartecen problemas de salud graves. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Según Silvia Rendón, secretaria de Salud de Rionegro, en su mayoría, los estafadores gestionan préstamos para facilitar la compra de esos supuestos medicamentos: “Estos tratamientos son unos frascos que les venden a las personas a altísimos costos; además, les dicen que, por ser ese día, tienen descuentos insuperables para que la gente caiga y los compre en ese momento. Como usualmente el ciudadano no tiene dinero, ellos le tramitan un préstamo”.

Desde la administración municipal y la secretaría, se enfatizó que no existe ningún convenio vigente con IPS privadas ni con programas nacionales para realizar este tipo de valoraciones o campañas de salud fuera de los canales oficiales, ni apartados de la historia clínica del paciente. Las autoridades reiteran que no deben aceptarse diagnósticos, tratamientos ni servicios ofrecidos por terceros que no estén verificados, así como tampoco suministrar información personal o firmar compromisos financieros sospechosos.

En farmacias y hogares, Tylenol y acetaminofén suelen mencionarse como si fueran medicamentos diferentes, lo que genera confusión entre los consumidores.
Las autoridades de Rionegro insisten en que no se deben comprar medicamentos ofrecidos por terceros que no estén verificados. Foto: Getty Images

La advertencia se centra en la protección de la población, apuntando especialmente a los segmentos más vulnerables, como los adultos mayores, quienes son las principales víctimas y el objetivo de estas estafas. La Secretaría de Salud de Rionegro hace un llamado claro: frente a cualquier oferta de servicio de salud, es fundamental consultar directamente en los canales institucionales o con las IPS reconocidas oficialmente antes de aceptar o pagar por cualquier procedimiento.

Finalmente, quienes consideren haber sido afectados o tengan información relevante sobre estas prácticas, pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Salud del municipio o comunicarse con el teléfono oficial (604) 520 40 60, extensión 1170, para presentar denuncias y colaborar con las investigaciones en curso.

