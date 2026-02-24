Medellín

La revolución biónica ya está aquí: así son las prótesis inteligentes que llegan a Medellín

La capital antioqueña se consolida como un polo de innovación en rehabilitación avanzada, con tecnologías que prometen transformar la movilidad de personas con discapacidad en Colombia.

Margarita Briceño Delgado

24 de febrero de 2026, 8:41 a. m.
Dispositivos de alta tecnología como prótesis inteligentes y trajes biónicos comienzan a implementarse en Medellín, marcando un avance en la rehabilitación y la inclusión de personas con discapacidad en Colombia. Foto de referencia
Dispositivos de alta tecnología como prótesis inteligentes y trajes biónicos comienzan a implementarse en Medellín, marcando un avance en la rehabilitación y la inclusión de personas con discapacidad en Colombia. Foto de referencia Foto: Getty Images

Prótesis con microprocesadores y trajes biónicos capaces de estimular el sistema neuromuscular están llegando a Medellín, marcando un salto en la medicina de rehabilitación y abriendo el debate sobre acceso, costos y políticas públicas en salud.

Por décadas, la rehabilitación física en América Latina estuvo limitada por la disponibilidad de tecnología y los altos costos de dispositivos avanzados.

Pero ahora, Medellín busca romper esa barrera con la incorporación de prótesis inteligentes y trajes bónicos que prometen transformar la movilidad de miles de personas con discapacidad en Colombia.

La llegada de nuevas tecnologías asistivas a la capital antioqueña no solo representa un salto clínico, sino también un punto de inflexión en la discusión sobre acceso, inclusión y políticas públicas en salud.

Las prótesis mecatrónicas y los trajes biónicos funcionan mediante sensores, microprocesadores y sistemas de neuromodulación que interpretan las señales del cuerpo y ajustan el movimiento en tiempo real.

A diferencia de los dispositivos tradicionales, estos equipos pueden adaptarse al ritmo de la marcha, reducir el riesgo de caídas y permitir movimientos más naturales de extremidades superiores e inferiores.

La multinacional alemana Ottobock, a través de su red Orthopraxis, ha instalado en Medellín un modelo integral de atención en rehabilitación, que combina dispositivos de alta tecnología con seguimiento clínico especializado.

La empresa confirma en su información institucional, que cuenta con presencia en Antioquia y un sistema de atención orientado al acompañamiento del paciente durante todo el proceso de adaptación a la prótesis.

Este enfoque refleja una tendencia global en medicina de rehabilitación.

Pasar del dispositivo aislado a un ecosistema de atención centrado en el paciente, que incluye fisioterapia, entrenamiento neuromuscular y monitoreo continuo.

En Medellín, donde nuevas tecnologías buscan transformar la movilidad de personas con discapacidad. Foto: Getty Images

Acceso y brecha social: el reto de llevar los trajes biónicos a pacientes con discapacidad en Colombia

La apuesta de Medellín se inscribe en una estrategia más amplia de posicionamiento como ciudad de innovación.

En los últimos años, la capital antioqueña ha impulsado clústeres de salud, tecnología y biotecnología, buscando atraer empresas multinacionales y desarrollar capacidades locales.

La instalación de centros de prótesis avanzadas refuerza ese modelo, al conectar industria, academia y sistema de salud.

Expertos en rehabilitación coinciden en que la disponibilidad de estas tecnologías en el país reduce la dependencia de tratamientos en el exterior y abre oportunidades para investigación clínica local.

Además, la presencia de estos dispositivos en Colombia puede impactar sectores como la reintegración laboral y la autonomía personal, áreas en las que las personas con discapacidad enfrentan profundas brechas.

Estudios del DANE y otras entidades muestran que esta población tiene menores tasas de empleo y acceso a oportunidades, lo que convierte la movilidad funcional en un factor clave para la inclusión social.

A pesar del avance tecnológico, el principal desafío sigue siendo el acceso equitativo.

Las prótesis mecatrónicas y los trajes biónicos tienen costos elevados y requieren soporte técnico especializado.

Esto hace que surjan preguntas sobre financiación pública, cobertura de aseguradoras y sostenibilidad del modelo.

En ese contexto, la llegada de tecnologías avanzadas a Medellín abre un debate sobre la necesidad de integrar innovación con políticas inclusivas.

Medellín, al posicionarse como laboratorio de innovación biomédica, proyecta una narrativa de ciudad del futuro.

El verdadero desafío será convertir la innovación en un derecho accesible, y no en un privilegio limitado a quienes puedan costearla.

