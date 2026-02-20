Medellín

Fiebre amarilla en Medellín: horarios y puntos de vacunación en febrero

La vacuna, de dosis única y efectiva de por vida, estará disponible para todos los habitantes que aún no la hayan recibido; las autoridades recuerdan verificar el carné de vacunación y asistir a los puntos habilitados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

20 de febrero de 2026, 11:29 a. m.
Habitantes de Medellín podrán vacunarse gratuitamente contra la fiebre amarilla el próximo 28 de febrero en más de 80 puntos de la ciudad.
Habitantes de Medellín podrán vacunarse gratuitamente contra la fiebre amarilla el próximo 28 de febrero en más de 80 puntos de la ciudad. Foto: Getty Images

La Secretaría de Salud de Medellín anunció una nueva jornada de vacunación gratuita contra la fiebre amarilla, que se realizará el 28 de febrero en más de 80 puntos de la ciudad.

El objetivo es reforzar la protección de la población frente a esta enfermedad prevenible.

Ministerio de Salud pide reforzar vacuna contra la fiebre amarilla antes de ingresar a estas zonas endémicas

Fiebre amarilla en Colombia: la importancia de la inmunización en Medellín y zonas de riesgo

La Secretaría de Salud de Medellín confirmó que el próximo 28 de febrero se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla.

La decisión hace parte de la continuidad de las acciones de prevención y control epidemiológico que desarrolla la administración distrital ante la presencia del virus en regiones del país y la recomendación de los organismos de salud para reforzar la inmunización.

El Debate

Alcalde Federico Gutiérrez advierte a los delincuentes mientras avanza construcción de cárcel en Medellín: “Soluciones reales”

Vehículos

¿Cómo consultar si tengo fotomultas en Medellín? Ojo a los cambios en un nuevo sistema de movilidad

Medellín

Ideam advierte lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: así estará el clima este viernes, 20 de febrero

Medellín

“Orden y respeto”: así será la nueva cárcel en Medellín que promete un modelo único de lucha contra el crimen

4 Patas

¿Buscando adoptar mascota en Medellín? Esta es la fecha y hora de la primera jornada de adopción del año este fin de semana

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Medellín

Parece Suiza, pero es un barrio de Medellín: albergó las élites de la ciudad

Bogotá

¿Milagro o leyenda? La historia oculta tras los muros de una de las iglesias más viejas de Bogotá

4 Patas

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

Cali

Pago de impuesto predial en Cali este 2026: así puede descargar la factura; aproveche el 15 % de descuento

Según el anuncio oficial, la vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita, se aplica una sola vez y ofrece protección de por vida, tal como lo establecen las guías del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

El biológico se ha venido aplicando en Medellín desde 2025, con 121.490 dosis administradas principalmente entre jóvenes y adultos de 15 a 39 años, lo que evidencia la disponibilidad del fármaco y la capacidad de la red pública de salud para atender la demanda.

La fiebre amarilla continúa siendo una amenaza en varias regiones del país, con brotes activos en áreas rurales de departamentos como Tolima.

Por eso, tanto el gobierno nacional como las secretarías de salud municipal y departamental han intensificado campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica y educación en salud pública para reducir el riesgo de contagio.

Tolima, epicentro de los casos de fiebre amarilla, ha implementado jornadas de vacunación intensivas administrando más de 248 mil dosis. A este esfuerzo se unió la EPS Sanitas con tres puntos de vacunación.
La vacuna contra la fiebre amarilla en Medellín es gratuita, de dosis única y protege de por vida. Foto: Adobe Stock

Recomendaciones oficiales de la Secretaría de Salud de Medellín para vacunación segura

Las autoridades de salud han hecho un llamado a la ciudadanía para:

  • Verificar el carné de vacunación y confirmar si ya cuentan con la dosis contra fiebre amarilla.
  • Acudir a uno de los puntos habilitados si aún no han recibido la vacuna.
  • Consultar el listado completo de sitios y horarios en el portal oficial de la Secretaría de Salud de Medellín.

El Ministerio de Salud de Colombia recuerda que esta vacuna comienza a ser eficaz a partir del día 10 después de su aplicación, y es una medida preventiva clave, especialmente para quienes se desplazan a zonas de riesgo donde el virus circula con mayor intensidad.

Muertes por fiebre amarilla reactivan la alerta sanitaria en Colombia: estos son los síntomas principales de la enfermedad

Las autoridades de Medellín insisten en la importancia de acudir a la jornada de vacunación y mantener actualizados los esquemas de inmunización.

Recuerde que la fiebre amarilla es prevenible y que la protección comienza a partir del décimo día después de recibir la vacuna.

Más de Medellín

Construcción de cárcel en Medellín.

Alcalde Federico Gutiérrez advierte a los delincuentes mientras avanza construcción de cárcel en Medellín: “Soluciones reales”

x

¿Cómo consultar si tengo fotomultas en Medellín? Ojo a los cambios en un nuevo sistema de movilidad

Lluvias en Medellín.

Ideam advierte lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: así estará el clima este viernes, 20 de febrero

Avanza construcción de nNueva cárcel para sindicados, en Medellín. Es levantada bajo un modelo de alianza público privada.

“Orden y respeto”: así será la nueva cárcel en Medellín que promete un modelo único de lucha contra el crimen

Varios de estos animales ingresaron siendo cachorros y crecieron viendo partir a otros mientras ellos se quedaban atrás.

¿Buscando adoptar mascota en Medellín? Esta es la fecha y hora de la primera jornada de adopción del año este fin de semana

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

x

Parece Suiza, pero es un barrio de Medellín: albergó las élites de la ciudad

Obras del Metro de la 80 avanzan sobre el corredor occidental de Medellín, una de las principales apuestas de movilidad de la ciudad para la próxima década.

El Metro de la 80 avanza en Medellín y se consolida como uno de los megaproyectos de movilidad más ambiciosos de la ciudad

El Concejo ha acompañado los hitos urbanos, institucionales y sociales que han marcado el desarrollo de Medellín.

¿Por qué Medellín está llena de barrios con nombres de santas? La curiosa herencia religiosa de las comunas

Noticias Destacadas