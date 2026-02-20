La Secretaría de Salud de Medellín anunció una nueva jornada de vacunación gratuita contra la fiebre amarilla, que se realizará el 28 de febrero en más de 80 puntos de la ciudad.

El objetivo es reforzar la protección de la población frente a esta enfermedad prevenible.

Ministerio de Salud pide reforzar vacuna contra la fiebre amarilla antes de ingresar a estas zonas endémicas

Fiebre amarilla en Colombia: la importancia de la inmunización en Medellín y zonas de riesgo

La Secretaría de Salud de Medellín confirmó que el próximo 28 de febrero se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla.

La decisión hace parte de la continuidad de las acciones de prevención y control epidemiológico que desarrolla la administración distrital ante la presencia del virus en regiones del país y la recomendación de los organismos de salud para reforzar la inmunización.

Según el anuncio oficial, la vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita, se aplica una sola vez y ofrece protección de por vida, tal como lo establecen las guías del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

El biológico se ha venido aplicando en Medellín desde 2025, con 121.490 dosis administradas principalmente entre jóvenes y adultos de 15 a 39 años, lo que evidencia la disponibilidad del fármaco y la capacidad de la red pública de salud para atender la demanda.

La fiebre amarilla continúa siendo una amenaza en varias regiones del país, con brotes activos en áreas rurales de departamentos como Tolima.

Por eso, tanto el gobierno nacional como las secretarías de salud municipal y departamental han intensificado campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica y educación en salud pública para reducir el riesgo de contagio.

La vacuna contra la fiebre amarilla en Medellín es gratuita, de dosis única y protege de por vida. Foto: Adobe Stock

Recomendaciones oficiales de la Secretaría de Salud de Medellín para vacunación segura

Las autoridades de salud han hecho un llamado a la ciudadanía para:

Verificar el carné de vacunación y confirmar si ya cuentan con la dosis contra fiebre amarilla.

y confirmar si ya cuentan con la dosis contra fiebre amarilla. Acudir a uno de los puntos habilitados si aún no han recibido la vacuna.

Consultar el listado completo de sitios y horarios en el portal oficial de la Secretaría de Salud de Medellín.

El Ministerio de Salud de Colombia recuerda que esta vacuna comienza a ser eficaz a partir del día 10 después de su aplicación, y es una medida preventiva clave, especialmente para quienes se desplazan a zonas de riesgo donde el virus circula con mayor intensidad.

Muertes por fiebre amarilla reactivan la alerta sanitaria en Colombia: estos son los síntomas principales de la enfermedad

Las autoridades de Medellín insisten en la importancia de acudir a la jornada de vacunación y mantener actualizados los esquemas de inmunización.

Recuerde que la fiebre amarilla es prevenible y que la protección comienza a partir del décimo día después de recibir la vacuna.