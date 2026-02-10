EMPLEO

Febrero con empleo: se abre convocatoria nacional con más de 20.000 cupos

Las oportunidades de empleo están disponibles en Bogotá, Medellín, Cali y Yopal.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

10 de febrero de 2026, 3:18 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta.

El inicio de febrero llega con nuevas oportunidades laborales en distintas regiones del país, gracias a la apertura de una convocatoria nacional que reúne más de 20.000 vacantes disponibles para candidatos con diferentes niveles de formación y experiencia. Estas vacantes responden a la necesidad de las empresas de fortalecer sus equipos de trabajo y avanzar en procesos de contratación que ya se encuentran en marcha.

Las ofertas están dirigidas tanto a personas que buscan su primer empleo como a profesionales que desean continuar desarrollando su carrera, ampliando así las posibilidades de acceso al mercado laboral en áreas como negocios, ventas, publicidad, entre otros.

Quienes deseen participar en la convocatoria pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional de manera gratuita y aplicar a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. El proceso es digital y permite postularse a múltiples oportunidades desde un solo lugar.

Aplique a las vacantes que Ara tiene disponibles.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.

Analista de negocios – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El hospital Fundación Santa Fe de Bogotá se encuentra en busca de un analista de negocios, analista de planificación o consultor financieros, quien será responsable de brindar soporte en la elaboración, análisis y seguimiento de planes y presupuestos financieros.

Responsabilidades:

  • Elaborar y analizar planes y presupuestos financieros.
  • Realizar proyecciones financieras para evaluar la viabilidad de proyectos de inversión.
  • Participar en la elaboración de informes financieros para la alta dirección.
  • Coordinar y dar seguimiento a la ejecución del plan financiero anual.
  • Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros de la organización.

Requerimientos:

  • Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en el área financiera, específicamente en planeación financiera presupuestos y evaluación de proyectos de inversión.
  • Conocimiento sólido en finanzas corporativas y costos.
  • Habilidades analíticas y capacidad para manejar grandes volúmenes de información.
  • Dominio de herramientas informáticas como Excel SAP otras (Power BI, Tableau).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Líder punto de venta – Bogotá D.C.

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia como gerente de tienda o coordinador de ventas al detalle y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas.
  • Optimizar la operación del punto de venta.
  • Liderar y desarrollar al equipo de tienda.
  • Supervisar y mejorar procesos administrativos logísticos y contables.
  • Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas.
  • Implementar estrategias de marketing y servicio.
  • Administrar recursos inventarios y activos.

Requerimientos:

  • 3 años de experiencia como administrador/líder de tienda.
  • Formación Técnica o Tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de pauta digital – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo es clave para alcanzar los objetivos de visibilidad y conversión de la empresa, ofreciendo oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Responsabilidades:

  • Diseñar y ejecutar estrategias de paid media en plataformas digitales.
  • Analizar y optimizar campañas publicitarias para maximizar el retorno de inversión.
  • Colaborar con equipos creativos para desarrollar anuncios efectivos.
  • Monitorear y reportar el rendimiento de las campañas a la gerencia.
  • Mantenerse actualizado con las tendencias y herramientas del marketing digital.

Requerimientos:

  • Profesional en Publicidad, Marketing, Comunicación o áreas relacionadas.
  • Experiencia de 3 años como analista de pauta digital
  • Conocimiento avanzado de plataformas de publicidad digital como Google Ads y Facebook Ads.
  • Habilidad para analizar datos y reportar resultados de manera efectiva.
  • Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar contable – Cali

Empresa: Funeraria Inversiones y Planes De La Paz

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es una persona organizada y le apasionan las finanzas? Únase al equipo como auxiliar contable y conviértase en un miembro clave del equipo en Cali.

Responsabilidades:

  • Registrar y controlar los movimientos contables diarios en el sistema.
  • Verificar y validar la exactitud de los documentos contables.
  • Apoyar en los cierres contables.
  • Mantener organizados y actualizados los documentos contables.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años como auxiliar contable, contador técnico o asistente contable.
  • Conocimiento en normativas contables y tributarias.
  • Manejo de SIIGO y herramientas de Microsoft Office.
  • Habilidad para trabajar en equipo y atención al detalle.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Vendedor – Yopal

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona ayudar a las personas a hacer realidad sus proyectos y sueños, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Proveer asesoría y servicio al cliente en el Patio Constructor.
  • Gestionar y cerrar ventas efectivas de productos para el hogar.
  • Mantener relaciones sólidas con los clientes para fomentar la fidelidad.
  • Contribuir al cumplimiento de los objetivos de ventas del equipo.
  • Participar en capacitaciones para mejorar técnicas de ventas.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año como vendedor patio, asesor de ventas o ejecutivo de ventas.
  • Habilidades comprobadas en servicio al cliente y cierre de ventas.
  • Excelentes capacidades de comunicación y negociación.
  • Orientación al cliente y a resultados.
  • Disponibilidad para trabajar fines de semana y horarios flexibles.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

