Hay más de 115 mil vacantes abiertas en Colombia: aplique desde su celular

El mercado laboral colombiano sigue mostrando señales de recuperación. En diciembre de 2025, la población ocupada aumentó en 603 mil personas, lo que equivale a un crecimiento del 2,6 % frente al mismo periodo del año anterior, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este comportamiento ha impulsado la apertura de nuevas convocatorias laborales en diferentes regiones del país, ampliando las oportunidades de vinculación para candidatos con distintos niveles de formación y experiencia.

En línea con ese propósito, actualmente más de 115.000 vacantes se encuentran disponibles, con procesos de postulación virtuales, lo que permite a los aspirantes aplicar desde su celular de manera rápida y sencilla.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.

Coordinador de zona sur – Croydon

Salario: A convenir

Si siente pasión por el mundo del retail y está listo para asumir el desafío, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar operaciones diarias de las tiendas.

Garantizar estándares de servicio y cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar metas.

Analizar y reportar el rendimiento de las tiendas.

Requerimientos:

Experiencia previa en retail como coordinador de tiendas o supervisor de retail.

Habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para gestionar equipos y asegurar estándares comerciales.

Experiencia en supervisión de operaciones y servicio al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial – Armenia

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.320.000

Banco de Occidente busca un perfil dinámico y estratégico, con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.

Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema

Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de Banca Personal.

Apoyo administrativo y comercial en productos de captación (CDTs, cuentas, entre otras).

Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.

Requerimientos:

Tecnólogo y/o estudiante de carrera profesional en carreras administrativas, financieras, comerciales y/o afines.

Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Administrador(a) sucursal – Bucaramanga

Empresa: Kenworth De La Montaña S.A.

Salario: A convenir

Si es un profesional en ingeniería o carreras afines, preferiblemente con especialización, y cuenta con más de 5 años de experiencia, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar la sede y supervisar las operaciones diarias.

Administrar talleres e inventarios de manera eficiente.

Prospección de clientes y desarrollo de mercado.

Liderar y manejar equipos de trabajo.

Seguir y analizar indicadores de rendimiento.

Requerimientos:

Título profesional en ingeniería o carreras afines.

Preferible con especialización.

Más de 5 años de experiencia en roles similares.

Conocimientos en administración de talleres e inventarios.

Competencias comerciales y de liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe de recursos humanos – Medellín

Empresa: Face2Face

Salario: 4.000.000

En Face2Face, una marca colombiana emergente en el sector de moda y retail, están buscando un/a jefe de gestión humana para liderar estratégicamente el departamento de talento humano.

Responsabilidades:

Liderar los procesos de reclutamiento y selección de personal enfocados en perfiles comerciales, tiendas y administrativos.

Gestionar nómina de seguridad social y asegurar el cumplimiento de la legislación laboral.

Diseñar e implementar modelos de compensación y beneficios que impulsen el rendimiento comercial.

Desarrollar y ejecutar programas de formación y evaluación de desempeño para el desarrollo del talento.

Gestionar el clima laboral y la cultura organizacional de acuerdo con la identidad de Face2Face.

Acompañar procesos disciplinarios y facilitar comunicaciones difíciles con un enfoque legal y humano.

Implementar estrategias para la retención de talento y reducción de la rotación de personal.

Monitorear y reportar indicadores clave de Recursos Humanos (RRHH) como rotación, ausentismo y cumplimiento de planes.

Colaborar de manera transversal con áreas comerciales de retail y gerenciales para impulsar el crecimiento organizacional.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Industrial o áreas afines.

Experiencia mínima de 4 a 5 años liderando departamentos de Gestión Humana.

Conocimiento detallado de la legislación laboral colombiana.

Experiencia en manejo de nómina, seguridad social y procesos disciplinarios.

Se valora experiencia previa en retail, moda, calzado o sectores de consumo masivo.

Competencia en el uso de herramientas digitales como ERP o software de nómina (preferiblemente Odoo).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de negocios – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

El hospital Fundación Santa Fe de Bogotá se encuentra en busca de un analista de negocios, analista de planificación o consultor financieros, quien será responsable de brindar soporte en la elaboración, análisis y seguimiento de planes y presupuestos financieros

Responsabilidades:

Elaborar y analizar planes y presupuestos financieros.

Realizar proyecciones financieras para evaluar la viabilidad de proyectos de inversión.

Participar en la elaboración de informes financieros para la alta dirección.

Coordinar y dar seguimiento a la ejecución del plan financiero anual.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros de la organización.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 años en el área financiera, específicamente en planeación financiera, presupuestos y evaluación de proyectos de inversión.

Conocimiento sólido en finanzas corporativas y costos.

Habilidades analíticas y capacidad para manejar grandes volúmenes de información.

Dominio de herramientas informáticas como Excel, SAP y otras (Power BI, Tableau).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

