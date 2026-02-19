Psicólogos: hay más de 110 oportunidades laborales disponibles en Colombia

La creciente atención a la salud mental y al desarrollo humano ha elevado la demanda de profesionales que acompañen procesos individuales y colectivos, ámbito en el que la labor de los psicólogos es clave para la orientación, el análisis del comportamiento y la construcción de entornos más saludables.

Esta mayor conciencia sobre el bienestar emocional y la gestión adecuada de las relaciones humanas se refleja en el mercado laboral: más de 110 oportunidades laborales están abiertas para profesionales en psicología en distintas regiones de Colombia.

Consejos para los candidatos

Además del conocimiento técnico, los procesos de selección valoran competencias como la escucha activa, la empatía, la capacidad de análisis, la comunicación asertiva y el manejo ético de la información, habilidades que fortalecen el perfil profesional y aumentan las posibilidades de vinculación.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas abiertas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Analista de desarrollo humano – Medellín

Empresa: Parmessano

Salario: 2.777.000

Este rol tiene un impacto significativo al facilitar procesos como selección, onboarding y formación, fundamentales para promover el bienestar y la cultura organizacional.

Responsabilidades:

Gestionar integralmente el proceso de reclutamiento y selección.

Acompañar a los líderes en desarrollo y desempeño.

Ejecutar y fortalecer el plan de bienestar y clima organizacional.

Promover la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Monitorear indicadores estratégicos de gestión humana.

Requerimientos:

Formación universitaria en Psicología.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Conocimientos en normatividad laboral.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de reclutamiento y selección – Neiva

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 2.300.000

Si es un profesional comprometido y apasionado por el reclutamiento, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

Liderar procesos de selección de principio a fin.

Realizar entrevistas y evaluaciones a candidatos.

Analizar perfiles y seleccionar a los mejores talentos.

Colaborar con gerentes para entender necesidades de contratación.

Mantener bases de datos actualizadas y organizadas.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología con tarjeta profesional expedida.

Experiencia mínima de 2 años como analista de selección o reclutador.

Conocimiento en técnicas de entrevista y evaluación de competencias.

Capacidad para trabajar en equipo y habilidades de comunicación efectiva.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Psicóloga organizacional – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Se busca a un profesional en psicología con al menos 4 años de experiencia en reclutamiento y selección de personal para apoyar los procesos de reclutamiento.

Responsabilidades:

Realizar procesos de reclutamiento y selección de personal.

Aplicar y analizar pruebas psicológicas.

Realizar entrevistas de selección.

Gestionar diferentes fuentes de reclutamiento.

Manejar la cuota SENA y asegurar su cumplimiento.

Requerimientos:

Profesional en Psicología.

Al menos 4 años de experiencia en reclutamiento y selección de personal.

Conocimiento en aplicación y análisis de pruebas psicológicas.

Manejo de diversas fuentes de reclutamiento.

Conocimiento en gestión de la cuota SENA.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Psicólogo especialista en SST – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: A convenir

En este rol desafiante, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo, donde podrá utilizar sus habilidades para facilitar talleres y medir el clima laboral.

Responsabilidades:

Liderar proyectos relacionados con gestión humana y riesgo psicosocial.

Facilitar talleres sobre seguridad y salud en el trabajo.

Medir y analizar el riesgo psicosocial y el clima laboral.

Desarrollar estrategias para mejorar el bienestar de los empleados.

Coordinar con equipos multidisciplinarios para implementar soluciones efectivas.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología con especialización en SST.

Mínimo 3 años de experiencia relevante en el campo.

Experiencia demostrada en liderazgo de proyectos y facilitación de talleres.

Conocimientos sólidos en medición de riesgo psicosocial y clima laboral.

Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para trabajar en un entorno dinámico.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Psicóloga clínica -Chía

Empresa: Zentria

Salario: A convenir

Si es una persona proactiva, orientada al crecimiento profesional y con vocación de servicio, ¡esta oportunidad es para usted!

Requerimientos:

Tiempo de experiencia: 1 año de experiencia en consulta externa.

Formación académica: profesional en psicología y esp. en clínica (preferiblemente).

Cursos actualizados normativos 3100.

Rethus y tarjeta profesional.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.