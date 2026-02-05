Trabajo para psicólogos a nivel nacional. Así puede postularse

Actualmente, las vacantes para profesionales en psicología se expanden en distintas regiones del país, con oportunidades en áreas como talento humano, salud, educación, bienestar organizacional y atención clínica, dirigidas tanto a profesionales con experiencia como a quienes buscan iniciar su trayectoria laboral.

Estas ofertas se distribuyen en empresas del sector privado, instituciones educativas, entidades de salud, entre otras, ampliando las posibilidades de vinculación para profesionales de diferentes enfoques y especialidades.

Consejos para los candidatos

Además de la formación académica, las empresas valoran cada vez más el desarrollo de habilidades blandas que fortalezcan la interacción con pacientes, colaboradores y equipos de trabajo. Entre las competencias más solicitadas se encuentran la comunicación asertiva, la empatía, la escucha activa, la capacidad de análisis, el manejo de conflictos, el trabajo en equipo y la adaptación al cambio, habilidades clave para intervenir de manera efectiva en distintos entornos profesionales.

¿Cómo aplicar

Las personas interesadas pueden registrarse, crear su perfil y postularse gratis a las vacantes disponibles a través de este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a distintos niveles de experiencia.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Practicante psicología educativa – Cali

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente, aprender de expertos en el campo y ganar visibilidad en el ámbito educativo.

Responsabilidades:

Apoyar en la implementación de programas de bienestar escolar.

Realizar seguimiento a los estudiantes y sus necesidades emocionales.

Colaborar con el equipo docente para mejorar el ambiente educativo.

Desarrollar talleres y actividades de apoyo emocional para estudiantes.

Requerimientos:

Ser estudiante de último semestre de psicología con enfoque en psicología educativa.

Disponibilidad para realizar una pasantía de tiempo completo.

Habilidades en comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Interés genuino por el desarrollo y bienestar de los estudiantes.

¡Aplique acá!

Auxiliar de atracción – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Al unirse a este equipo, contribuirá activamente a la identificación y atracción de los mejores perfiles, lo que impactará de manera significativa en el crecimiento y desarrollo de la compañía.

Responsabilidades:

Apoyar en la publicación de ofertas de trabajo en diferentes plataformas.

Participar en el proceso de selección de candidatos incluyendo el reclutamiento de diferentes cargos y apoyo en entrevistas iniciales.

Coordinar la agenda de entrevistas y gestionar la comunicación con los candidatos.

Mantener actualizada la base de datos de candidatos y generar reportes de seguimiento.

Generar consecución de la documentación requerida por contratación.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en roles similares como Auxiliar de Atracción o Asistente de Reclutamiento.

Tecnólogo en áreas de gestión humana y/o afines

Conocimiento en procesos de selección y reclutamiento.

Habilidades destacadas de comunicación y organización.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

¡Aplique acá!

El sector salud tiene vacantes abiertas en todo el país: conózcalas aquí

Psicólogo educativo enlaces -Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 4.500.000

Si es profesional en Psicología y cuenta con al menos 1 año de experiencia en la atención individual y grupal de personas con discapacidad cognitiva, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Brindar atención psicológica individual y grupal a población con discapacidad cognitiva.

Diseñar e implementar estrategias de intervención psicoeducativa.

Acompañar y orientar a familias y docentes en el proceso educativo.

Participar en equipos interdisciplinarios para el desarrollo integral de los beneficiarios.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 1 año en atención a población con discapacidad cognitiva.

Conocimientos en técnicas de intervención psicoeducativa y trabajo interdisciplinario.

Habilidades comunicativas y capacidad de trabajo en equipo.

¡Aplique acá!

Psicólogo – Armenia

Empresa: Keralty

Salario: 2.600.000 a 2.700.000

Como terapeuta, formará parte de un equipo que valora el cuidado y el crecimiento, comprometido con el bienestar de las personas.

Responsabilidades:

Realizar valoraciones y tratamientos psicoterapéuticos individuales y grupales.

Proporcionar psicoeducación y asesorías a pacientes y familiares.

Colaborar con un equipo interdisciplinario en la atención integral.

Requerimientos:

Profesional en Psicología (título requerido).

Especialización en psicología de la salud o psicología clínica con énfasis en salud mental.

Mínimo 2 años de experiencia en psicología clínica.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.