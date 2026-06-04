Durante años se ha creído que quienes hablan más fuerte proyectan autoridad, liderazgo y confianza. Sin embargo, diversos estudios en psicología y neurociencia muestran que la realidad es mucho más compleja.

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Hablar fuerte no siempre refleja seguridad

En muchos entornos sociales y laborales existe la percepción de que las personas que hablan con un volumen elevado son más seguras de sí mismas.

Por eso, tienen mayor capacidad de liderazgo o ejercen más influencia sobre los demás.

Sin embargo, psicólogos y especialistas en comportamiento humano coinciden en que esta asociación puede resultar engañosa.

Diversas investigaciones citadas por medios especializados en psicología señalan que el volumen de la voz forma parte de la comunicación no verbal y puede transmitir mensajes muy distintos, según el contexto emocional de cada persona.

Aunque hablar fuerte puede generar una impresión inicial de autoridad o dominio, no necesariamente refleja una mayor confianza personal.

De hecho, estudios sobre percepción social han demostrado que las personas suelen interpretar las voces más fuertes como señales de seguridad y poder, independientemente de la calidad o veracidad de los argumentos que están exponiendo.

Esa percepción automática explica por qué, en muchas ocasiones, quienes elevan más la voz parecen ejercer una influencia mayor en las conversaciones.

La voz y la percepción social: investigaciones sugieren que las personas suelen asociar ciertos rasgos vocales con autoridad, aunque esto no siempre refleja la verdadera personalidad de quien habla. Foto: Getty Images

Hablar alto: qué emociones pueden influir en este comportamiento

En algunos casos, levantar la voz responde a una Los especialistas advierten, sin embargo, que detrás de este comportamiento pueden existir motivaciones muy distintas. necesidad de ser escuchado o comprendido.

También puede estar relacionado con sentimientos de frustración, ansiedad, miedo o inseguridad que la persona intenta compensar de manera inconsciente.

Desde la neurociencia, investigaciones sobre la respuesta de estrés y el papel de la amígdala cerebral realizadas por organizaciones como la American Psychological Association explican que cuando una persona percibe una amenaza, real o imaginaria, puede activarse una respuesta emocional intensa en el cerebro.

Durante estos episodios, las regiones vinculadas al procesamiento emocional adquieren protagonismo frente a las áreas asociadas al razonamiento y al autocontrol, favoreciendo conductas impulsivas como elevar el tono de voz.

Los expertos también señalan que el hábito de hablar fuerte puede tener raíces en el entorno donde una persona creció.

Quienes han vivido en hogares ruidosos o contextos donde era necesario competir constantemente por la atención pueden desarrollar este patrón comunicativo sin ser plenamente conscientes de ello.

En esos casos, el volumen elevado se convierte en una costumbre más que en una demostración de autoridad.

Un estudio publicado en la revista Psychological Science por los investigadores Sei Jin Ko, Adam Galinsky y colaboradores encontró que las personas utilizan señales acústicas de la voz para juzgar quién tiene más poder o estatus dentro de una interacción.

Los oyentes tendían a asociar ciertas características vocales, incluido el manejo del volumen, con posiciones de autoridad.

Sin embargo, no se trata simplemente de hablar más fuerte.

Según Galinsky, elevar el volumen puede incluso percibirse como una señal de debilidad o falta de control en determinadas situaciones.

Lo relevante es la capacidad de modular la voz y utilizarla de manera efectiva.

Por ello,los especialistas recomiendan evitar conclusiones rápidas sobre la personalidad de alguien basándose únicamente en el tono o el volumen de su voz.

Hablar alto puede ser una característica de una persona segura y dominante, pero también puede reflejar estrés, necesidad de validación, hábitos aprendidos o dificultades para gestionar determinadas emociones.

Comprender estas diferencias permite interpretar mejor la conducta humana y desmontar uno de los mitos más extendidos sobre la comunicación interpersonal.