El sector salud tiene vacantes abiertas en todo el país: conózcalas aquí

El sector salud cumple un papel fundamental en la atención de la población y en la garantía del acceso a servicios médicos en Colombia, su funcionamiento continuo es clave para responder a las necesidades de la ciudadanía y sostener la red de atención en clínicas, hospitales y centros especializados.

Esa realidad se refleja en la cantidad de ofertas. En la actualidad, el sector concentra más de 3.000 vacantes activas en todo el territorio nacional, lo que abre opciones de empleo para personas interesadas en vincularse o continuar desarrollando su carrera en este ámbito.

Las vacantes disponibles abarcan diversos cargos dentro del sector, entre ellos auxiliar de laboratorio, personal de enfermería, tecnólogos en imágenes diagnósticas, médicos generales, entre otros perfiles requeridos para la prestación de servicios médicos y de apoyo asistencial en distintas regiones.

¿Cómo postularse?

Para conocer todas las oportunidades abiertas, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y postúlese a las vacantes que se ajusten a su experiencia e intereses.

Auxiliar de laboratorio – Cali

Empresa: Sura Colombia

Salario: A convenir

El propósito del rol es brindar apoyo en los procesos de toma, manejo y envío de muestras de laboratorio, asegurando una atención humana y oportuna a los usuarios y el cumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad definidos por SURA.

Responsabilidades:

Informar y orientar de manera clara y respetuosa a los usuarios del servicio de laboratorio.

Registrar de forma oportuna y precisa las órdenes en el sistema de información de la compañía.

Realizar la toma de muestras a pacientes cumpliendo con los lineamientos de bioseguridad y calidad.

Efectuar la marcación e identificación correcta de las muestras, garantizando su trazabilidad.

Participar en la organización, embalaje y remisión adecuada de las muestras al laboratorio de proceso.

Entregar en el laboratorio central las muestras organizadas por sección, según los protocolos establecidos.

Requisitos:

Ser auxiliar de enfermería graduado/a.

Curso de toma de muestras de laboratorio vigente.

ReTHUS vigente como auxiliar de enfermería.

Disponibilidad para laborar 24 horas semanales, de lunes a sábado de 6:00 a. m. a 10:00 a. m.

Residencia en Cali o posibilidad de trasladarte a la ciudad.

¡Aplique acá!

Auxiliar de enfermería hospitalización – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.

Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.

Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.

Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

Título como auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos oncológico o general.

Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.

Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

¡Aplique acá!

Tecnólogo en imágenes diagnósticas o radiología – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Como tecnólogo en radiología, será parte fundamental en la prestación de servicios de diagnóstico médico, asegurando un trato humano y de calidad a los pacientes.

Responsabilidades:

Realizar radiología convencional con alta precisión.

Manejar equipos portátiles de radiología.

Garantizar un trato humanizado a todos los pacientes.

Aplicar protocolos de atención de alta calidad.

Colaborar con el equipo médico en procedimientos diagnósticos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en radiología convencional.

Conocimiento en manejo de equipos portátiles.

Deseable manejo de sistemas RIS y AGFA.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Experiencia en instituciones de salud de alta complejidad.

¡Aplique acá!

Médico general – Armenia

Empresa: Keralty

Salario: 4.500.000 a 4.700.000

Keralty está buscando un médico general que se una a su equipo para proporcionar atención integral, oportuna y segura a los pacientes, siguiendo estrictamente las guías y protocolos institucionales.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar pacientes según las patologías presentadas.

Brindar atención médica integral oportuna y segura.

Asegurar el cumplimiento de los protocolos y guías institucionales.

Colaborar con otros profesionales de salud para un manejo adecuado del paciente.

Intervenir en procesos de educación al paciente para fomentar su bienestar.

Requerimientos:

Título en Medicina con tarjeta profesional vigente.

Formación complementaria como médico general o especialización en medicina general.

Cursos vigentes en RCP básico y avanzado, manejo a víctimas de violencia sexual, atención a víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento en procesos de duelo.

Experiencia mínima de 2 años como médico general y al menos 1 año en hospitalización.

¡Aplique acá!

Auxiliar de farmacia – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: 2.536.492

Este rol es clave para asegurar que los pacientes reciban la atención adecuada, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

Responsabilidades:

Recepción y almacenamiento de medicamentos.

Control de inventario y caducidades.

Atención al cliente en mostrador de farmacia.

Asistencia en la preparación de pedidos.

Cumplimiento de normativas farmacéuticas.

Requerimientos:

Experiencia previa como auxiliar de farmacia o similar.

Conocimiento en manejo de insumos farmacéuticos.

Habilidades de atención al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo.

Certificación como técnico auxiliar en servicios farmacéuticos.

¡Aplique acá!

