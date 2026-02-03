Empleos con salarios desde $ 5 millones en Bogotá: revise cómo postularse

Bogotá continúa concentrando oportunidades laborales con condiciones salariales atractivas para perfiles con experiencia y formación especializada. Actualmente, varias compañías cuentan con vacantes activas que ofrecen salarios desde los $ 5 millones, reflejando la necesidad de atraer talento calificado en un mercado cada vez más competitivo.
Estas ofertas suelen estar asociadas a cargos de mayor responsabilidad, en los que se valoran tanto los conocimientos técnicos como habilidades relacionadas con la toma de decisiones, la gestión de proyectos y el liderazgo de equipos. Para muchos profesionales, representan una opción para avanzar en su carrera y mejorar sus ingresos sin cambiar de ciudad.
¿Cómo postularse?
Para conocer todas las vacantes disponibles, los interesados deben ingresar a la sección de Semana Empleos, crear un perfil profesional completo y luego postularse de manera gratuita a las ofertas que se ajusten a su experiencia y expectativas.
Gestor de sede
Empresa: Compensar
Salario: 6.158.600
El objetivo del rol es garantizar la adecuada operación de las sedes mediante una gestión integral, oportuna y estratégica, asegurando el cumplimiento de la promesa de valor al cliente, los retos organizacionales y la normativa vigente.
Responsabilidades:
- Coordinar y asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios de la sede.
- Implementar y cumplir los retos estratégicos definidos por la organización.
- Gestionar los recursos físicos y tecnológicos, articulando con los procesos de apoyo.
- Garantizar estándares de calidad, seguridad y experiencia de servicio.
- Optimizar los recursos financieros, maximizando ingresos y eficiencia.
- Liderar y potenciar el desarrollo del talento humano, impulsando el logro de metas estratégicas.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas, ingeniería industrial o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en: administración de personal, gestión de instalaciones y atención al cliente.
- Disponibilidad para laborar en turnos rotativos de domingo a domingo (44 horas semanales).
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Residente de estructura
Empresa: Amarilo
Salario: 7.000.000
Únase al equipo como residente senior de obra, donde liderará proyectos de vivienda VIP con la oportunidad de influir en construcciones innovadoras y sostenibles.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar proyectos de vivienda VIP.
- Gestionar contratistas y recursos de obra.
- Asegurar la calidad en cortes estructura acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
- Elaborar y gestionar contratos de construcción.
- Garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos del proyecto.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
- Mínimo 4 años de experiencia como residente de obra ingeniero de obra o similar.
- Experiencia en proyectos de vivienda VIP industrializados.
- Conocimiento en cortes de obra manejo de estructura acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
- Habilidad para elaborar y gestionar contratos de construcción.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Gestor de procesos y experiencia
Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar
Salario: 5.267.000 a 5.618.000
Este rol es esencial para mejorar la eficiencia y efectividad de nuestras operaciones diarias, alineándose con los objetivos estratégicos de la empresa.
Responsabilidades:
- Analizar y optimizar los procesos internos para mejorar la eficiencia operativa.
- Identificar oportunidades de mejora continua en la experiencia del cliente.
- Colaborar con diferentes departamentos para implementar estrategias de optimización.
- Desarrollar y presentar informes sobre el progreso de las iniciativas de mejora.
- Capacitar al personal en nuevas metodologías de trabajo y herramientas de optimización.
Requerimientos:
- Experiencia previa como gestor de procesos y experiencia o roles similares como analista/profesional de procesos y mejora continua
- Conocimiento en técnicas de mejora continua y optimización de procesos.
- Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y comunicarse efectivamente.
- Experiencia en el uso de herramientas de análisis de procesos y gestión de proyectos.
- Título profesional en ingeniería administración o áreas afines.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Especialista en ciencia de datos
Empresa: Emtelco
Salario: 5.215.114 a 7.215.114
Si busca un lugar donde pueda desarrollarse como especialista en datos y contribuir al éxito de proyectos significativos, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Analizar grandes conjuntos de datos para extraer información valiosa.
- Desarrollar e implementar modelos de machine learning.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para mejorar soluciones basadas en datos.
- Optimizar procesos existentes para mejorar la eficiencia del análisis de datos.
- Presentar hallazgos y recomendaciones a stakeholders clave.
Requerimientos:
- Título en Ciencias de la Computación, Estadística, Matemáticas o campos afines.
- Experiencia previa en análisis de datos o roles similares como científico de datos junior.
- Conocimiento en herramientas de análisis de datos como Python R o SQL.
- Habilidades en modelado estadístico y machine learning.
- Capacidad para trabajar en equipo y comunicar resultados de manera efectiva.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Jefe de zona retail
Empresa: Lili Pink
Salario: 9.000.000 a 12.000.000
Este rol ofrece una oportunidad única para crecer profesionalmente y aprender dentro de una compañía que valora la innovación y la excelencia.
Responsabilidades:
- Supervisar las operaciones diarias de las tiendas bajo su responsabilidad.
- Implementar estrategias para mejorar las ventas y la satisfacción del cliente.
- Coordinar y motivar al personal para alcanzar los objetivos comerciales.
- Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio.
- Monitorear los indicadores de rendimiento y proponer mejoras continuas.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años como jefe de zona líder de zona o gerente de área.
- Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas.
- Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.
- Disponibilidad para trabajar en Bogotá y para realizar desplazamientos dentro de la zona asignada.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
