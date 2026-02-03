EMPLEO

Empleos con salarios desde $ 5 millones en Bogotá: revise cómo postularse

Empresas en la capital mantienen ofertas laborales con remuneraciones competitivas y procesos de selección activos.

Juliana Flórez

3 de febrero de 2026, 11:22 p. m.
Empleo en Bogotá
Bogotá continúa concentrando oportunidades laborales con condiciones salariales atractivas para perfiles con experiencia y formación especializada. Actualmente, varias compañías cuentan con vacantes activas que ofrecen salarios desde los $ 5 millones, reflejando la necesidad de atraer talento calificado en un mercado cada vez más competitivo.

Estas ofertas suelen estar asociadas a cargos de mayor responsabilidad, en los que se valoran tanto los conocimientos técnicos como habilidades relacionadas con la toma de decisiones, la gestión de proyectos y el liderazgo de equipos. Para muchos profesionales, representan una opción para avanzar en su carrera y mejorar sus ingresos sin cambiar de ciudad.

¿Cómo postularse?

Para conocer todas las vacantes disponibles, los interesados deben ingresar a la sección de Semana Empleos, crear un perfil profesional completo y luego postularse de manera gratuita a las ofertas que se ajusten a su experiencia y expectativas.

Conozca las vacantes de empleo disponibles.
Gestor de sede

Empresa: Compensar

Salario: 6.158.600

El objetivo del rol es garantizar la adecuada operación de las sedes mediante una gestión integral, oportuna y estratégica, asegurando el cumplimiento de la promesa de valor al cliente, los retos organizacionales y la normativa vigente.

Responsabilidades:

  • Coordinar y asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios de la sede.
  • Implementar y cumplir los retos estratégicos definidos por la organización.
  • Gestionar los recursos físicos y tecnológicos, articulando con los procesos de apoyo.
  • Garantizar estándares de calidad, seguridad y experiencia de servicio.
  • Optimizar los recursos financieros, maximizando ingresos y eficiencia.
  • Liderar y potenciar el desarrollo del talento humano, impulsando el logro de metas estratégicas.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas, ingeniería industrial o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en: administración de personal, gestión de instalaciones y atención al cliente.
  • Disponibilidad para laborar en turnos rotativos de domingo a domingo (44 horas semanales).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Residente de estructura

Empresa: Amarilo

Salario: 7.000.000

Únase al equipo como residente senior de obra, donde liderará proyectos de vivienda VIP con la oportunidad de influir en construcciones innovadoras y sostenibles.

Responsabilidades:

  • Coordinar y supervisar proyectos de vivienda VIP.
  • Gestionar contratistas y recursos de obra.
  • Asegurar la calidad en cortes estructura acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
  • Elaborar y gestionar contratos de construcción.
  • Garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos del proyecto.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
  • Mínimo 4 años de experiencia como residente de obra ingeniero de obra o similar.
  • Experiencia en proyectos de vivienda VIP industrializados.
  • Conocimiento en cortes de obra manejo de estructura acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
  • Habilidad para elaborar y gestionar contratos de construcción.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gestor de procesos y experiencia

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: 5.267.000 a 5.618.000

Este rol es esencial para mejorar la eficiencia y efectividad de nuestras operaciones diarias, alineándose con los objetivos estratégicos de la empresa.

Responsabilidades:

  • Analizar y optimizar los procesos internos para mejorar la eficiencia operativa.
  • Identificar oportunidades de mejora continua en la experiencia del cliente.
  • Colaborar con diferentes departamentos para implementar estrategias de optimización.
  • Desarrollar y presentar informes sobre el progreso de las iniciativas de mejora.
  • Capacitar al personal en nuevas metodologías de trabajo y herramientas de optimización.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como gestor de procesos y experiencia o roles similares como analista/profesional de procesos y mejora continua
  • Conocimiento en técnicas de mejora continua y optimización de procesos.
  • Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y comunicarse efectivamente.
  • Experiencia en el uso de herramientas de análisis de procesos y gestión de proyectos.
  • Título profesional en ingeniería administración o áreas afines.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Especialista en ciencia de datos

Empresa: Emtelco

Salario: 5.215.114 a 7.215.114

Si busca un lugar donde pueda desarrollarse como especialista en datos y contribuir al éxito de proyectos significativos, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

  • Analizar grandes conjuntos de datos para extraer información valiosa.
  • Desarrollar e implementar modelos de machine learning.
  • Colaborar con equipos multidisciplinarios para mejorar soluciones basadas en datos.
  • Optimizar procesos existentes para mejorar la eficiencia del análisis de datos.
  • Presentar hallazgos y recomendaciones a stakeholders clave.

Requerimientos:

  • Título en Ciencias de la Computación, Estadística, Matemáticas o campos afines.
  • Experiencia previa en análisis de datos o roles similares como científico de datos junior.
  • Conocimiento en herramientas de análisis de datos como Python R o SQL.
  • Habilidades en modelado estadístico y machine learning.
  • Capacidad para trabajar en equipo y comunicar resultados de manera efectiva.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de zona retail

Empresa: Lili Pink

Salario: 9.000.000 a 12.000.000

Este rol ofrece una oportunidad única para crecer profesionalmente y aprender dentro de una compañía que valora la innovación y la excelencia.

Responsabilidades:

  • Supervisar las operaciones diarias de las tiendas bajo su responsabilidad.
  • Implementar estrategias para mejorar las ventas y la satisfacción del cliente.
  • Coordinar y motivar al personal para alcanzar los objetivos comerciales.
  • Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio.
  • Monitorear los indicadores de rendimiento y proponer mejoras continuas.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 años como jefe de zona líder de zona o gerente de área.
  • Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
  • Capacidad para desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.
  • Disponibilidad para trabajar en Bogotá y para realizar desplazamientos dentro de la zona asignada.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas