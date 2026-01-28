Bogotá y Medellín: hay múltiples vacantes de empleo activas esta semana

Actualmente, Bogotá y Medellín se mantienen como los principales polos de atracción para el talento en el país, gracias a su dinamismo económico y a la constante necesidad de fortalecer equipos de trabajo en distintos niveles de operación.

Ese dinamismo se refleja en una amplia oferta de vacantes que abarca perfiles operativos, técnicos y posiciones especializadas, y evidencia un entorno de empleabilidad activo, con oportunidades para ingresar al mercado laboral, mejorar las condiciones actuales o avanzar en el desarrollo profesional.

Consejos para los candidatos

En los procesos de selección, las empresas suelen priorizar aspectos como la responsabilidad, la capacidad de adaptación, el compromiso y la disposición para aprender. A estos factores se suma la importancia de contar con habilidades técnicas acordes al cargo, así como competencias blandas como la comunicación asertiva y el trabajo en equipo, cada vez más valoradas en entornos laborales dinámicos y cambiantes.

¿Cómo postularse?

Los interesados en estas oportunidades pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y, una vez completado el registro, postularse a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: 123RF

Auxiliar de referencia y contrarreferencia – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.300.000 a 2.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol impacta directamente en la satisfacción del paciente mediante una correcta comunicación y coordinación entre hospitales.

Responsabilidades:

Realizar referencias y contrarreferencias de pacientes.

Mantener registros médicos actualizados.

Facilitar la comunicación entre hospitales.

Requerimientos:

Formación en enfermería o título equivalente.

Experiencia previa en roles similares.

Habilidades en Excel y comunicación efectiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor de trámites de proyectos de vivienda – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Conconcreto busca un analista de trámites y legalización inmobiliaria apasionado por brindar un servicio excelente en el acompañamiento de trámites desde el cierre de ventas hasta la entrega de inmuebles.

Responsabilidades:

Apoyar y hacer seguimiento a las aprobaciones de créditos de los clientes.

Asesorar sobre consultas en el área de trámites para obtener la retroalimentación necesaria.

Coordinar con entes externos y clientes en procesos de escrituración, legalización, créditos, subsidios y desembolsos.

Elaborar los otrosíes requeridos en la negociación.

Garantizar el adecuado funcionamiento del departamento de trámites.

Hacer seguimiento a la legalización de negocios con la Fiduciaria.

Gestionar la cartera de los clientes desde el cierre del negocio.

Acompañar a los clientes en todo el proceso de negociación.

Analizar informes de trámites, ventas y jurídicos.

Revisar los negocios cerrados por la sala de negocios para asegurar el acompañamiento al cliente.

Requerimientos:

Tecnólogo o técnico en finanzas, administración o áreas afines.

Experiencia mínima de 24 meses en legalización masiva y firma de promesas.

Habilidad para coordinar múltiples procesos simultáneamente.

Excelentes habilidades de comunicación y asesoría.

Alta atención al detalle y capacidad de análisis.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ofertas de empleo en Colombia: esta semana hay más de 155 mil vacantes disponibles

Consultor experiencia y servicio – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte integral del equipo, su rol será fundamental para optimizar la experiencia del cliente mediante el análisis de datos y la gestión estratégica del servicio.

Responsabilidades:

Analizar datos para mejorar la experiencia del cliente.

Desarrollar estrategias de servicio al cliente basadas en datos.

Colaborar con equipos internos para optimizar procesos.

Monitorear y evaluar el rendimiento del servicio al cliente.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como consultor de experiencia y servicio.

Conocimiento sólido en análisis de datos y estrategias de servicio al cliente.

Habilidad para colaborar de manera efectiva con diferentes equipos.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Creador de contenido – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 3.431.483

Tipo de contrato: Término indefinido

Prebel busca un creador de contenido innovador que desee hacer una diferencia en el mundo de la comunicación y el marketing.

Responsabilidades:

Desarrollar contenido original para diversas plataformas digitales.

Gestionar y optimizar la presencia en redes sociales.

Colaborar con otros equipos para alinear la estrategia de comunicación.

Monitorear y analizar métricas de rendimiento de contenido.

Requerimientos:

Formación en Diseño Gráfico o Comunicación Social.

Experiencia mínima de 1 año en roles similares como creador de contenido o especialista en contenido.

Manejo de herramientas como Photoshop, Canva y Hootsuite.

Habilidades en comunicación efectiva y creatividad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de zona junior – Medellín

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.