Bogotá y Medellín: hay múltiples vacantes de empleo activas esta semana

Actualmente, Bogotá y Medellín se mantienen como los principales polos de atracción para el talento en el país, gracias a su dinamismo económico y a la constante necesidad de fortalecer equipos de trabajo en distintos niveles de operación.
Ese dinamismo se refleja en una amplia oferta de vacantes que abarca perfiles operativos, técnicos y posiciones especializadas, y evidencia un entorno de empleabilidad activo, con oportunidades para ingresar al mercado laboral, mejorar las condiciones actuales o avanzar en el desarrollo profesional.
Consejos para los candidatos
En los procesos de selección, las empresas suelen priorizar aspectos como la responsabilidad, la capacidad de adaptación, el compromiso y la disposición para aprender. A estos factores se suma la importancia de contar con habilidades técnicas acordes al cargo, así como competencias blandas como la comunicación asertiva y el trabajo en equipo, cada vez más valoradas en entornos laborales dinámicos y cambiantes.
¿Cómo postularse?
Los interesados en estas oportunidades pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y, una vez completado el registro, postularse a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses.
Auxiliar de referencia y contrarreferencia – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.300.000 a 2.400.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol impacta directamente en la satisfacción del paciente mediante una correcta comunicación y coordinación entre hospitales.
Responsabilidades:
- Realizar referencias y contrarreferencias de pacientes.
- Mantener registros médicos actualizados.
- Facilitar la comunicación entre hospitales.
Requerimientos:
- Formación en enfermería o título equivalente.
- Experiencia previa en roles similares.
- Habilidades en Excel y comunicación efectiva.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Asesor de trámites de proyectos de vivienda – Bogotá D.C.
Empresa: Conconcreto
Salario: 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Conconcreto busca un analista de trámites y legalización inmobiliaria apasionado por brindar un servicio excelente en el acompañamiento de trámites desde el cierre de ventas hasta la entrega de inmuebles.
Responsabilidades:
- Apoyar y hacer seguimiento a las aprobaciones de créditos de los clientes.
- Asesorar sobre consultas en el área de trámites para obtener la retroalimentación necesaria.
- Coordinar con entes externos y clientes en procesos de escrituración, legalización, créditos, subsidios y desembolsos.
- Elaborar los otrosíes requeridos en la negociación.
- Garantizar el adecuado funcionamiento del departamento de trámites.
- Hacer seguimiento a la legalización de negocios con la Fiduciaria.
- Gestionar la cartera de los clientes desde el cierre del negocio.
- Acompañar a los clientes en todo el proceso de negociación.
- Analizar informes de trámites, ventas y jurídicos.
- Revisar los negocios cerrados por la sala de negocios para asegurar el acompañamiento al cliente.
Requerimientos:
- Tecnólogo o técnico en finanzas, administración o áreas afines.
- Experiencia mínima de 24 meses en legalización masiva y firma de promesas.
- Habilidad para coordinar múltiples procesos simultáneamente.
- Excelentes habilidades de comunicación y asesoría.
- Alta atención al detalle y capacidad de análisis.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Consultor experiencia y servicio – Bogotá D.C.
Empresa: Habi
Salario: 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como parte integral del equipo, su rol será fundamental para optimizar la experiencia del cliente mediante el análisis de datos y la gestión estratégica del servicio.
Responsabilidades:
- Analizar datos para mejorar la experiencia del cliente.
- Desarrollar estrategias de servicio al cliente basadas en datos.
- Colaborar con equipos internos para optimizar procesos.
- Monitorear y evaluar el rendimiento del servicio al cliente.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como consultor de experiencia y servicio.
- Conocimiento sólido en análisis de datos y estrategias de servicio al cliente.
- Habilidad para colaborar de manera efectiva con diferentes equipos.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Creador de contenido – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: 3.431.483
Tipo de contrato: Término indefinido
Prebel busca un creador de contenido innovador que desee hacer una diferencia en el mundo de la comunicación y el marketing.
Responsabilidades:
- Desarrollar contenido original para diversas plataformas digitales.
- Gestionar y optimizar la presencia en redes sociales.
- Colaborar con otros equipos para alinear la estrategia de comunicación.
- Monitorear y analizar métricas de rendimiento de contenido.
Requerimientos:
- Formación en Diseño Gráfico o Comunicación Social.
- Experiencia mínima de 1 año en roles similares como creador de contenido o especialista en contenido.
- Manejo de herramientas como Photoshop, Canva y Hootsuite.
- Habilidades en comunicación efectiva y creatividad.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Coordinador de zona junior – Medellín
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.
- Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.
- Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.
- Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.
- Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.
Requerimientos:
- Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.
- Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.
- Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.