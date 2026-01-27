Ofertas de empleo en Colombia: esta semana hay más de 155 mil vacantes disponibles

La búsqueda de talento continúa activa en distintas regiones del país, con más de 155.000 vacantes disponibles en todo el territorio nacional para personas con diferentes niveles de formación y experiencia.

Estas oportunidades abarcan cargos operativos, técnicos y profesionales, lo que permite a los candidatos identificar alternativas acordes con su perfil, acceder a empleo formal o dar un paso adelante en su desarrollo profesional. La diversidad de vacantes refleja un escenario de empleabilidad en movimiento, con empresas que continúan fortaleciendo sus equipos de trabajo.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades de empleo destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: 123RF

Analista de comercio exterior – Bogotá D.C.

Empresa: Organización Carvajal

Salario: 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para gestionar las operaciones de comercio exterior en la organización, garantizando una perfecta coordinación en las importaciones y exportaciones.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las operaciones de importación y exportación.

Garantizar el cumplimiento de normativas internacionales en el comercio exterior.

Analizar y optimizar procesos logísticos para mejorar la eficiencia operativa.

Colaborar con diferentes áreas para asegurar una gestión eficaz de la cadena de suministro.

Utilizar herramientas tecnológicas como SAP y Excel para la gestión de datos y logística.

Requerimientos:

Título universitario en Comercio Internacional, Negocios o afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles como analista de comercio exterior o international Trade Analyst.

Conocimiento avanzado en SAP, Excel y sistemas de gestión de logística.

Habilidades comprobadas en organización y análisis de datos.

Capacidad de garantizar el cumplimiento normativo en operaciones de comercio internacional.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de mantenimiento – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es esencial para garantizar la precisión del inventario, la trazabilidad de los equipos y su disponibilidad oportuna, así como para brindar soporte en la planificación y optimización de procesos administrativos y operativos con un enfoque en la eficiencia y mejora continua.

Responsabilidades:

Garantizar el control y trazabilidad de los activos de mantenimiento, asegurando que estén correctamente inventariados, almacenados y disponibles para su uso.

Optimizar la gestión de insumos y repuestos evitando desperdicios y garantizando la disponibilidad de materiales esenciales.

Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de traslado y baja de activos en coordinación con logística, contabilidad y mantenimiento.

Supervisar la correcta documentación y registro de los activos y consumos del área de mantenimiento.

Brindar información confiable y actualizada sobre activos, insumos y desempeño del área a la jefatura nacional.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en ingeniería mecatrónica, electricidad, mecánica o refrigeración industriales.

Conocimientos específicos en refrigeración, electricidad, mecánica, gestión administrativa y herramientas informáticas para análisis e informes técnicos.

Tarjeta profesional requerida; preferiblemente con certificado en trabajo en altura.

Mínimo 1 año de experiencia en diseño e implementación de procesos de mantenimiento.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador comercial senior – Cali

Empresa: Covinoc

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador comercial externo en Cali, será parte esencial del equipo, liderando iniciativas comerciales y ejecutando estrategias para cumplir objetivos.

Responsabilidades:

Liderar iniciativas comerciales y ejecutar estrategias para cumplir objetivos.

Supervisar el equipo comercial y garantizar su desarrollo.

Gestionar relaciones con clientes B2B y asegurar su satisfacción.

Requerimientos:

Estudios profesionales en áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles comerciales externos B2B.

Comprobada capacidad de cumplimiento de metas y objetivos.

Manejo de herramientas como CRM y Excel.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador/a de despachos – Cota

Empresa: Colombina S.A.

Salario: 3.486.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su papel será central en la coordinación y supervisión de las operaciones de transporte, asegurando que cada entrega cumpla con los altos estándares de calidad.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las operaciones de despacho de transporte.

Asegurar la distribución puntual y eficiente de productos.

Colaborar con otros departamentos para alinear objetivos y mejorar el servicio.

Requerimientos:

Experiencia previa como coordinador de transporte o en roles similares.

Conocimiento avanzado en herramientas SAP y Microsoft Office.

Habilidad comprobada en análisis logístico y gestión de operaciones.

Capacidad para controlar información y mejorar la trazabilidad de procesos.

Título profesional en Logística, Ingeniería Industrial, Administración o afines.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.711.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como regente farmacéutico, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente que valora la innovación y el compromiso con el bienestar de las personas.

Responsabilidades:

Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.

Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.

Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.

Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.

Requerimientos:

Título de Regente de Farmacia o Técnico en Farmacia.

Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.

Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.

Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.