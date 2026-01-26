Trabajo sí hay: más de 20.000 ofertas de empleo requeridas con urgencia en Colombia

La demanda de talento en Colombia se mantiene activa y, en esta ocasión, más de 20 mil vacantes requieren contratación inmediata, lo que representa una oportunidad única para quienes buscan empleo y desean incorporarse rápidamente al mercado laboral. Estas ofertas reflejan la necesidad de las empresas de cubrir posiciones clave para mantener la operación y garantizar la continuidad de sus procesos.
Las vacantes incluyen cargos operativos, técnicos y profesionales, en áreas como tecnología, ingeniería, administración, ventas, servicios, entre otras. La urgencia de estas contrataciones no solo evidencia la dinámica del mercado, sino también la importancia de responder con rapidez y contar con un perfil actualizado que cumpla con los requisitos de cada oferta.
Acceder a estas oportunidades puede ser un paso decisivo para quienes buscan empleo formal, con condiciones laborales competitivas y posibilidades de desarrollo profesional en sectores estratégicos de la economía.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo; ingresando a este enlace, encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.
Especialista de workforce – Medellín
Empresa: Emtelco
Salario: 4.859.037 a 5.291.402
Únase a Emtelco como especialista de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.
Responsabilidades:
- Coordinar actividades del área de capacidad operativa.
- Garantizar la óptima planificación del talento humano.
- Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.
- Liderar equipo de analistas de workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.
Requerimientos:
- Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.
- Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en workforce en contact center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.
- Residencia en Medellín.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Ingeniero topográfico – Bogotá D.C.
Empresa: Conconcreto
Salario: A convenir
En esta posición, tendrá la oportunidad de aplicar sus habilidades técnicas para mejorar el entorno urbano, garantizando la precisión y calidad en cada proyecto.
Responsabilidades:
- Realizar levantamientos topográficos precisos para proyectos de puentes
- Coordinar el trabajo del equipo topográfico en campo.
- Supervisar el control ambiental durante la ejecución de los proyectos.
- Colaborar estrechamente con otros ingenieros y arquitectos para asegurar la precisión del diseño.
- Elaborar informes detallados sobre el progreso de los proyectos.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería Topográfica o Ingeniería Catastral y Geodesta con tarjeta profesional vigente.
- Experiencia específica de mínimo 2 años comprobada en proyectos de construcción o interventoría relacionados con proyectos de puentes o intersecciones a desnivel (certificables)
- Experiencia general de mínimo 4 años desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional.
- Conocimiento avanzado en herramientas de software topográfico y sistemas GPS.
- Habilidad para coordinar equipos multidisciplinarios.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista administrativo, inglés intermedio – Medellín
Empresa: Recurso Humano Positivo
Salario: A convenir
Si tiene un enfoque orientado a mejorar procesos y le entusiasma trabajar en un ambiente colaborativo, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Gestionar documentos y procesos administrativos de manera eficiente.
- Analizar indicadores clave de desempeño utilizando Excel.
- Apoyar la toma de decisiones estratégicas en el equipo de operaciones.
- Colaborar en la mejora de procesos operativos.
- Garantizar el flujo oportuno de información dentro del equipo.
Requerimientos:
- Título profesional en carreras administrativas.
- Experiencia mínima de 3 años como analista administrativo o en roles similares.
- Inglés intermedio para gestionar documentación internacional, leer y redactar correos.
- Dominio avanzado de Excel y herramientas de análisis de datos.
- Habilidades analíticas y capacidad para trabajar en equipo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Gerente de cuentas – Armenia
Empresa: Carta Comercial
Salario: 3.040.000 a 5.000.000
El gerente de cuentas será responsable de comprender las necesidades de los clientes y trabajar en colaboración con ellos para proporcionar soluciones que superen sus expectativas.
Responsabilidades:
- Gestionar integralmente la relación con los clientes asignados, asegurando su satisfacción, fidelización y crecimiento comercial.
- Planificar, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades comerciales semanales, garantizando el cumplimiento de los objetivos y la meta mensual de ventas.
- Mantener actualizado el CRM con la información de clientes, oportunidades y forecast de ventas (especialmente montos superiores a 5 millones).
- Diseñar, presentar y dar seguimiento a propuestas comerciales acordes con las necesidades de los clientes y lineamientos de la compañía.
- Implementar estrategias y metodologías efectivas de gestión de cuentas, orientadas a fortalecer relaciones y ampliar oportunidades de negocio.
- Coordinar cotizaciones con proveedores aprobados y gestionar los procesos de crédito ante el área financiera cuando sea necesario.
- Apoyar la gestión de cartera, realizando seguimiento a los clientes con mora en los pagos.
- Reportar de manera oportuna al director o gerente comercial los avances, resultados y novedades de la gestión comercial.
- Capacitarse de manera continua, especialmente en nuevas tecnologías, productos y soluciones ofrecidas por la empresa.
Requerimientos:
- Tecnólogo o profesional en administración de empresas, mercadeo y ventas, gestión comercial, ingeniería industrial, comercial, ingeniería de sistemas o similares.
- Conocimiento en técnicas de ventas y certificación en cursos de tecnología.
- Experiencia mínima de 2 años en venta consultiva B2B de productos/servicios tecnológicos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Administrador punto de venta – Cali
Empresa: Home Sentry
Salario: 4.500.000 a 5.000.000
Si es un profesional con experiencia en el sector retail y le apasiona liderar equipos hacia el éxito, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Liderar y motivar al equipo de trabajo del punto de venta, fomentando un ambiente positivo y de alto desempeño.
- Desarrollar e implementar estrategias comerciales que impulsen las ventas y fortalezcan la experiencia del cliente.
- Gestionar eficientemente los recursos del punto de venta asegurando el cumplimiento de los presupuestos asignados.
- Realizar seguimiento y análisis de indicadores clave de desempeño (KPI), identificando oportunidades de mejora y aplicando acciones correctivas.
- Coordinar con las áreas de marketing, logística y compras para garantizar la disponibilidad de productos y una adecuada gestión del inventario.
- Mantener una comunicación constante y efectiva con la dirección, reportando resultados y proponiendo acciones para alcanzar los objetivos.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años en cargos similares dentro del sector retail.
- Profesional graduado en Administración de Empresas, Negocios o áreas afines.
- Conocimiento profundo del mercado y tendencias del sector retail.
- Habilidades demostradas en liderazgo, gestión de equipos y desarrollo de talento.
- Experiencia en elaboración, control y seguimiento de presupuestos.
- Excelentes habilidades analíticas y capacidad para interpretar indicadores de gestión.
- Alta orientación a resultados, perseverancia y enfoque en el cumplimiento de metas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.