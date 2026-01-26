Inicie la semana con empleo: hay más de 153.000 vacantes disponibles en Colombia

En Colombia, el inicio de la semana llega con un panorama alentador para quienes están en busca de nuevas oportunidades laborales, con más de 153.000 vacantes disponibles actualmente en múltiples sectores y regiones del país.

Las oportunidades abarcan cargos operativos, técnicos y profesionales, y responden a necesidades actuales de áreas como servicios, comunicación, salud, tecnología y ventas, entre otras. Este volumen de ofertas refleja un mercado laboral activo y en constante movimiento, con procesos de contratación abiertos en diferentes niveles de experiencia.

Consejos para candidatos

Para aumentar las probabilidades de avanzar en los procesos de selección, es recomendable mantener la hoja de vida actualizada y revisar con atención los requisitos de cada oferta. La adaptabilidad, la disposición para aprender y la claridad en la información del perfil profesional suelen ser aspectos altamente valorados por las empresas.

Quienes deseen conocer todas las vacantes disponibles pueden ingresar a la sección Semana Empleos, donde encontrarán ofertas actualizadas de manera permanente y podrán postularse sin costo.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. Foto: Stock

Especialista de comunicaciones corporativas – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta posición clave dentro de la organización le permitirá colaborar estrechamente con equipos multifuncionales para garantizar que las comunicaciones externas estén alineadas con los objetivos corporativos.

Responsabilidades:

Ejecutar y optimizar estrategias de comunicación externa que fortalezcan la reputación de la compañía, con el fin de asegurar una difusión clara, transparente y oportuna.

Redactar boletines, comunicados, artículos y piezas gráficas sobre servicios, beneficios y novedades del fondo para garantizar una comunicación clara y accesible que fortalezca la confianza de los clientes.

Coordinar la publicación de notas de prensa, entrevistas y columnas en medios tradicionales y digitales para contribuir con el aumento en la visibilidad de la compañía.

Realizar seguimiento a medios, redes sociales y foros para identificar menciones y tendencias.

Administrar contenidos en redes sociales, sitio web y plataformas de atención digital, para mantener una comunicación constante, coherente y alineada con los valores institucionales.

Requerimientos:

Especialización o maestría en comunicaciones o marketing.

Bilingüe en inglés y español.

Mínimo 3 años de experiencia en comunicaciones externas.

Experiencia en gestión de contenido externo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Consultor de talento humano y tecnología – Barranquilla

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, también conocido como HR talent success consultant, serás el responsable de liderar la estrategia de fidelización de clientes en el ámbito de recursos humanos.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Oportunidades laborales con salarios desde $4 millones: conozca los perfiles requeridos

Analista de comercio exterior – Bogotá D.C.

Empresa: Organización Carvajal

Salario: 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte del equipo, su capacidad de organización y análisis se traducirá en procesos optimizados, apoyo a diferentes áreas y un impacto positivo en la eficiencia operativa.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las operaciones de importación y exportación.

Garantizar el cumplimiento de normativas internacionales en el comercio exterior.

Analizar y optimizar procesos logísticos para mejorar la eficiencia operativa.

Colaborar con diferentes áreas para asegurar una gestión eficaz de la cadena de suministro.

Utilizar herramientas tecnológicas como SAP y Excel para la gestión de datos y logística.

Requerimientos:

Título universitario en Comercio Internacional, Negocios o afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles como Analista de Comercio Exterior o International Trade Analyst.

Conocimiento avanzado en SAP Excel y sistemas de gestión de logística.

Habilidades comprobadas en organización y análisis de datos.

Capacidad de garantizar el cumplimiento normativo en operaciones de comercio internacional.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero de datos – Cali

Empresa: Supergiros

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene pasión por los datos y desea innovar en un entorno dinámico, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Implementar mecanismos de gestión de datos para almacenamiento eficiente.

Colaborar con equipos para la preparación de información.

Analizar datos para brindar soporte a decisiones estratégicas.

Desarrollar soluciones innovadoras para el análisis de datos.

Asegurar la calidad y precisión de los datos procesados.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Informática o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Conocimiento avanzado en técnicas de análisis de datos.

Habilidad para manejar grandes volúmenes de información.

Experiencia en herramientas de gestión de bases de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.711.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como regente farmacéutico, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente que valora la innovación y el compromiso con el bienestar de las personas.

Responsabilidades:

Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.

Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.

Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.

Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.

Requerimientos:

Título de Regente de Farmacia o Técnico en Farmacia.

Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.

Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.

Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.