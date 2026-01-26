Oportunidades laborales con salarios desde $4 millones: conozca los perfiles requeridos

En un entorno laboral cada vez más competitivo, las vacantes con salarios desde $4 millones se posicionan como una alternativa atractiva para profesionales que buscan dar un salto en su carrera o acceder a mejores condiciones económicas. Este tipo de ofertas responde a la necesidad de las empresas de atraer y retener talento con experiencia y conocimientos especializados.

Más allá del componente salarial, estas oportunidades se caracterizan por ofrecer estabilidad laboral, proyección profesional y escenarios de crecimiento, factores que resultan determinantes para quienes evalúan un cambio laboral con una visión de mediano y largo plazo.

Para quienes estén interesados en acceder a este tipo de oportunidades, es fundamental contar con una hoja de vida actualizada, en la que se destaquen la experiencia previa y las competencias técnicas más relevantes de acuerdo con el cargo al que se aspira.

Las vacantes disponibles pueden consultarse en la sección Semana Empleos, donde es posible postularse sin costo y acceder a ofertas ajustadas a distintos perfiles profesionales.

Ingeniero/a de procesos – Cali

Empresa: Coéxito

Salario: 4.600.000

En Coéxito S.A.S., buscan un(a) ingeniero/a de procesos y transformación que contribuya a la eficiencia operativa y a la mejora continua de los procesos, apoyando la toma de decisiones y la experiencia del cliente.

Responsabilidades

Levantar, modelar y documentar procesos clave alineados con la estrategia de Coéxito.

Ejecutar iniciativas de mejora continua que impacten eficiencia, rentabilidad y calidad del servicio.

Apoyar la arquitectura de procesos e indicadores de gestión.

Identificar oportunidades de digitalización, automatización y uso de analítica en los procesos.

Participar en la definición de estándares y gobernanza de datos.

Trabajar de forma colaborativa con líderes de área.

Elaborar reportes de avances y oportunidades de mejora.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial.

Deseable especialización en procesos, productividad, mejora continua o analítica de negocios.

Mínimo 3 años de experiencia en mejora y gestión de procesos.

Conocimiento en Lean, Six Sigma o BPM.

Habilidades de análisis, comunicación y trabajo con equipos multidisciplinarios.

Consultor de talento humano y tecnología – Barranquilla

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Si tiene pasión por la tecnología y los recursos humanos, y busca una oportunidad para impactar positivamente en la experiencia del cliente, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 4.799.600

En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.

Elaborar informes clínicos detallados.

Brindar tratamientos psicológicos personalizados.

Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.

Mantener actualizada la documentación de cada paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.

Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.

Habilidad para elaborar informes clínicos.

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

Analista de performance y cultura – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 5.700.000

Este rol es fundamental para evaluar el desempeño del personal y construir una cultura organizacional sólida y motivadora.

Responsabilidades:

Evaluar el desempeño del personal utilizando herramientas avanzadas de análisis de datos.

Gestionar proyectos de desarrollo cultural para fomentar una cultura organizacional positiva.

Desarrollar programas de capacitación y mejora continua para el personal.

Generar reportes analíticos sobre el desempeño y la cultura organizacional.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como analista de performance y cultura o roles similares en recursos humanos.

Conocimiento avanzado en Excel y herramientas de análisis de datos.

Habilidad para gestionar el desempeño y desarrollar programas de capacitación.

Excelentes habilidades de comunicación efectiva persuasión y creatividad.

Analista de negocio – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 4.452.000

Su propósito será asegurar la rentabilidad y el crecimiento sostenible del producto crédito/rotativo mediante la identificación de oportunidades, la gestión de riesgos y la ejecución de acciones clave.

Responsabilidades:

Realizar un seguimiento detallado de cada palanca estratégica, orquestando de manera coordinada y eficiente todos los frentes operativos impactados.

Acompañar y estructurar el Forecast del producto, buscando calidad y eficiencia en el proceso

Diseñar tableros de control y hacer seguimiento a estrategias propuestas o palancas de producto.

Realizar mediciones precisas y oportunas, generando alertas tempranas y proponiendo acciones correctivas y de mejora continua

Implementar proyecciones que permitan un mejor entendimiento en la tendencia de las palancas más importantes.

Requerimientos:

Profesional graduado en ingeniería financiera, ingeniería industrial, finanzas, economía, negocios, administración, otras relacionadas con énfasis financiero.

Áreas de experiencia: finanzas, negocio y analítica (manejo de base de datos y desarrollo de herramientas).

Conocimientos en: producto de crédito rotativo, finanzas corporativas, interpretación de variables macro en el negocio, negocio financiero.

Destreza tecnológica: Conocimiento avanzado en Excel, Power Point, SQL y SAS. Preferiblemente: Power BI y Phyton.

