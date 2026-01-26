EMPLEO

Oportunidades laborales con salarios desde $4 millones: conozca los perfiles requeridos

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

26 de enero de 2026, 8:15 p. m.
¡Gran convocatoria laboral abierta!
¡Gran convocatoria laboral abierta! Foto: Getty Images/iStockphoto

En un entorno laboral cada vez más competitivo, las vacantes con salarios desde $4 millones se posicionan como una alternativa atractiva para profesionales que buscan dar un salto en su carrera o acceder a mejores condiciones económicas. Este tipo de ofertas responde a la necesidad de las empresas de atraer y retener talento con experiencia y conocimientos especializados.

Más allá del componente salarial, estas oportunidades se caracterizan por ofrecer estabilidad laboral, proyección profesional y escenarios de crecimiento, factores que resultan determinantes para quienes evalúan un cambio laboral con una visión de mediano y largo plazo.

Para quienes estén interesados en acceder a este tipo de oportunidades, es fundamental contar con una hoja de vida actualizada, en la que se destaquen la experiencia previa y las competencias técnicas más relevantes de acuerdo con el cargo al que se aspira.

Las vacantes disponibles pueden consultarse en la sección Semana Empleos, donde es posible postularse sin costo y acceder a ofertas ajustadas a distintos perfiles profesionales.

Consumo inteligente

Precios de libreta militar para 2026: cálculo de cuánto quedaría y cómo saber si está exento

Finanzas

Hay más de 153 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Consumo inteligente

Residentes de conjuntos al paredón: conozca los nuevos valores que deberán pagar en 2026

Consumo inteligente

Este es el tope máximo que le pueden embargar de su salario en 2026

Finanzas

Cierre la semana con empleo: revise las vacantes destacadas

Finanzas

Bogotá: estos son los empleos con salarios de hasta $16 millones

Finanzas

¿Es técnico o tecnólogo? Estas son las vacantes laborales disponibles

Finanzas

Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $7 millones

Finanzas

Jueves de oportunidades: hay miles de vacantes activas en todo el país

Finanzas

Trabajo remoto: vacantes disponibles para aplicar desde casa

.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ingeniero/a de procesos – Cali

Empresa: Coéxito

Salario: 4.600.000

En Coéxito S.A.S., buscan un(a) ingeniero/a de procesos y transformación que contribuya a la eficiencia operativa y a la mejora continua de los procesos, apoyando la toma de decisiones y la experiencia del cliente.

Responsabilidades

  • Levantar, modelar y documentar procesos clave alineados con la estrategia de Coéxito.
  • Ejecutar iniciativas de mejora continua que impacten eficiencia, rentabilidad y calidad del servicio.
  • Apoyar la arquitectura de procesos e indicadores de gestión.
  • Identificar oportunidades de digitalización, automatización y uso de analítica en los procesos.
  • Participar en la definición de estándares y gobernanza de datos.
  • Trabajar de forma colaborativa con líderes de área.
  • Elaborar reportes de avances y oportunidades de mejora.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Industrial.
  • Deseable especialización en procesos, productividad, mejora continua o analítica de negocios.
  • Mínimo 3 años de experiencia en mejora y gestión de procesos.
  • Conocimiento en Lean, Six Sigma o BPM.
  • Habilidades de análisis, comunicación y trabajo con equipos multidisciplinarios.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Consultor de talento humano y tecnología – Barranquilla

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Si tiene pasión por la tecnología y los recursos humanos, y busca una oportunidad para impactar positivamente en la experiencia del cliente, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
  • Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
  • Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
  • Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
  • Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
  • Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
  • Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
  • Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

  • Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
  • Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.
  • Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
  • Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
  • Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $7 millones

Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 4.799.600

En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

  • Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.
  • Elaborar informes clínicos detallados.
  • Brindar tratamientos psicológicos personalizados.
  • Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.
  • Mantener actualizada la documentación de cada paciente.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología.
  • Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.
  • Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.
  • Habilidad para elaborar informes clínicos.
  • Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de performance y cultura – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 5.700.000

Este rol es fundamental para evaluar el desempeño del personal y construir una cultura organizacional sólida y motivadora.

Responsabilidades:

  • Evaluar el desempeño del personal utilizando herramientas avanzadas de análisis de datos.
  • Gestionar proyectos de desarrollo cultural para fomentar una cultura organizacional positiva.
  • Desarrollar programas de capacitación y mejora continua para el personal.
  • Generar reportes analíticos sobre el desempeño y la cultura organizacional.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años como analista de performance y cultura o roles similares en recursos humanos.
  • Conocimiento avanzado en Excel y herramientas de análisis de datos.
  • Habilidad para gestionar el desempeño y desarrollar programas de capacitación.
  • Excelentes habilidades de comunicación efectiva persuasión y creatividad.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de negocio – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 4.452.000

Su propósito será asegurar la rentabilidad y el crecimiento sostenible del producto crédito/rotativo mediante la identificación de oportunidades, la gestión de riesgos y la ejecución de acciones clave.

Responsabilidades:

  • Realizar un seguimiento detallado de cada palanca estratégica, orquestando de manera coordinada y eficiente todos los frentes operativos impactados.
  • Acompañar y estructurar el Forecast del producto, buscando calidad y eficiencia en el proceso
  • Diseñar tableros de control y hacer seguimiento a estrategias propuestas o palancas de producto.
  • Realizar mediciones precisas y oportunas, generando alertas tempranas y proponiendo acciones correctivas y de mejora continua
  • Implementar proyecciones que permitan un mejor entendimiento en la tendencia de las palancas más importantes.

Requerimientos:

  • Profesional graduado en ingeniería financiera, ingeniería industrial, finanzas, economía, negocios, administración, otras relacionadas con énfasis financiero.
  • Áreas de experiencia: finanzas, negocio y analítica (manejo de base de datos y desarrollo de herramientas).
  • Conocimientos en: producto de crédito rotativo, finanzas corporativas, interpretación de variables macro en el negocio, negocio financiero.
  • Destreza tecnológica: Conocimiento avanzado en Excel, Power Point, SQL y SAS. Preferiblemente: Power BI y Phyton.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Mujeres de negocios

Oportunidades laborales con salarios desde $4 millones: conozca los perfiles requeridos

Servicio Militar Obligatorio

Precios de libreta militar para 2026: cálculo de cuánto quedaría y cómo saber si está exento

Vacantes de Empleo en Colombia mejor remunerados.

Hay más de 153 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales.

Residentes de conjuntos al paredón: conozca los nuevos valores que deberán pagar en 2026

Esto podría suceder el próximo año.

Este es el tope máximo que le pueden embargar de su salario en 2026

Trabajo sí hay.

Cierre la semana con empleo: revise las vacantes destacadas

Creativo

Bogotá: estos son los empleos con salarios de hasta $16 millones

Conozca las vacantes de empleo disponibles.

¿Es técnico o tecnólogo? Estas son las vacantes laborales disponibles

Hombres en entrevistas de trabajo.

Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $7 millones

En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana.

Jueves de oportunidades: hay miles de vacantes activas en todo el país

Noticias Destacadas