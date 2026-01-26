Oportunidades laborales con salarios desde $4 millones: conozca los perfiles requeridos

En un entorno laboral cada vez más competitivo, las vacantes con salarios desde $4 millones se posicionan como una alternativa atractiva para profesionales que buscan dar un salto en su carrera o acceder a mejores condiciones económicas. Este tipo de ofertas responde a la necesidad de las empresas de atraer y retener talento con experiencia y conocimientos especializados.
Más allá del componente salarial, estas oportunidades se caracterizan por ofrecer estabilidad laboral, proyección profesional y escenarios de crecimiento, factores que resultan determinantes para quienes evalúan un cambio laboral con una visión de mediano y largo plazo.
Para quienes estén interesados en acceder a este tipo de oportunidades, es fundamental contar con una hoja de vida actualizada, en la que se destaquen la experiencia previa y las competencias técnicas más relevantes de acuerdo con el cargo al que se aspira.
Las vacantes disponibles pueden consultarse en la sección Semana Empleos, donde es posible postularse sin costo y acceder a ofertas ajustadas a distintos perfiles profesionales.
Ingeniero/a de procesos – Cali
Empresa: Coéxito
Salario: 4.600.000
En Coéxito S.A.S., buscan un(a) ingeniero/a de procesos y transformación que contribuya a la eficiencia operativa y a la mejora continua de los procesos, apoyando la toma de decisiones y la experiencia del cliente.
Responsabilidades
- Levantar, modelar y documentar procesos clave alineados con la estrategia de Coéxito.
- Ejecutar iniciativas de mejora continua que impacten eficiencia, rentabilidad y calidad del servicio.
- Apoyar la arquitectura de procesos e indicadores de gestión.
- Identificar oportunidades de digitalización, automatización y uso de analítica en los procesos.
- Participar en la definición de estándares y gobernanza de datos.
- Trabajar de forma colaborativa con líderes de área.
- Elaborar reportes de avances y oportunidades de mejora.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Industrial.
- Deseable especialización en procesos, productividad, mejora continua o analítica de negocios.
- Mínimo 3 años de experiencia en mejora y gestión de procesos.
- Conocimiento en Lean, Six Sigma o BPM.
- Habilidades de análisis, comunicación y trabajo con equipos multidisciplinarios.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Consultor de talento humano y tecnología – Barranquilla
Empresa: Magneto Global
Salario: 5.000.000 a 5.500.000
Si tiene pasión por la tecnología y los recursos humanos, y busca una oportunidad para impactar positivamente en la experiencia del cliente, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
- Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
- Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
- Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
- Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
- Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
- Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
- Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.
Requerimientos:
- Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
- Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.
- Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
- Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
- Capacidad de medir la satisfacción del cliente.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Psicólogo clínico – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 4.799.600
En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.
Responsabilidades:
- Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.
- Elaborar informes clínicos detallados.
- Brindar tratamientos psicológicos personalizados.
- Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.
- Mantener actualizada la documentación de cada paciente.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.
- Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.
- Habilidad para elaborar informes clínicos.
- Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista de performance y cultura – Bogotá D.C.
Empresa: Habi
Salario: 5.700.000
Este rol es fundamental para evaluar el desempeño del personal y construir una cultura organizacional sólida y motivadora.
Responsabilidades:
- Evaluar el desempeño del personal utilizando herramientas avanzadas de análisis de datos.
- Gestionar proyectos de desarrollo cultural para fomentar una cultura organizacional positiva.
- Desarrollar programas de capacitación y mejora continua para el personal.
- Generar reportes analíticos sobre el desempeño y la cultura organizacional.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años como analista de performance y cultura o roles similares en recursos humanos.
- Conocimiento avanzado en Excel y herramientas de análisis de datos.
- Habilidad para gestionar el desempeño y desarrollar programas de capacitación.
- Excelentes habilidades de comunicación efectiva persuasión y creatividad.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista de negocio – Medellín
Empresa: Tuya S.A.
Salario: 4.452.000
Su propósito será asegurar la rentabilidad y el crecimiento sostenible del producto crédito/rotativo mediante la identificación de oportunidades, la gestión de riesgos y la ejecución de acciones clave.
Responsabilidades:
- Realizar un seguimiento detallado de cada palanca estratégica, orquestando de manera coordinada y eficiente todos los frentes operativos impactados.
- Acompañar y estructurar el Forecast del producto, buscando calidad y eficiencia en el proceso
- Diseñar tableros de control y hacer seguimiento a estrategias propuestas o palancas de producto.
- Realizar mediciones precisas y oportunas, generando alertas tempranas y proponiendo acciones correctivas y de mejora continua
- Implementar proyecciones que permitan un mejor entendimiento en la tendencia de las palancas más importantes.
Requerimientos:
- Profesional graduado en ingeniería financiera, ingeniería industrial, finanzas, economía, negocios, administración, otras relacionadas con énfasis financiero.
- Áreas de experiencia: finanzas, negocio y analítica (manejo de base de datos y desarrollo de herramientas).
- Conocimientos en: producto de crédito rotativo, finanzas corporativas, interpretación de variables macro en el negocio, negocio financiero.
- Destreza tecnológica: Conocimiento avanzado en Excel, Power Point, SQL y SAS. Preferiblemente: Power BI y Phyton.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
