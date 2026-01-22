Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $7 millones

Bogotá sigue consolidándose como uno de los principales motores del empleo en Colombia, especialmente en cargos de alta especialización y liderazgo. En la capital del país, varias empresas mantienen abiertas vacantes con salarios superiores a los $7 millones, dirigidas a profesionales con experiencia y perfiles altamente calificados.

Para quienes cumplen con el perfil requerido, estas oportunidades representan una alternativa atractiva para avanzar profesionalmente y acceder a mejores condiciones económicas, en un mercado laboral cada vez más competitivo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

A continuación, le presentamos una muestra de algunas de las vacantes con sueldos superiores a los $7 millones disponibles actualmente en Bogotá.

Jefe de contabilidad

Empresa: Pernine

Salario: 8.500.000

Si busca ser un gerente de contabilidad, director de contabilidad o líder de contabilidad y desea marcar la diferencia, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Liderar el equipo de contabilidad asegurando el cumplimiento de normas y procedimientos.

Supervisar la preparación de estados financieros y reportes contables.

Coordinar auditorías internas y externas para garantizar la transparencia.

Desarrollar estrategias de control financiero para minimizar riesgos.

Colaborar con otros departamentos para alinear las prácticas contables con los objetivos organizacionales.

Requerimientos:

Título universitario en Contaduría, Finanzas o afines.

Experiencia mínima de 5 años como jefe de contabilidad o en roles similares.

Conocimiento avanzado de normas contables y fiscales.

Habilidades demostrables de liderazgo y gestión de equipos.

Excelentes capacidades analíticas y de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo de medio ambiente

Empresa: Coca-Cola FEMNSA

Salario: 7.500.000 a 7.927.000

Este rol es fundamental para asegurar la eficiencia hídrica y la certificación AWS de nuestras operaciones, integrando estrategias de Zero Waste y gestión ambiental en la cadena de valor.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de sostenibilidad y gestión ambiental en las operaciones de Coca-Cola FEMSA.

Coordinar programas de eficiencia hídrica y Zero Waste para mejorar el cumplimiento ambiental.

Cumplir con los requisitos, políticas, estándares y sistemas de gestión ambiental.

Supervisar la obtención y mantenimiento de la certificación AWS en todas las instalaciones.

Gestión del capex asignado a proyectos en materia ambiental.

Colaborar con equipos multifuncionales para integrar prácticas sostenibles en la cadena de suministro.

Realizar auditorías ambientales internas y proponer mejoras continuas.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Ambiental o afines.

Experiencia mínima de 5 años en roles de sostenibilidad, consultoría ambiental o similares.

Conocimiento de normatividad legal ambiental nacional.

Preferiblemente auditor interno de normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y SGBC (deseable).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director de auditoría interna

Empresa: Croydon

Salario: 10.555.000

Si es un líder proactivo con experiencia en auditoría forense y gestión de riesgos, y busca un entorno donde sus contribuciones sean valoradas, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Liderar el Plan Integral de Auditoría y asegurar su ejecución efectiva.

Desarrollar estrategias para la prevención y detección de fraudes.

Garantizar el cumplimiento de normativas internas y externas.

Colaborar con distintas áreas para identificar y mitigar riesgos.

Supervisar y guiar al equipo de auditoría interna en sus funciones diarias.



Requerimientos:

Experiencia comprobada como director de auditoría interna o roles similares.

Conocimiento avanzado en auditoría forense y gestión de riesgos.

Habilidad para liderar equipos y proyectos de auditoría.

Capacidad analítica para identificar y mitigar riesgos financieros y operativos.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Relación directa con alta dirección.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico especialista pediatra

Empresa: Keralty

Salario: 9.000.000 a 9.500.000

Si desea contribuir a un proyecto de salud infantil con propósito y crecer junto a un equipo de profesionales dedicados, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Brindar atención médica especializada a pacientes pediátricos.

Diagnosticar y tratar enfermedades y condiciones en niños.

Colaborar con otros profesionales de la salud para ofrecer un enfoque integral del cuidado infantil.

Participar en programas de prevención y educación para la salud infantil.

Realizar seguimientos periódicos y evaluar el progreso de los tratamientos.

Requerimientos:

Título en Medicina con especialización en Pediatría acreditado.

Experiencia mínima de 1 año como médico pediatra o especialista en pediatría.

Registro profesional vigente y en regla.

Habilidades destacadas en comunicación y trato con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe de zona retail

Empresa Lili Pink

Salario 9.000.000 a 12.000.000

Este rol ofrece una oportunidad única para crecer profesionalmente y aprender dentro de una compañía que valora la innovación y la excelencia.

Responsabilidades:

Supervisar las operaciones diarias de las tiendas bajo su responsabilidad.

Implementar estrategias para mejorar las ventas y la satisfacción del cliente.

Coordinar y motivar al personal para alcanzar los objetivos comerciales.

Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio.

Monitorear los indicadores de rendimiento y proponer mejoras continuas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como jefe de zona líder de zona o gerente de área.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Disponibilidad para trabajar en Bogotá y para realizar desplazamientos dentro de la zona asignada.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.