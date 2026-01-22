Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $7 millones

Bogotá sigue consolidándose como uno de los principales motores del empleo en Colombia, especialmente en cargos de alta especialización y liderazgo. En la capital del país, varias empresas mantienen abiertas vacantes con salarios superiores a los $7 millones, dirigidas a profesionales con experiencia y perfiles altamente calificados.
Para quienes cumplen con el perfil requerido, estas oportunidades representan una alternativa atractiva para avanzar profesionalmente y acceder a mejores condiciones económicas, en un mercado laboral cada vez más competitivo.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
A continuación, le presentamos una muestra de algunas de las vacantes con sueldos superiores a los $7 millones disponibles actualmente en Bogotá.
Jefe de contabilidad
Empresa: Pernine
Salario: 8.500.000
Si busca ser un gerente de contabilidad, director de contabilidad o líder de contabilidad y desea marcar la diferencia, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Liderar el equipo de contabilidad asegurando el cumplimiento de normas y procedimientos.
- Supervisar la preparación de estados financieros y reportes contables.
- Coordinar auditorías internas y externas para garantizar la transparencia.
- Desarrollar estrategias de control financiero para minimizar riesgos.
- Colaborar con otros departamentos para alinear las prácticas contables con los objetivos organizacionales.
Requerimientos:
- Título universitario en Contaduría, Finanzas o afines.
- Experiencia mínima de 5 años como jefe de contabilidad o en roles similares.
- Conocimiento avanzado de normas contables y fiscales.
- Habilidades demostrables de liderazgo y gestión de equipos.
- Excelentes capacidades analíticas y de comunicación.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Ejecutivo de medio ambiente
Empresa: Coca-Cola FEMNSA
Salario: 7.500.000 a 7.927.000
Este rol es fundamental para asegurar la eficiencia hídrica y la certificación AWS de nuestras operaciones, integrando estrategias de Zero Waste y gestión ambiental en la cadena de valor.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias de sostenibilidad y gestión ambiental en las operaciones de Coca-Cola FEMSA.
- Coordinar programas de eficiencia hídrica y Zero Waste para mejorar el cumplimiento ambiental.
- Cumplir con los requisitos, políticas, estándares y sistemas de gestión ambiental.
- Supervisar la obtención y mantenimiento de la certificación AWS en todas las instalaciones.
- Gestión del capex asignado a proyectos en materia ambiental.
- Colaborar con equipos multifuncionales para integrar prácticas sostenibles en la cadena de suministro.
- Realizar auditorías ambientales internas y proponer mejoras continuas.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Ambiental o afines.
- Experiencia mínima de 5 años en roles de sostenibilidad, consultoría ambiental o similares.
- Conocimiento de normatividad legal ambiental nacional.
- Preferiblemente auditor interno de normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y SGBC (deseable).
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Director de auditoría interna
Empresa: Croydon
Salario: 10.555.000
Si es un líder proactivo con experiencia en auditoría forense y gestión de riesgos, y busca un entorno donde sus contribuciones sean valoradas, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Liderar el Plan Integral de Auditoría y asegurar su ejecución efectiva.
- Desarrollar estrategias para la prevención y detección de fraudes.
- Garantizar el cumplimiento de normativas internas y externas.
- Colaborar con distintas áreas para identificar y mitigar riesgos.
- Supervisar y guiar al equipo de auditoría interna en sus funciones diarias.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como director de auditoría interna o roles similares.
- Conocimiento avanzado en auditoría forense y gestión de riesgos.
- Habilidad para liderar equipos y proyectos de auditoría.
- Capacidad analítica para identificar y mitigar riesgos financieros y operativos.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
- Relación directa con alta dirección.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Médico especialista pediatra
Empresa: Keralty
Salario: 9.000.000 a 9.500.000
Si desea contribuir a un proyecto de salud infantil con propósito y crecer junto a un equipo de profesionales dedicados, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Brindar atención médica especializada a pacientes pediátricos.
- Diagnosticar y tratar enfermedades y condiciones en niños.
- Colaborar con otros profesionales de la salud para ofrecer un enfoque integral del cuidado infantil.
- Participar en programas de prevención y educación para la salud infantil.
- Realizar seguimientos periódicos y evaluar el progreso de los tratamientos.
Requerimientos:
- Título en Medicina con especialización en Pediatría acreditado.
- Experiencia mínima de 1 año como médico pediatra o especialista en pediatría.
- Registro profesional vigente y en regla.
- Habilidades destacadas en comunicación y trato con pacientes y familiares.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Jefe de zona retail
Empresa Lili Pink
Salario 9.000.000 a 12.000.000
Este rol ofrece una oportunidad única para crecer profesionalmente y aprender dentro de una compañía que valora la innovación y la excelencia.
Responsabilidades:
- Supervisar las operaciones diarias de las tiendas bajo su responsabilidad.
- Implementar estrategias para mejorar las ventas y la satisfacción del cliente.
- Coordinar y motivar al personal para alcanzar los objetivos comerciales.
- Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio.
- Monitorear los indicadores de rendimiento y proponer mejoras continuas.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años como jefe de zona líder de zona o gerente de área.
- Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas.
- Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.
- Disponibilidad para trabajar en Bogotá y para realizar desplazamientos dentro de la zona asignada.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.