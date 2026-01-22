EMPLEO

Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $7 millones

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

22 de enero de 2026, 11:02 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Bogotá sigue consolidándose como uno de los principales motores del empleo en Colombia, especialmente en cargos de alta especialización y liderazgo. En la capital del país, varias empresas mantienen abiertas vacantes con salarios superiores a los $7 millones, dirigidas a profesionales con experiencia y perfiles altamente calificados.

Para quienes cumplen con el perfil requerido, estas oportunidades representan una alternativa atractiva para avanzar profesionalmente y acceder a mejores condiciones económicas, en un mercado laboral cada vez más competitivo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

A continuación, le presentamos una muestra de algunas de las vacantes con sueldos superiores a los $7 millones disponibles actualmente en Bogotá.

Finanzas

Jueves de oportunidades: hay miles de vacantes activas en todo el país

Finanzas

Trabajo remoto: vacantes disponibles para aplicar desde casa

Finanzas

Trabajo sí hay: más de 153 mil oportunidades abiertas esta semana en Colombia

Finanzas

Empleo en Medellín: estas son las vacantes destacadas

Finanzas

Empleo en Santander: vacantes abiertas en distintos municipios

Ahorro e inversión

Influenciador comparó precios de D1 en Bogotá y San Andrés: se llevó buena sorpresa

Finanzas

Trabajo en Barranquilla: más de 15 mil vacantes abiertas para diferentes perfiles

Finanzas

Vacantes activas en Bogotá para personas con y sin experiencia

Finanzas

Reconocidas empresas abren vacantes en Bogotá: revise cómo aplicar gratis

Finanzas

Trabajo sí hay: Bogotá abrió más de 90 mil oportunidades laborales

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Jefe de contabilidad

Empresa: Pernine

Salario: 8.500.000

Si busca ser un gerente de contabilidad, director de contabilidad o líder de contabilidad y desea marcar la diferencia, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Liderar el equipo de contabilidad asegurando el cumplimiento de normas y procedimientos.
  • Supervisar la preparación de estados financieros y reportes contables.
  • Coordinar auditorías internas y externas para garantizar la transparencia.
  • Desarrollar estrategias de control financiero para minimizar riesgos.
  • Colaborar con otros departamentos para alinear las prácticas contables con los objetivos organizacionales.

Requerimientos:

  • Título universitario en Contaduría, Finanzas o afines.
  • Experiencia mínima de 5 años como jefe de contabilidad o en roles similares.
  • Conocimiento avanzado de normas contables y fiscales.
  • Habilidades demostrables de liderazgo y gestión de equipos.
  • Excelentes capacidades analíticas y de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo de medio ambiente

Empresa: Coca-Cola FEMNSA

Salario: 7.500.000 a 7.927.000

Este rol es fundamental para asegurar la eficiencia hídrica y la certificación AWS de nuestras operaciones, integrando estrategias de Zero Waste y gestión ambiental en la cadena de valor.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar estrategias de sostenibilidad y gestión ambiental en las operaciones de Coca-Cola FEMSA.
  • Coordinar programas de eficiencia hídrica y Zero Waste para mejorar el cumplimiento ambiental.
  • Cumplir con los requisitos, políticas, estándares y sistemas de gestión ambiental.
  • Supervisar la obtención y mantenimiento de la certificación AWS en todas las instalaciones.
  • Gestión del capex asignado a proyectos en materia ambiental.
  • Colaborar con equipos multifuncionales para integrar prácticas sostenibles en la cadena de suministro.
  • Realizar auditorías ambientales internas y proponer mejoras continuas.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Ambiental o afines.
  • Experiencia mínima de 5 años en roles de sostenibilidad, consultoría ambiental o similares.
  • Conocimiento de normatividad legal ambiental nacional.
  • Preferiblemente auditor interno de normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y SGBC (deseable).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jueves de oportunidades: hay miles de vacantes activas en todo el país

Director de auditoría interna

Empresa: Croydon

Salario: 10.555.000

Si es un líder proactivo con experiencia en auditoría forense y gestión de riesgos, y busca un entorno donde sus contribuciones sean valoradas, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

  • Liderar el Plan Integral de Auditoría y asegurar su ejecución efectiva.
  • Desarrollar estrategias para la prevención y detección de fraudes.
  • Garantizar el cumplimiento de normativas internas y externas.
  • Colaborar con distintas áreas para identificar y mitigar riesgos.
  • Supervisar y guiar al equipo de auditoría interna en sus funciones diarias.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como director de auditoría interna o roles similares.
  • Conocimiento avanzado en auditoría forense y gestión de riesgos.
  • Habilidad para liderar equipos y proyectos de auditoría.
  • Capacidad analítica para identificar y mitigar riesgos financieros y operativos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
  • Relación directa con alta dirección.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico especialista pediatra

Empresa: Keralty

Salario: 9.000.000 a 9.500.000

Si desea contribuir a un proyecto de salud infantil con propósito y crecer junto a un equipo de profesionales dedicados, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Brindar atención médica especializada a pacientes pediátricos.
  • Diagnosticar y tratar enfermedades y condiciones en niños.
  • Colaborar con otros profesionales de la salud para ofrecer un enfoque integral del cuidado infantil.
  • Participar en programas de prevención y educación para la salud infantil.
  • Realizar seguimientos periódicos y evaluar el progreso de los tratamientos.

Requerimientos:

  • Título en Medicina con especialización en Pediatría acreditado.
  • Experiencia mínima de 1 año como médico pediatra o especialista en pediatría.
  • Registro profesional vigente y en regla.
  • Habilidades destacadas en comunicación y trato con pacientes y familiares.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe de zona retail

Empresa Lili Pink

Salario 9.000.000 a 12.000.000

Este rol ofrece una oportunidad única para crecer profesionalmente y aprender dentro de una compañía que valora la innovación y la excelencia.

Responsabilidades:

  • Supervisar las operaciones diarias de las tiendas bajo su responsabilidad.
  • Implementar estrategias para mejorar las ventas y la satisfacción del cliente.
  • Coordinar y motivar al personal para alcanzar los objetivos comerciales.
  • Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio.
  • Monitorear los indicadores de rendimiento y proponer mejoras continuas.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 años como jefe de zona líder de zona o gerente de área.
  • Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
  • Capacidad para desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.
  • Disponibilidad para trabajar en Bogotá y para realizar desplazamientos dentro de la zona asignada.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Hombres en entrevistas de trabajo.

Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $7 millones

En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana.

Jueves de oportunidades: hay miles de vacantes activas en todo el país

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo.

Trabajo remoto: vacantes disponibles para aplicar desde casa

Colsubsidio acaba de publicar varias oportunidades laborales en Colombia a través de la página de Magneto.

Trabajo sí hay: más de 153 mil oportunidades abiertas esta semana en Colombia

Medellín Panoramica

Empleo en Medellín: estas son las vacantes destacadas

Mujer trabajando en una oficina.

Empleo en Santander: vacantes abiertas en distintos municipios

Interior de una tienda D1

Influenciador comparó precios de D1 en Bogotá y San Andrés: se llevó buena sorpresa

-

Trabajo en Barranquilla: más de 15 mil vacantes abiertas para diferentes perfiles

Más allá de crear software, saber programar permite entender cómo operan los sistemas digitales que influyen en distintos sectores.

¿Busca trabajo en tecnología? Estas son las vacantes abiertas

Conozca algunas de las ofertas que lanzó la compañía.

Conozca las vacantes de contratación inmediata disponibles en Colombia

Noticias Destacadas