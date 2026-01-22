Jueves de oportunidades: hay miles de vacantes activas en todo el país

El mercado laboral en Colombia mantiene una dinámica constante de contratación, con miles de vacantes abiertas en diferentes sectores y regiones. Este jueves se registran múltiples ofertas de empleo activas a nivel nacional, dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia.

Las oportunidades abarcan cargos operativos, técnicos y profesionales en áreas como producción, comercio, logística, tecnología, recursos humanos, administración, entre otras. Esta diversidad permite que tanto quienes buscan su primer empleo como quienes desean un cambio laboral encuentren opciones acordes con su perfil.

Consejos para los candidatos

Para los procesos de selección, las empresas suelen priorizar habilidades como la adaptabilidad, la disposición para aprender y el compromiso con las funciones asignadas. Además, contar con una hoja de vida actualizada y revisar cuidadosamente los requisitos de cada oferta puede facilitar el avance en las distintas etapas de selección.

Quienes deseen conocer las vacantes disponibles pueden ingresar a este enlace, registrarse y postularse a las opciones que mejor se ajusten a su perfil. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Coordinador de producción – Barranquilla

Empresa: AKT

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

AKT busca un/a coordinador/a de producción para liderar y optimizar las líneas de ensamble, garantizando el cumplimiento de la programación, la calidad del producto y el uso eficiente de los recursos.

Responsabilidades:

Coordinar el proceso de ensamble y los recursos productivos.

Hacer seguimiento a indicadores y pendientes operativos.

Trabajar con áreas transversales (desarrollo de producto, posventa, UEN).

Acompañar y orientar al equipo para lograr una operación eficiente.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial o de Producción.

4 años de experiencia en procesos productivos.

Liderazgo, análisis y orientación a resultados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Prevencionista – Medellín

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en prevención de pérdidas y le apasiona la seguridad en el ambiente de retail, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Realizar auditorías permanentes a los procesos de flujos logísticos en recibo despacho y paso entre especialista y patio constructor.

Asegurar el producto según el procedimiento de protección y verificar el cumplimiento de etiquetado desde el proveedor.

Verificar y reportar condiciones y actos inseguros en la tienda para reducir la accidentalidad.

Registrar novedades encontradas y entregarlas al Líder de Seguridad para seguimiento.

Proponer mejoras para reducir y prevenir la merma y pérdidas de producto.

Requerimientos:

Bachiller académico completo.

Conocimientos en manejo de flujos logísticos, bodega, recibos y despachos.

Conocimientos básicos en control de pérdidas y técnicas de auditoría.

Experiencia mínima de 1 año en seguimiento y control de procedimientos de tienda.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo remoto: vacantes disponibles para aplicar desde casa

Consultor de talento humano y tecnología – Cali

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, guiará a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales, asegurando su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM ERP ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor de microcrédito – Bogotá D.C.

Empresa: JFK Cooperativa Financiera

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su labor será importante para garantizar el análisis de inversión y capacidad de endeudamiento, contribuyendo al éxito de la Unidad de Microcrédito.

Responsabilidades:

Brindar asesoría comercial a microempresarios.

Realizar análisis de inversión y capacidad de endeudamiento.

Levantar y registrar información relevante para el análisis crediticio.

Cumplir con las metas de colocación de la Unidad de Microcrédito.

Promover productos financieros entre asociados.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o estudiante de últimos semestres en carreras financieras económicas o afines.

Mínimo 1 año de experiencia en microcrédito.

Conocimiento en productos y normatividad financieros.

Experiencia en análisis de créditos y manejo de herramientas ofimáticas.

Habilidades en gestión comercial y servicio al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder comercial inmobiliario – Barranquilla

Empresa: Habi

Salario: 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

Formar parte del equipo comercial de ventas.

Realizar cierres de negocios exitosos.

Gestionar negociaciones complejas con clientes.

Liderar un equipo de brokers inmobiliarios.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.

Habilidad para manejar negociaciones complejas.

Comunicación asertiva por teléfono.

Disponibilidad horaria para contactar clientes.

Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.