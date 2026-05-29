Vacantes en Bogotá con salarios entre $8 y $10 millones: aplique aquí

Bogotá concentra una parte importante de la actividad económica del país y, por ello, reúne una amplia oferta de oportunidades laborales para personas con diferentes niveles de experiencia. La capital también suele concentrar algunas de las remuneraciones más competitivas del mercado, especialmente en procesos de selección que demandan conocimientos especializados y trayectorias consolidadas.

Ofertas laborales en Bogotá con sueldos de hasta $10 millones

Los salarios entre $8 y $10 millones de pesos mensuales se ubican entre los más atractivos dentro de las ofertas laborales disponibles en la ciudad y representan una oportunidad para quienes buscan mejorar su capacidad de ahorro, fortalecer su estabilidad financiera o asumir nuevos retos profesionales.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles puedes conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Medico auditor de concurrencias

Empresa: Confidencial

Salario: $ 8.000.000

Como auditor médico, será parte de un equipo comprometido con la innovación y la mejora continua, asegurando que cada paciente reciba el cuidado que merece.

Responsabilidades:

Evaluar y auditar procesos médicos para asegurar la calidad del servicio.

Desarrollar e implementar mejoras en procedimientos médicos.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para optimizar la atención al paciente.

Generar informes detallados sobre hallazgos y recomendaciones de auditoría.

Requerimientos:

Título de médico con especialización en auditoría.

Experiencia mínima de 1 año como auditor médico.

Conocimientos avanzados en normativas y regulaciones del sector salud, concurrencias.

Habilidades de análisis y resolución de problemas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico auditor – Medicina prepagada

Empresa: Compensar

Salario: $ 8.000.000 a $ 8.500.000

Este rol es clave para asegurar la sostenibilidad del modelo de atención y contribuir directamente al mejoramiento continuo de los procesos asistenciales.

Responsabilidades:

Realizar auditorías clínicas para asegurar la calidad, pertinencia y eficiencia del servicio.

Analizar y evaluar procesos de atención médica, identificando oportunidades de mejora.

Colaborar con el equipo de salud para fortalecer prácticas clínicas y procesos internos.

Elaborar informes técnicos con hallazgos, conclusiones y recomendaciones derivadas de las auditorías.

Requerimientos:

Profesional en medicina u odontología, con especialización en auditoría en salud.

Experiencia mínima de 3 años en auditoría clínica, revisión de cuentas, conciliaciones, evaluación de pertinencia y seguimiento de casos en IPS o aseguradoras.

Habilidades en comunicación efectiva, análisis crítico, gestión de información y trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director desarrollo de software

Empresa: Covinoc

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

Este rol es fundamental para asegurar que las soluciones tecnológicas sean seguras y estratégicamente alineadas con los objetivos de negocio.

Responsabilidades:

Liderar proyectos de desarrollo de software asegurando su alineación con los objetivos estratégicos.

Coordinar y supervisar al equipo de desarrolladores para garantizar la calidad del producto.

Implementar prácticas de desarrollo seguro y eficiente.

Colaborar con otros departamentos para integrar soluciones tecnológicas.

Monitorear y optimizar el rendimiento de las aplicaciones.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como líder de desarrollo de software o en roles similares como gerente de desarrollo de software o jefe de proyectos de software.

Conocimientos avanzados en metodologías ágiles y prácticas de desarrollo seguro.

Capacidad para gestionar equipos técnicos y liderar proyectos complejos.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Título en ingeniería de sistemas ciencias de la computación o campo relacionado.

Si cumple con los requisitos, aplique aquí.

Jefe regional

Empresa: Prebel

Salario: $ 9.889.591

Se requiere un jefe regional con experiencia en el sector de consumo masivo para liderar la implementación del modelo go to market en la región asignada, garantizando el cumplimiento de los objetivos de ventas, recaudo, distribución y ejecución en punto de venta.

Responsabilidades:

Liderar la implementación y ejecución del modelo go to market en la región asignada.

Gestionar y desarrollar los canales de venta bajo su responsabilidad.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de ventas recaudo y distribución en la zona.

Diseñar y ejecutar planes de trade marketing y Joint Business Plans con los clientes clave.

Supervisar y controlar la gestión de presupuestos comerciales optimizando los recursos disponibles.

Analizar y dar seguimiento a los indicadores de gestión.

Desarrollar e implementar estrategias comerciales para potenciar el crecimiento y posicionamiento de la marca.

Liderar motivar y desarrollar al equipo comercial de la regional para alcanzar las metas establecidas.

Identificar oportunidades de mercado y proponer acciones para mejorar el desempeño comercial.

Garantizar la correcta ejecución en el punto de venta y la visibilidad de los productos.

Requerimientos:

Profesional con especialización en áreas comerciales o afines.

Experiencia comprobada en gestión comercial y liderazgo de equipos en el sector de consumo masivo retail o droguerías.

Sólidos conocimientos y experiencia en la implementación de estrategias go to market y planes de trade marketing.

Dominio en el análisis y seguimiento de indicadores de gestión.

Habilidad para definir e implementar estrategias comerciales y asegurar su ejecución en la región.

Experiencia en la negociación con clientes clave y en la gestión de relaciones comerciales.

Si cumple con los requisitos, aplique aquí.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.