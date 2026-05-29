Walter Mercado: estos son los números de la suerte con los que podría ganar la lotería el 30 de mayo

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo uno de los representantes más importantes del mundo espiritual, pues por medio de sus escritos dejó información para las personas que confiaron en su poder.

Para el sábado 30 de mayo, su sobrina Betty B. Mercado se encargó de publicar el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco occidental. Estos últimos tendrían el poder de volverlo millonario en los juegos de azar.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este sábado, 30 de mayo. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía de la Luna llevará a Aries a mirar hacia su interior y reconocer verdades que podrían cambiar su manera de actuar. Será un día ideal para tomar decisiones importantes con mayor seguridad y confianza.

Números de la suerte: 5, 14, 16.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las relaciones personales ocuparán un lugar importante durante la jornada. Tauro podrá identificar quiénes aportan estabilidad a su vida y quiénes representan una carga emocional.

Números de la suerte: 12, 3, 5.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Los astros favorecen cambios en la rutina diaria. Pequeñas modificaciones en los hábitos podrían generar resultados positivos tanto en el bienestar físico como emocional.

Números de la suerte: 8, 28, 45.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La intuición y la creatividad estarán especialmente fortalecidas. Será un momento oportuno para expresar sentimientos y reconocer capacidades que quizás habían permanecido ocultas.

Números de la suerte: 6, 15, 29.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Viejas emociones podrían reaparecer para ser sanadas. La recomendación para Leo será aceptar esos procesos internos y utilizarlos como una oportunidad de crecimiento personal.

Números de la suerte: 1, 9, 20.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La intuición jugará un papel clave en las decisiones del día. Conversaciones importantes podrían revelar información necesaria para avanzar con más tranquilidad hacia nuevos proyectos.

Números de la suerte: 1, 7, 18.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La jornada estará marcada por la reflexión emocional. Libra tendrá la oportunidad de recuperar confianza en sí mismo y dejar atrás situaciones que han generado desgaste.

Números de la suerte: 2, 40, 6.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Con la Luna transitando por su signo, Escorpio vivirá uno de los días más intensos de la semana. Su magnetismo y capacidad de transformación estarán potenciados.

Números de la suerte: 4, 39, 50.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Será un momento favorable para cerrar ciclos y dejar atrás situaciones que ya cumplieron su propósito. La liberación emocional permitirá recuperar energías.

Números de la suerte: 8, 43, 33.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las relaciones y conversaciones significativas ayudarán a Capricornio a definir mejor sus objetivos futuros. La claridad llegará a través del diálogo y la reflexión.

Números de la suerte: 5, 33, 11.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los cambios profesionales comienzan a tomar forma. Acuario sentirá mayor seguridad para avanzar hacia metas que venía planeando desde hace tiempo.

Números de la suerte: 11, 31, 45.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición será la principal guía para Piscis durante esta jornada. Una señal o situación inesperada podría ayudarle a tomar una decisión importante para su futuro.

Números de la suerte: 12, 20 y 46.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.