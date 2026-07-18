Murió hijo de famosa actriz mientras ella grababa ‘reality’ en Colombia; padre del joven confirmó noticia: “No puedo hablar”

Aylín Mujica se convirtió en una de las actrices más comentadas de la televisión internacional, precisamente por las villanas a las que les dio vida en diferentes proyectos. La celebridad conquistó con su belleza y actitud, arrasando en algunas producciones que participó.

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La reconocida artista fue centro de miradas por diversos temas de su vida personal y laboral, llegando a sumar un fuerte número de seguidores en redes sociales. No obstante, pese a que su carrera habla por ella, recientemente fue protagonista de una dolorosa noticia.

Según reveló Mandy Fridmann, periodista, Aylín Mujica estaba atravesando un fuerte luto, debido a la muerte de su hijo Mauro Menéndez, quien nació como fruto de su matrimonio con Osamu Menéndez, el famoso músico cubano.

De acuerdo con lo revelado, la periodista de entretenimiento mencionó que el joven de 31 años enfrentó problemas de salud que se complicaron y terminaron en su deceso en medio de un viaje que realizó.

Fridmann apuntó en Las Top News que Mujica le pidió a Mauro que no viajara, precisamente por una neumonía que lidiaba. Aunque ella le insistió, el hombre no hizo caso y se fue a un partido de beisbol que tenía.

En lo informado, se puntualizó que Aylín estaba en los trámites de reconocimiento del cuerpo y el traslado a su hogar para despedirlo, teniendo en cuenta que el anuncio se difundió desde el 16 de julio.

“No se sentía bien porque tenía neumonía... ‘Hijo, no viajes’ y él ‘no, mamá, ya estoy bien, ya estoy mejor, voy a viajar’, ‘pero el avión, mi amor, no es necesario’ (...) Viajó, fue, y a la noche, casi madrugada, Aylín recibió el llamado que su hijo había muerto”, comentó la comunicadora.

Telemundo confirmó la noticia, dándole paso a un pésame en este triste instante que vivía con toda su familia. Por el momento la estrella no se ha pronunciado al respecto sobre la dolorosa noticia.

El padre del joven fue el encargado de hablar del tema en redes sociales, publicando: “Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”