Catherine Siachoque le cantó verdades a famosa actriz que habló de su intimidad con Miguel Varoni: “Gente que es frustrada”

Catherine Siachoque se fue contra Aylín Mujica

Sin embargo, este detalle no le hizo gracia a Catherine Siachoque , quien terminó yéndose en contra de Aylín por estar murmurando cosas de su vida íntima. En plena charla, la antagonista de novelas aseguró que también sabía cosas y no se la pasaba diciéndolas sin que le constaran.

“Aylín a mí no me parece chévere porque si uno se pone a divulgar todas las cosas que uno oye… Yo nunca he llevado un rumor tuyo a ningún lado y yo he oído de rumores tuyos en los pasillos de Telemundo”, apuntó la colombiana.