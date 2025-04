Hassam rompió en llanto al recordar a su exesposa, Tatiana Orozco, y reveló que está en una nueva relación

Gerly Hassam Gómez Parra, mejor conocido en el mundo del humor como Hassam, es una de las estrellas más importantes en Colombia en cuanto a la comedia respecta, pues desde hace varias décadas ha hecho reír a miles de personas con su personaje y se ha ganado el corazón de una gran cantidad de usuarios que lo siguen a través de redes sociales.

Los últimos años no han sido fáciles para el artista, pues fue diagnosticado con cáncer, perdió su trabajo, su mamá falleció e inició el proceso de divorcio con Tatiana Orozco, la mamá de sus dos hijas, Juanita y Mariana.

Hassam reveló detalles de lo triste que fue su divorcio. | Foto: Redes sociales

Sin embargo, con el paso del tiempo, ha intentado recomponerse y darle un giro a la vida para poder sentirse a gusto y compartir momentos especiales con sus hijas.

En una reciente entrevista con el pódcast de Bravíssimo, el humorista confesó cómo fue el momento en el que se dio cuenta de que Tatiana no regresaría con él y tendría que enfrentar las consecuencias de sus errores.

“Hace poquito fue cuando entendí que no había un nosotros. Ella vive en Orlando, ella todavía no se había casado, entonces yo fui porque tenía que entregarle una plata del divorcio y le hablé para que nos viéramos. Nos vimos y nos tomamos un café y lloramos, frente a frente. Me dejó en el hotel y ahí supe que ya no íbamos a volver juntos”, dijo entre lágrimas.

Pese a que este momento fue muy duro para él, se ha enfocado en cuidar a sus hijas y darles todas las herramientas para que puedan descubrir el mundo y disfrutar de cada una de las situaciones que puedan presentarse en sus caminos.

“Yo no sé qué tan apegado pueda ser un padre a los hijos y no sé si el amor paternal pueda ser sobreprotector o patológico, pero yo no tengo más que amor para esas chinas, no encuentro otra explicación. A veces, el amor ya exagerado puede cortar alas, yo no les he cortado las alas, mis hijas viven y el mejor regalo, aprendí que el mejor regalo que les puedo dar a ellas es dejarlas ser, dejarlas encontrarse”.

Agregó: “Ellas me han dado un norte muy claro frente a la paternidad, frente a la responsabilidad y es lo único que me preocupa a la hora de pensar en irme de este plano y me quedo otro ratico, por voluntad propia, no porque piense en el suicidio, sino porque uno también se cansa, hay momento en los que uno ya no quiere hacer nada”.

Finalmente, reveló que en la actualidad está saliendo con otra mujer. No obstante, le preocupa que no se genere una conexión positiva entre ella y sus hijas.

“Conozco a alguien y estoy entablando algo que ha tratado de coger forma, pero la parte más difícil es lograr que haya una conexión entre las niñas y ella. Hemos intentado salir juntos y a veces ha terminado mal de mi parte porque siento que hay momentos incómodos y no quiero eso”.

Sin embargo, dejó en claro que para él es importante que las niñas respeten sus decisiones y le permitan ser feliz.