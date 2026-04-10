Hassam reaccionó a fuerte pelea de Eidevin y Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’; estalló con mensaje: “Han sido ratas”

La casa de los famosos Colombia continúa su juego, y ya la competencia entre los famosos ha llegado a traspasar los límites y las normas del formato.

“No estoy feliz”: así fue la primera reacción de Alejandro Estrada tras expulsión de Eidevin López; hubo pulla para Juanda Caribe

En esta nueva semana de competencia, en la que hubo un líder invisible (Valentino Lázaro), se dio una polémica protagonizada por Eidevin López y Alejandro Estrada, en la que, de acuerdo con lo que dijo el jefe, la permanencia de ambos en el reality era decisión de Colombia, no de nadie más.

Si bien ambos hombres mostraron un acercamiento al inicio del programa, desde hace días atrás, Alejandro y Eidevin comenzaron con los pleitos, las diferencias y las discusiones entre ellos, incluso llegando a la provocación.

Hassam reaccionó a pleito entre Alejandro Estrada y Eidevin López

Lo sucedido entre ambos hombres provocó la reacción de muchas personas en el público e incluso de varias personalidades y figuras públicas del entretenimiento del país.

Una de las personas que reaccionó a este pleito y a la expulsión de Eidevin fue Hassam.

A través de su cuenta oficial de X, el famoso humorista dejó claro que no conoce en persona a Alejandro Estrada, pero también afirmó que, por todo lo que ha pasado en el reality, los otros participantes han permitido que él se vea como un héroe, pese a que también ha cometido errores.

“Voy a decir algo que le va a doler a algunos, Alejandro quizás no es la mejor persona del mundo, no lo sé, no lo conozco, pero los otros han sido tan ratas que lo hacen ver como el héroe de la historia”, escribió inicialmente.

Además de esto, y para sorpresa de muchos, Hassam reveló su famoso favorito y no es el famoso actor: “De todas maneras, para mí el más auténtico es Tebi. Ojalá llegue lejos”, finalizó.

¿Qué pasó entre Eidevin López y Alejandro Estrada en La Casa de los famosos?

En una de las dinámicas, López comenzó a hablarle muy cerca a Alejandro, llegando así a invadir su espacio personal e incluso a tocarle su rostro sin su autorización a manera de provocación.

Esto provocó una reacción inmediata por parte de Alejandro, quien lo empujó para apartarlo, y se encendieron los ánimos, tanto así que el jefe los llamó a los dos al confesionario de manera inmediata.

Luego de que el público colombiano votara, en la gala del 9 de abril fue la presentadora Carla Giraldo quien les informó a los famosos la decisión que se había tomado y asimismo afirmó que Eidevin López era quien debía abandonar la casa más famosa de Colombia.