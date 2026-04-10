“No estoy feliz”: así fue la primera reacción de Alejandro Estrada tras expulsión de Eidevin López; hubo pulla para Juanda Caribe

Lo que arrancó como una simple dinámica dentro del reality terminó desatando una fuerte polémica en La casa de los famosos Colombia.

Todo ocurrió luego de un tenso cruce entre Alejandro Estrada y Eidevin López, el cual rápidamente se salió de control.

En medio de la discusión, el costeño cruzó la línea al acercarse más de lo permitido y tener contacto físico no permitido con su compañero, el cual reaccionó y lo empujó frente a los demás.

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Ante lo ocurrido, el Jefe tomó una decisión clave: dejar en manos del público el futuro de ambos participantes. Durante 24 horas, los televidentes votaron para definir qué pasaría.

En la gala del pasado jueves 9 de abril, la presentadora Carla Giraldo reveló los resultados: Eidevin López quedó expulsado de manera inmediata, mientras que Alejandro Estrada continuó en competencia.

“Eidevin, tienes que salir inmediatamente de la casa. Alejandro, sigues en competencia”, anunció Carla, dejando a toda la casa en una indignación total.

Así reaccionó Alejandro Estrada tras la expulsión de Eidevin López

Luego de que el hombre costeño abandonara la casa, Estrada comenzó a recibir ataques verbales de sus compañeros, sobre todo de quienes estaban más ofendidos por la más reciente expulsión: Karola y Juanda Caribe.

El actor se fue para su habitación junto con quienes considera sus amigos dentro de la competencia, Tebi Bernal y Alexa Torrex.

Alejandro dejó ver en su rostro que, aunque aliviado por no salir de competencia, no se encontraba bien por la manera en la que se dieron las cosas, mucho menos por todo lo que viene para él.

Estos tres participantes tuvieron una álgida conversación y en ella hicieron responsable por los comportamientos y la expulsión de Eidevin a Juanda Caribe, a quien el actor llama “el capataz”.

“Han jodido a muchos ellos, todo el que se acerque a Juanda Caribe, se malinfluencia”, dijo Tebi Bernal.

Mientras ellos sostenían la conversación, varias personas de la casa seguían gritando y lanzando comentarios ofensivos en su contra, por lo que Alexa le dijo: “A palabras necias, oídos sordos”.

Mostrándose afectado, Alejandro confesó que, contrario a lo que pensaba todo el mundo, él no estaba alegre por lo que había pasado.

“No estoy feliz. Lo desconozco desde hace 20 días o más, su comportamiento cambió mucho”, afirmó.

Alexa se encargó de mencionar que para ella, ellos fueron los paganos de varios actos que se han dado en la casa: “Lo más triste es que ustedes dos tuvieron que pagar consecuencias de mucho que nos ha pasado acá, porque no fue solo Eidevin y Alejo, fueron varios”, afirmó.

Eidevin y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. Foto: Canal RCN - La casa de los famosos Colombia

“Y van a seguir pagando varios por culpa del capataz”, añadió Alejandro.

Tebi se mostró como un amigo real con Alejandro y le manifestó su apoyo: “Solo quien es de verdad sabe quién es de mentiras y si por algo soy su amigo, y no es porque seas mala persona, tenés tu errores, sí, pero mala persona no sos" (sic).

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Tebi Bernal aconsejó a Alejandro Estrada y a Alexa Torres

Independientemente de lo que sucedió, Esteban Bernal les pidió a los dos que subieran los ánimos para seguir adelante: “Los necesito a los dos arriba”, señaló.

En cuanto a la reacción de los demás integrantes de la casa más famosa, Tebi hizo un análisis y aseguró que si Alejandro hubiera sido el expulsado, ellos no hubieran reaccionado de una manera tan agresiva.

“¿Sabes qué sucede con todo esto Alejo? Yo estoy seguro de que si el caso hubiera sido contrario, lo hubiéramos aceptado de la manera más decorosa, te hubieras ido, nos hubiéramos puesto tristes, pero no estaríamos insultando a absolutamente nadie ni diciendo ‘lo provocaron y lo hicieron’. Creo que eso es algo que se tiene que notar”, dijo.

Además, siguió insistiendo en que el cambio de actitud de Eidevin fue responsabilidad e influencia de Juanda Caribe, a quien el mismo López llamaba su “padrino”.

“Podemos entender el dolor, si tienen el dolor, pero siguen haciendo lo mismo que hicieron, y se llevaron un pelao bueno, fueron ellos, ¿Listo? ¿Y por qué fueron ellos? Porque le llenaron la cabeza de cucarachas, lo pusieron a actuar mal, y esa es la consecuencia de estar en la influencia de una persona como Juanda Caribe”, mencionó añadiendo: “En la misma influencia de la misma Karola”.

Alejandro Estrada y Eidevin López en 'La casa de los famosos Colombia' Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos'

Ante esto Alejandro le dio la razón y señaló que Juanda Caribe es una persona “que no se ensucia las manos”.

Por último, Tebi Bernal les aseguró que tienen que tener mucha fuerza mental para afrontar lo que se viene.

“Y si en las semanas anteriores les decía que nos va a tocar aguantar durísimo, a partir de esto vamos a aguantar durísimo; por eso les voy a decir, tienen que ser muy asertivos con lo que vayan a hacer, porque todo se los van a echar en cara, cualquier cosa va a ser motivo de engavillarse y decir cosas malas”, concluyó.