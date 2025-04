Westcol se quebró en vivo y confesó sentirse utilizado por ex: “El karma existe”

“Yo estaba con Valka, yo seguía con ella en relación, normal, un día antes de la entrevista, ¿si me entiende? Un día antes, en la noche, yo había ido con ella a cine, con todos mis amigos, al otro día, en la mañana, me termina y en la noche sale una entrevista, esa entrevista era una promoción para su álbum. Así pasaron las cosas”.

Demostró estar bastante afectado, pues no se esperaba que la relación llegara a su fin en este punto, ya que estaba dando lo mejor de sí mismo para hacer sentir bien a su pareja.

“Yo estoy en mi casa, con un montón de cuadros de esa mujer, con un montón de cosas y dando todo por esa relación, porque ustedes saben que yo cambié completamente. Yo no hice nada malo, yo traté de ser el mejor hombre del mundo, entonces estoy que no puedo ni hablar, a mí se me corta la voz”.