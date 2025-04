Westcol reveló la fuerte razón por la que no participó en ‘La casa de los famosos’

No obstante, en redes sociales, los fanáticos del programa han pedido que se incluyan algunas de sus personalidades preferidas del mundo del entretenimiento, siendo una de las más mencionadas el creador de contenido Westcol.

En medio de risas, Westcol dio a conocer que la suma que se lleva el participante que logre llegar a la final no es proporcional al dinero que él está acostumbrado a recibir, por lo que las probabilidades de que él acepte propuestas relacionadas con este reality , o formatos similares, sería limitada.

Por otro lado, mencionó que ha leído comentarios en internet en los que los usuarios se quejan de que haya rechazado ser parte del programa. Sin embargo, reafirmó que no está dispuesto a trabajar por el dinero que le ofrecen los canales de televisión.

“La gente en internet dice que Westcol es un agrandado por pedir lo que pide, y a ver, socio, yo voy allá y salgo en pérdidas, salgo en menos (…) No es porque uno no quiera, pero si voy a ir a perder mi dignidad, a mí me tienen que pagar el doble de lo que yo gano al mes, que ahí es cuando se les complica”.