Laura González destapó en SEMANA la verdad detrás del interés de Altafulla en Melissa Gate; ¿hay estrategia?

La más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, Laura González ha estado revelando varios detalles de su corta experiencia en el reality, pues logró permanecer 15 días dentro del programa. Sin embargo, estos fueron suficientes para obtener una gran cantidad de información por parte de sus compañeros y observar más de cerca lo que está pasando con algunos de ellos.

En los últimos días, se ha podido observar como en repetidas ocasiones Altafulla le ha coqueteado a Melissa Gate y ha manifestado el gran interés que siente por ella.

Laura González, reciente eliminada de La casa de los famosos. | Foto: Instagram @laugonzalezdiaz

En conversación con SEMANA, Laura González habló sobre la situación y compartió su perspectiva frente a las actitudes de Altafulla, pues fueron pareja cuando participaron en Protagonistas de Nuestra Tele en el año 2017.

“Melissa es una mujer hermosa que le puede gustar a cualquier persona, físicamente es una mujer divina. Compartimos muy poco, pero yo tengo claro de que a Alti le gustan las mujeres y yo creo que si se dan las cosas mutuamente, sería bacano”.

Por otro lado, manifestó no estar segura si la creadora de contenido estaría interesada en involucrarse amorosamente con el cantante. No obstante, no descarta la posibilidad de que pudieran convertirse en una pareja muy fuerte dentro del programa del Canal RCN.

Además, confirmó que la relación que ella tuvo con Altafulla fue hace demasiado tiempo y ya no existe ningún sentimiento amoroso entre ellos. De hecho, con el paso del tiempo, consolidaron una amistad que ha sobrepasado los problemas que tuvieron en el pasado.

Altafulla se le declaró a Melissa Gate en ‘La casa de los famosos’; la respuesta sorprendió | Foto: Canal RCN / Montaje: Semana

“No puedo decir si a Melissa le gusta o no, porque no sé como sea ella cuando una persona le gusta, pero Altafulla para mí es mi amigo, yo sé que para él soy su amiga y hasta ahí no va a trascender y no va a pasar absolutamente nada más”.

Sin embargo, no excluyó que podría tratarse de una estrategia de juego: “No sé si sea sincero o no, pero obviamente Melissa es una mujer hermosa y que le puede gustar a cualquier persona”.

Por otro lado, habló de su repentina salida del programa y reveló la razón por la cual considera que no recibió el suficiente apoyo por parte del público.

“La verdad tuve una semana un poco compleja, estuve totalmente desconectada del juego y eso me jugó en contra. Yo he estado en varios realities y cuando salgo eliminada, yo lloro muchísimo, yo soy muy llorona, pero en esta eliminación estaba muy tranquila porque estaba pensando en que iba a poder ver a mi mamá, en ese momento, yo no pensaba absolutamente nada más y realmente, entrar en el reality con esta circunstancia que que me tocó”.

Melissa Gate y Altafulla compartieron un momento lleno de miradas intensas, indirectas y declaraciones. | Foto: Archivo particular de redes sociales