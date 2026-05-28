Ofertas laborales en Bogotá con sueldos de hasta $10 millones

Contar con ingresos competitivos en una ciudad como Bogotá tiene un impacto directo en la calidad de vida, especialmente en lo relacionado con el acceso a vivienda, transporte, educación y estabilidad financiera. Este tipo de remuneraciones también abre la posibilidad de una mejor planificación económica y mayor proyección a mediano plazo.

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En la capital, algunas de las oportunidades activas contemplan remuneraciones que pueden llegar hasta los $10 millones de pesos mensuales, dependiendo del perfil y las condiciones de cada vacante.

¿Cómo postularse?

Puede registrarse y aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos. Recuerde que contar con sus datos personales completos y actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Jefe regional

Empresa: Prebel

Salario: $ 9.889.591

Se requiere un jefe regional con experiencia en el sector de consumo masivo para liderar la implementación del modelo Go To Market en la región asignada, garantizando el cumplimiento de los objetivos de ventas, recaudo, distribución y ejecución en punto de venta.

Responsabilidades:

Liderar la implementación y ejecución del modelo Go To Market en la región asignada.

Gestionar y desarrollar los canales de venta bajo su responsabilidad.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de ventas recaudo y distribución en la zona.

Diseñar y ejecutar planes de trade marketing y Joint Business Plans con los clientes clave.

Supervisar y controlar la gestión de presupuestos comerciales optimizando los recursos disponibles.

Analizar y dar seguimiento a los indicadores de gestión.

Desarrollar e implementar estrategias comerciales para potenciar el crecimiento y posicionamiento de la marca.

Liderar motivar y desarrollar al equipo comercial de la regional para alcanzar las metas establecidas.

Identificar oportunidades de mercado y proponer acciones para mejorar el desempeño comercial.

Garantizar la correcta ejecución en el punto de venta y la visibilidad de los productos.

Requerimientos:

Profesional con especialización en áreas comerciales o afines.

Experiencia comprobada en gestión comercial y liderazgo de equipos en el sector de consumo masivo retail o droguerías.

Sólidos conocimientos y experiencia en la implementación de estrategias Go To Market y planes de trade marketing.

Dominio en el análisis y seguimiento de indicadores de gestión.

Habilidad para definir e implementar estrategias comerciales y asegurar su ejecución en la región.

Experiencia en la negociación con clientes clave y en la gestión de relaciones comerciales.

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Cloud support engineer

Empresa: Confidencial

Salario: $ 10.000.000 a $ 15.000.000

Si le apasiona la nube y la automatización, esta vacante es para usted.

Responsabilidades

Soporte L2 y resolución de incidentes en entornos multi‑cloud.

Administración de plataformas GCP y Azure.

Gestión de sistemas Windows/Linux con ServiceNow.

Automatización con IaC.

Requerimientos:

+3 años en soporte y operaciones cloud.

Inglés B2+ (entrevistas 100% en inglés).

Scripting y habilidades analíticas.

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Jefe de experiencias (Eventos y ferias)

Empresa: Confidencial

Salario: $ 10.000.000

El rol tiene como finalidad planear, coordinar y ejecutar experiencias, eventos, ferias y actividades relacionadas, garantizando el cumplimiento de objetivos comerciales, metas de facturación y estándares de calidad operativa.

Responsabilidades:

Formular coordinar y ejecutar estrategias comerciales y de producción para eventos ferias y actividades afines.

Garantizar el cumplimiento de objetivos comerciales metas de facturación y estándares de calidad operativa en todos los eventos.

Gestionar integralmente la relación con clientes desde la prospección y negociación hasta el cierre de ventas y seguimiento post evento.

Requerimientos:

Profesional universitario en áreas comerciales mercadeo comunicación administración producción de eventos o afines.

Experiencia en la coordinación y ejecución de eventos ferias y activaciones comerciales.

Sólidos conocimientos en gestión de proveedores negociación y contratación.

Capacidad probada en la elaboración y control de presupuestos para eventos.

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Especialista mercadeo (Tienda en línea)

Empresa: Colsubsidio Empleo

Salario: $ 10.014.200

Su reto será diseñar, ejecutar y optimizar estrategias de mercadeo digital para tienda en línea, con el fin de impulsar el tráfico calificado, mejorar la tasa de conversión y maximizar las ventas, garantizando una experiencia de usuario eficiente y alineada con los objetivos comerciales de la organización.

Requerimientos:

Profesional en ciencias de la administración o mercadeo o en ciencias de la ingeniería o afines.

Especialización en mercadeo y publicidad o afines.

4 años de experiencia en marketing digital enfocado en e-commerce, responsable de diseñar, ejecutar y optimizar estrategias de tráfico, conversión y fidelización, con fuerte orientación a resultados, análisis de datos y crecimiento de ventas online, conocimiento en gestión de tiendas en línea y campañas de adquisición de tráfico

Conocimientos específicos en manejo de plataformas e-commerce, herramientas de analítica digital, automatización, análisis de métricas.

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