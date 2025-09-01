Tener plantas en el hogar es algo que de gran relevancia para muchas personas. Para algunos de los habitantes, las plantas aportan vida, color y textura a los espacios. También añaden un toque natural que puede hacer que un hogar se vea más acogedor y armonioso.

De igual forma, se dice que hay algunas de ellas que mejoran la calidad del aire al filtrar el dióxido de carbono y liberar oxígeno; otras que contribuyen a reducir el estrés y mejorar el bienestar mental. Para muchas personas, el cuidado de las plantas puede ser una forma de relajación y meditación.

Un aspecto más para tener en cuenta es que vivir en áreas urbanas o en entornos donde la naturaleza es limitada puede hacer que las personas busquen una conexión con el mundo natural, y las plantas en casa son una forma accesible de lograrlo.

¿Qué significa tener la planta lengua de suegra en la casa?

También hay quienes tienen estos objetos para atraer buenas energías y liberarse de cosas negativas y una de las plantas que se relaciona con este aspecto es la lengua de suegra, a la que también se le atribuyen beneficios para purificar el aire, debido a que sus hojas eliminan las toxinas, de acuerdo con información de la Nasa.

Esta planta no requiere de mucha humedad. | Foto: Getty Images

De otro lado, según la técnica china del fengshui, el significado de tener esta planta en la vivienda se relaciona con la atracción de dinero, prosperidad y buena energía, además de que tiene uso medicinal. Pero hay un aspecto a tener en cuenta y es que, de acuerdo con la mencionada filosofía, esta mata se debe ubicar en lugares específicos con el fin de que brinde los beneficios para los cuales se supone que se tiene en el hogar.

Así las cosas, el mejor sitio para ubicarla es la entrada de la casa para que proteja el hogar de las malas vibras, promueva el ambiente y genere beneficios económicos. Ubicarla en este lugar se relaciona con que limpia la mala energía de otras personas o lugares que se tengan con uno cuando se regresa de la calle a la casa.

Cuidados para esta planta

Luz: lo ideal es colocarla en lugares con mucha luz porque, al ser de crecimiento lento (solo crea de tres a cuatro hojas nuevas al año), las hojas no tendrán fuerza y les costará crecer rectas y erguidas. Es una planta a la que no le gusta la sombra.

lo ideal es colocarla en lugares con mucha luz porque, al ser de crecimiento lento (solo crea de tres a cuatro hojas nuevas al año), las hojas no tendrán fuerza y les costará crecer rectas y erguidas. Es una planta a la que no le gusta la sombra. Temperatura: la ideal está entre los 15 y los 20 °C, aunque en verano puede aguantar bien temperaturas de 30 ºC.

La lengua de suegra se relaciona con buena energía. | Foto: Getty Images