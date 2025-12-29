Los trucos de Feng Shui que le traerían prosperidad y fortuna en el 2026

Como cada año, miles de personas se preparan para el cierre de un ciclo y el inicio de nuevo proyectos. Dentro de la lista de actividades que muchos realizan antes de la llegada de un nuevo año, la organización de la casa y los espacios físicos es una de las más importantes.

Es por esto que muchos recurren al feng shui, una práctica oriental que se enfoca en soltar lo estancado para abrir puertas a energías positivas, la prosperidad y la buena suerte.

Para el 2026, se recomiendan algunos trucos que marcarán una diferencia en cuanto a la abundancia y la fortuna.

Recomendaciones para tener unas energías en el año 2026. Foto: Getty Images

Orden y limpieza

Antes de hacer cualquier ritual, el feng shui busca su principio básico, el cual es el orden. Los espacios saturados de objetos rotos, acumulados o sin uso bloquean el flujo de la energía positiva.

Para 2026, se recomienda realizar una limpieza profunda, especialmente en cajones, armarios y zonas poco visibles. Deshacerse de lo que ya no cumple una función permite que nuevas oportunidades encuentren lugar para manifestarse.

Estas son las velas que debería utilizar y el lugar donde debe ubicarlas en su hogar para tener armonía, según el Feng Shui

Colores que buscan la riqueza

El uso consciente del color es otro de los puntos importantes del feng shui. Tonos como el verde, el dorado, el violeta y ciertos matices de rojo están asociados con el crecimiento, la estabilidad y la riqueza.

No es necesario pintar grandes superficies; basta con incorporar estos colores en cojines, cuadros, velas o detalles decorativos.

La protección de las energías en el hogar según el Feng Shui es fundamental para mantener el equilibrio del Qi (energía vital) Foto: Getty Images

El poder del agua

El agua simboliza el flujo del dinero y las oportunidades, es por esto que para el añp 2026, se recomienda incorporar fuentes pequeñas, acuarios o imágenes relacionadas con ríos y cascadas.

El agua estancada o sucia genera el efecto contrario, por lo que su mantenimiento y posterior cuidado es fundamental. También se aconseja evitar grifos que goteen, ya que representan pérdidas económicas constantes.

El significado de mantener sobre la mesa esta popular fruta, según el Feng Shui

El dormitorio y la relación con el bienestar material

El dormitorio es uno de los espacios de la casa que más influye en la estabilidad financiera. Dormir en un espacio equilibrado, sin exceso de aparatos electrónicos y con una distribución armoniosa de los muebles, favorece la claridad mental para tomar mejores decisiones económicas.

Para 2026, el feng shui sugiere evitar guardar objetos debajo de la cama, ya que esto bloquea la energía.

Más allá de los objetos y los colores, el feng shui busca que se tengan únicamente los elementos necesarios dentro del hogar, pues la acumulación no permite que el aire fluya de manera correcta y muchos de los deseos de los habitantes de los espacios se vean estancados.