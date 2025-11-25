El significado de mantener sobre la mesa esta popular fruta, según el Feng Shui

Aunque existen varias frutas que, según el Feng Shui, se consideran esenciales para atraer la abundancia, en esta nota se menciona una en particular que se recomienda mantener siempre sobre la mesa. Además, al igual que la tradición de las 12 uvas en diciembre, se sugiere regalarla o tenerla en casa para realizar el mismo ritual popular.

Se trata de la mandarina, una fruta asociada a la prosperidad y al agradecimiento, de acuerdo con la experta en Feng Shui identificada como Ceci Olmos en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, esta mujer compartió un video en el que explica por qué recomienda tener mandarinas en casa para comenzar el año, exactamente el 29 de enero. En primer lugar, indica que cada una representa un deseo o meta que se desee alcanzar el próximo año y aconseja regalar una a cada persona que visite el hogar.

“Todo lo que des se te va a regresar. Acuérdate que la mandarina es una fruta que representa la prosperidad, pero sobre todo, se asocia con el agradecimiento”, dice en su publicación, que cuenta con más de 200 ‘me gusta’.

Entre tanto, el Centro de Artículos Chinos, señala que “la mandarina es una de las frutas más populares durante la celebración del Año Nuevo Chino”, tal como lo menciona la experta en el video, ya que es uno de los símbolos auspiciosos del Feng Shui para atraer la buena fortuna.

“Tener estos frutos en el hogar se considera fuente de atracción de buena salud y riqueza”, precisa.

Asimismo, subraya que su sonido en chino es “ju” y se parece mucho al sonido de “ji“, es decir, “auspicioso” o “suerte”. También suena similar a “ZhuFu”, lo que haría alusión a “un deseo para la buena fortuna”.

Por esta razón, el nombre mismo de esta fruta es relacionado con la palabra “suerte”, a través del juego de palabras en el idioma chino. Adicionalmente, su color simboliza “oro”, lo que refuerza su significado para atraer fortuna.

¿Cómo tener las mandarinas en casa para atraer la buena suerte?

En este contexto, la misma fuente señala que una de las maneras más populares de sacarle provecho a las mandarinas en casa es armar un centro de mesa con varias de estas frutas frescas. Este recipiente se debe poner en el comedor de la mesa central o en la cocina.

Según el Feng Shui, es una de las prácticas más comunes para activas los poderes que se le atribuyen, atrayendo no solo prosperidad, sino alegría al hogar.