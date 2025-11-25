¿Hojas apagadas? El poderoso método para limpiarlas y hacerlas brillar de nuevo

Tener plantas en las viviendas es una práctica que cada vez es más común. Estos objetos han ganado espacio y relevancia en los hogares por diversas razones que van más allá de la decoración, pues hay quienes los asocian con buena energía, para otras personas es importante que ayuden a purificar el aire, mientras que sus flores, en muchos casos, son un determinante para embellecer los espacios.

Sin embargo, mantenerlas en buena condición no siempre es fácil, pues sus hojas pueden opacarse y mostrar una apariencia triste, lo cual es posible que se presente por diferentes razones.

Esto puede deberse, por ejemplo, según el portal Hogarmanía, por falta de agua, pues dependiendo de las condiciones requiere de este líquido vital. Una misma planta puede necesitar distintas cantidades de riego en función de la época del año.

Esta planta también puede servir como decoración en el hogar. | Foto: Getty Images

En ocasiones son las propias raíces de las plantas las que no están absorbiendo el agua correctamente. En otros momentos puede haber exceso de agua y esto también genera complicaciones.

Pero a veces el aspecto poco agradable de las plantas también se debe, por ejemplo, al exceso de polvo y por ello limpiarlas es clave para que se mantengan lindas, pues esto impide la entrada de luz y favorece la aparición de plagas.

¿Cómo se pueden limpiar las hojas de las plantas?

Hay productos caseros que ayudan en ese proceso de limpieza y uno de ellos es el vinagre que aporta vitaminas A y B, nutrientes que ayudan a cuidar las plantas, especialmente las de interior. Este producto brinda beneficios como eliminar plagas y hongos, regular el pH del suelo, eliminar toxinas y bacterias y, por supuesto, limpiar en profundidad, según indica el portal El Mueble.

El polvo puede lastimar y envejecer las hojas de las plantas. | Foto: Getty Images

¿Cómo usar vinagre para limpiar las hojas?

Para utilizar este producto es muy práctico. Solamente hay que mezclar una parte de vinagre con dos de agua. Se aplica la mezcla en un paño de microfibra o de algodón, y se le da un suave masaje a las hojas para eliminar cualquier suciedad. Este producto no solo limpia, sino que genera brillo, dándoles vida a las plantas.

¿Qué otros beneficios brinda el vinagre en las plantas?